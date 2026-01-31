கோலிவுட்டின் டாப் 'டாக்டர்' நடிகைகள்: திரையில் அழகு... நிஜத்தில் அறிவு

தமிழ் சினிமாவில் தற்போது சில நடிகைகள் மருத்துவப் பட்டம் பெற்றும் தங்களின் நிஜ வாழ்க்கையில் தற்போது மிகப்பெரிய நாயகிகளாக நடித்து வருகின்றனர். அப்படி சினிமா துறையில் கொடிகட்டி பறக்கும் ஆனால் படிப்பிலும் தூள் கிளப்பிய நடிகைகளின் பட்டியலை இங்கு பார்ப்போம்.
சாய் பல்லவி | Sai Pallavi
பிரேமம் படம் மூலம் மலர் டீச்சராக சினிமா திரையில் அறிமுகமாகியவர் நடிகை சாய் பல்லவி. இவர் தற்போது தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நடிகையாக இருக்கிறார். இவரை வெறும் நடிகையாக மட்டுமே அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்த இவர், ஜார்ஜியாவில் உள்ள திபிலிசி மாநில மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் (Tbilisi State Medical University) MBBS பட்டத்தை பெற்றார். தற்போது ரசிகர் பட்டாளத்தை வைத்திருக்கும் இவர், தனது மருத்துவப் படிப்பை முழுமையாக முடித்த பிறகு தான் நடிக்க ஆரம்பித்தார்.
அதிதி ஷங்கர் | Aditi Shankar
இயக்குநர் ஷங்கரின் மகளாக அதிதி ஷங்கர் விருமன் படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். தனது கலகலப்பான பேச்சு மற்றும் துறுதுறு நடிப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தார். இவர் சினிமா துறையில் நுழைவதற்கு முன்பு சென்னை ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரியில் (Sri Ramachandra Medical College) MBBS பட்டம் பெற்றார். நடிப்பு, பாட்டு எனப் பன்முகத் திறமை கொண்ட நடிகை அதிதி ஷங்கர், படிப்பில் ஒரு டாப்பர் ஆக இருந்துள்ளார்.
வித்யா பிரதீப் | Vidya Pradeep
தமிழ் சினிமாவில் சைவம், பசங்க 2, இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள், களரி, தடம் போன்ற படங்களில் நடித்தவர் நடிகை வித்யா பிரதீப். இவர் ஒரு நடிகையைத் தாண்டி, மருத்துவ உலகில் பெரும் சாதனையை செய்துள்ளார். இவர் கண் மருத்துவத்தில் (Ophthalmology) முதுகலைப் பட்டம் பெற்றவர் ஆவார். அதுமட்டுமின்றி இவர் முனைவர் பட்டமும் (PhD) பெற்றுள்ளார். தற்போது அமெரிக்காவில் உள்ள புகழ்பெற்ற மருத்துவமனையில் உயிரியல் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளராகப் பணிபுரிந்து கொண்டே, சினிமாவிலும் நடித்து வருகிறார்.
ஐஸ்வர்யா லட்சுமி | Aishwarya Lekshmi
தனக்கென சிறப்பான இடத்தை பிடித்து தற்போது டாப் நடிக்களில் ஒருவராக இருப்பவர் நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி. இவர் 2017 ஆம் ஆண்டு எர்ணாகுளத்தில் உள்ள ஸ்ரீ நாராயண மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தில் (Sree Narayana Institute of Medical Sciences - SNIMS) எம்பிபிஎஸ் பட்டப்படிப்பை படித்து முடித்தார்.
ஸ்ரீலீலா | Sreeleela
சமீபகாலமாக தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ரசிகர்களின் கவனத்தை அதிகம் ஈர்த்தவர் நடிகை ஸ்ரீலீலா. சமீபத்தில் பராசக்தி படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடித்து தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமானார். இவர் தனது மருத்துவப் படிப்பை (MBBS) முடித்த கையோடு திரையுலகில் நுழைந்து முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி சேர்ந்து வருகிறார்.
மீனாட்சி சௌத்ரி
தி கோட் படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்த மீனாட்சி சௌத்ரி ஒரு பல் மருத்துவர் ஆவார். இவர் துல்கர் சல்மான் போன்ற பல முன்னணி நடிகர்களுடன் இணைத்து நடித்துள்ளார். கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு மிஸ் இந்தியா போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றார். மருத்துவ அறிவோடு இவர் மாடலிங் மற்றும் சினிமா துறையிலும் ஜொலித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | ‘நீலோத்தி’ என்றால் என்ன? வைரல் பாடலின் வரிகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் அர்த்தம்..
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு அரசு திரைப்பட விருதுகள் 2016-2022: சிறந்த நடிகர்-நடிகைகள், இயக்குநர்கள் லிஸ்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ