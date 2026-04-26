OTT-யிலும் அடியெடுத்து வைத்த ‘ஹேப்பி ராஜ்’: அமேசான் பிரைமில் ரிலீஸ்!

திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி பாராட்டுகளைப் பெற்ற ஹேப்பி ராஜ் திரைப்படம், தற்போது தனது டிஜிட்டல் பயணத்தை தொடங்கியுள்ளது. G. V. பிரகாஷ் குமார் நடித்துள்ள இந்தப் படம், இந்தியாவில் அமேசான் பிரைம் வீடியோ மற்றும் வெளிநாடுகளில் SimplySouth மூலம் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 26, 2026, 10:21 AM IST
  • ஜி.வி. பிரகாஷின் ‘ஹேப்பி ராஜ்’ இன்று முதல் OTT
  • மரியா ராஜா இயக்கத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ் நடித்த ‘ஹேப்பி ராஜ்’

கேது - சந்திரன் பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. வேலை, பணத்தில் உஷார்
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது - சந்திரன் பார்வை: இந்த 3 ராசிகளுக்கு கஷ்ட காலம்.. வேலை, பணத்தில் உஷார்
ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்..படத்தின் எடிட்டர் படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து நீக்கம்!
camera icon6
Jana Nayagan
ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்..படத்தின் எடிட்டர் படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து நீக்கம்!
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
திரையரங்குகளில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற 'ஹேப்பி ராஜ்', தற்போது OTT தளத்தில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளது. ஒரு அறிமுக இயக்குநரின் கைவண்ணத்தில் உருவான இத்திரைப்படம், எப்படி இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.

சமீபகாலமாக தமிழ் சினிமாவில் ஆக்ஷன் மற்றும் த்ரில்லர் படங்களின் வரத்து அதிகரித்துள்ள நிலையில், 'ஹேப்பி ராஜ்' ஒரு தூய்மையான குடும்ப பொழுதுபோக்கு (Family Entertainer) படமாகத் தன்னைத் தனித்துவப்படுத்திக் கொண்டது.

இப்படம் ஒரு சராசரி மனிதனின் வாழ்க்கையில் இருக்கும் மகிழ்ச்சி, துக்கம், மற்றும் குடும்ப உறவுகளுக்குள் இருக்கும் பிணைப்பை மிகவும் யதார்த்தமாகப் பேசுகிறது. படத்தின் தலைப்பிலேயே ஒரு நேர்மறைத் தன்மை இருப்பது, ரசிகர்களைத் தொடக்கத்திலேயே ஈர்க்க உதவியது.

எந்தவொரு படத்திற்கும் அதன் திரைக்கதைதான் முதுகெலும்பு. இப்படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ள மரியா ராஜா இளஞ்செழியன், தனது முதல் படத்திலேயே முதிர்ச்சியான ஒரு படைப்பை வழங்கியுள்ளார். ஒரு கதையைச் சொல்லும் விதம் (Storytelling) மிகவும் நெருக்கமாகவும், பார்வையாளர்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் வகையிலும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மிகையான வசனங்கள் இன்றி, உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் எளிய சொற்களைப் பயன்படுத்தியிருப்பது இயக்குநரின் பலம்.

ஒரு தரமான படைப்பு உருவாக அதன் பின்னணியில் இருக்கும் தயாரிப்பாளர்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. Beyond Pictures நிறுவனம் மூலம் இந்தப் படத்தைத் தயாரித்த ஜெயவர்தன், கதையின் மீதிருந்த நம்பிக்கையால் ஒரு தரமான படைப்பைத் திரைக்குக் கொண்டு வந்துள்ளார். இப்படத்தின் ஆரம்பப் புள்ளி முதல், படப்பிடிப்பு, போஸ்ட் புரொடக்ஷன் மற்றும் ரிலீஸ் வரை அனைத்து நிலைகளிலும் ஜெயகாந்த் சுரேஷின் உழைப்பு அபாரமானது. ஒரு கனவை நனவாக்க அவர் கொடுத்த ஆதரவு இப்படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.

'ஹேப்பி ராஜ்' படத்திற்கு அந்த அங்கீகாரம் நடிகர் தனுஷ் மூலம் கிடைத்தது.

'ஹேப்பி ராஜ்' படத்தில் நடித்த அனைவரும் தங்களின் கதாபாத்திரங்களுக்கு உயிர் கொடுத்துள்ளனர். தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் 'ஹேப்பி ராஜ்' ஒரு உயர்தரமான அனுபவத்தைத் தருகிறது.

இன்றைய சூழலில் உணர்ச்சிகரமான படங்களுக்கு உயிர் கொடுப்பதில் ஜஸ்டின் பிரபாகரன் ஒரு வல்லுநர். இப்படத்தின் பாடல்கள் மனதைத் தொடும் வகையிலும், பின்னணி இசை காட்சிகளின் ஆழத்தை உணர்த்தும் வகையிலும் அமைந்துள்ளது. படத்தின் ஒவ்வொரு காட்சியையும் மிகவும் நேர்த்தியாகவும், அழகியலோடும் படம்பிடித்துள்ளார். ஒளிப்பதிவு பார்வையாளர்களைக் கதையோடு ஒன்றச் செய்கிறது.

திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிய பிறகு, இப்போது OTT-யில் வெளியாகி இருப்பதன் மூலம் இப்படத்தின் வீச்சு பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. வன்முறை அல்லது ஆபாசம் இன்றி, குழந்தைகளுடன் அமர்ந்து ரசிக்கக்கூடிய படமாக இது இருக்கிறது. இப்படத்தில் உள்ள சில எமோஷனல் காட்சிகள், OTT ரசிகர்களை மீண்டும் மீண்டும் பார்க்க வைக்கும்.

மேலும் படிக்க | லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி - LIK ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்.. 

மேலும் படிக்க | தலைவர் 173 படத்தின் வில்லன் யார் தெரியுமா? ரஜினிக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர்..

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

