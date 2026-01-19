ரஜினி முதல் விஜய் வரை! இந்த நடிகர்களின் உண்மையான பெயர் என்ன தெரியுமா?

சினிமாவில் உள்ள நடிகர்கள் மற்றும் நடிகைகள் பொதுவாக தங்களின் உண்மையான பெயர்களை மாற்றிக் கொள்வது வழக்கம். இந்த நடைமுறை அந்த காலத்தில் இருந்தே இருந்து வருகிறது. இதற்கு காரணம் ஒரே பெயரில் இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் இருந்தால், தனியாக ஒரு அடையாளம் கிடைக்காது என்பதற்காக இவ்வாறு பெயர்களை மாற்றிக்கொள்வார்கள். ஒரு சிலர் தங்களின் முதல் படத்தின் பெயரை தங்களது பெயருடன் சேர்த்துக் கொள்வார்கள். அதுவே அவர்களின் அடையாளமாக கூட மாறும். அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவில் உள்ள நடிகர்கள் யார் யார் தங்களின் உண்மையான பெயரை படத்திற்காக மாற்றி உள்ளார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ரஜினிகாந்த்
நடிகர் ரஜினியின் உண்மையான பெயர் சிவாஜி ராவ் கெயிக்வாட். கர்நாடக மாநிலத்தில் மராத்தி குடும்பத்தில் பிறந்த அவருக்கு, மராட்டிய மன்னர் சத்ரபதி சிவாஜியின் நினைவாக தான் இந்தப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சினிமாவிற்குள் அறிமுகமானபோது ஏற்கனவே சிவாஜி கணேசன் என்ற நடிகர் இருந்ததால், கே. பாலச்சந்திரன் தான் அவருக்கு ரஜினிகாந்த் என்று அவரது பெயரை மாற்றியுள்ளார். இன்று தமிழ்நாட்டில் ரஜினி என்றாலே அனைவருக்கும் நினைவிற்கு வருவது நடிகர் ரஜினிகாந்த் மட்டும் தான்.
தனுஷ்
தமிழ் சினிமாவை தாண்டி பாலிவுட், ஹாலிவுட் வரை சென்றுள்ள நடிகர் தனுஷ். அவரின் உண்மையான பெயர் வெங்கடேஷ் பிரபு. அவருடைய தந்தை கஸ்தூரி ராஜா தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக இருந்தவர். தனுஷ் தமிழ் சினிமாவிற்கு நுழையும் முன் ஏற்கனவே பிரபுதேவா மற்றும் பிரபு போன்ற சீனியர் நடிகர்கள் இருந்தனர். இதனால் அவரது பெயரை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. குருதிப்புனல் படத்தில் ஆபரேஷன் தனுஷ் என்ற பெயர் பிடித்துப் போகவே அவருக்கு தனுஷ் என்று பெயரை மாற்றிக் கொண்டுள்ளார்.
நயன்தாரா
லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என்று அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்படும் நயன்தாராவின் இயற்பெயர் டயானா மரியம் குரியன். கேரளாவில் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்த அவர், பிறகு இந்து மாதத்திற்கு மாறி உள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. சினிமாவில் அறிமுகமாகும், முன்பு தனித்துவமான பெயர் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நயன்தாரா என்று தனது பெயரை மாற்றிக் கொண்டுள்ளார். நயன்தாரா என்ற பெயருக்கு விண்மீன் போன்ற கண்கள் உடையவள் என்ற மற்றொரு பொருளும் உண்டு.
சூர்யா
நடிகர் சிவகுமாரின் மூத்த மகனான சூர்யாவின் உண்மையான பெயர் சரவணன் ஆகும். சூர்யா சினிமாவில் அறிமுகமான சமயத்தில் சரவணன் என்ற ஒரு நடிகர் ஏற்கனவே இருந்தார். இதன் காரணமாக அவருக்கு சூர்யா என்று பெயரை மாற்றி வைத்துள்ளனர். சூர்யாவின் உண்மையான பெயர் சரவணன் தான் என்பது பலருக்கும் தெரியாது.
விக்ரம்
விக்ரமின் உண்மையான பெயர் கென்னடி ஜான் விக்டர். சினிமாவிற்கு வருவதற்கு பின்பு தனது பெயரை மாற்றிக் கொள்ள விரும்பியுள்ளார் விக்ரம். அதன் படி தனது உண்மையான பெயரில் இருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தையாக எடுத்துக் கொண்டு விக்ரம் என்ற பெயரை தனக்கு சூட்டிக் கொண்டுள்ளார். இன்று ரசிகர்கள் மத்தியில் சியான் விக்ரம் என்று அன்போடு அழைக்கப்படுகிறார்.
விஜய்
ரசிகர்களால் தளபதி என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் விஜய்யின் உண்மையான பெயர் ஜோசப் விஜய். அவரின் தந்தை எஸ் ஏ சந்திரசேகர் ஒரு பிரபல இயக்குனர் என்பதால், தனது மகனை சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தும் முன்பு விஜய் என்ற பெயரை வைத்துள்ளார். பொதுவாக சினிமாவில் மூன்றெழுத்தில் உள்ள நடிகர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அவரது தந்தை ஜோசப் விஜய் என்ற பெயரை விஜய் என மாற்றி உள்ளார்.
