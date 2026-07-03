/கட்டா குஸ்தி 2 விமர்சனம்: கலகலப்பா? செம வெறுப்பா? ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை கவர்ந்ததா விஷ்ணு விஷாலின் படம்?

Gatta Kushti 2 Review Tamil : செல்லா அய்யாவு இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படத்தில் விஷ்ணு விஷால் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். ஹீரோயினாக மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பை பெற்ற படமாக இருந்தது, கட்டா குஸ்தி. இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக, கட்டா குஸ்தி 2 வெளியாகி இருக்கிறது. இப்படம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸிற்கு பிடித்திருந்ததா? இது குறித்த விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படத்தின் கதை, அதன் முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது. வீராவுக்கும் கீர்த்திக்கும் திருமணமாகி 6 வருடங்களாகிறது, இவர்களுக்கு மதி மலர் என்கிற பெண் குழந்தையும் இருக்கிறது. கீர்த்தி, குஸ்தி வீராங்கனையாகவும், அரசு ஊழியராகவும் பணியாற்ற, வீரா House Husbandஆக இருக்கிறார். ஒரு பக்கம் கீர்த்தி தன் மகளை கண்டிப்புடன் வளர்க்க நினைக்க, வீரா தன் மகளை செல்லமாக, அவளுக்கு பிடித்த விஷயத்தை செய்து கொடுத்து வளர்க்கிறார். இதனால் குடும்பத்துக்குள் பிரச்சனை வருகிறது.
இன்னொரு பக்கம், கீர்த்தியால் தனக்கு மரியாதை கெட்டுப்போவதாக நினைக்கும் அவருடைய கோச், வீராவிடம் நட்பு பாராட்டி, அவருக்கே தெரியாமல் கீர்த்திக்கு எதிரான வேலைகளை அவரை செய்ய வைக்கிறார். இதனால், ஒரு கட்டத்தில் கீர்த்தியால் குஸ்தி விளையாட்டில் ஈடுபட முடியாமல் போகிறது. தனக்கு எதிராக கணவர் சூழ்ச்சி செய்ததாக நினைத்து, கீர்த்தி வீராவை விட்டு பிரிகிறார். இறுதியில் விவாகரத்து கேட்டு கோர்ட் வாசிலில் நிற்கின்றனர். கடைசியில் அவர்கள் பிரிந்தார்களா, சேர்ந்தார்களா என்பது க்ளைமேக்ஸ்.
வழக்கமாக ஒரு படத்தின் பாகம் 2, பாகம் 3 உள்ளிட்டவற்றை எடுக்கும் போது, ஒரே டெம்ப்ளேட்டில் பழைய ஸ்கிரிப்டை கொஞ்சம் மாற்றி எடுப்பதுதான் படமாக இருக்கும். இந்த படத்திலும் அதே கதைதான். ஆனால், இதில் ஒரு சில கவனத்தை ஈர்க்கும் கதாப்பாத்திரங்களையும், பெண்களை கவரும் வகையில் வீட்டில் எல்லா வேலையையும் பார்க்கும் கணவன் உள்ளிட்ட அம்சங்களையும் இணைத்திருக்கின்றனர்.
முதல் பாகத்தில், தன் மனைவி ஒரு குஸ்தி வீராங்கனை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் வீரா திணறியதற்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆக, இந்த பாகத்தில் தன் மனைவிக்கு முழு உறுதுணையாக நிற்பது மக்களை மகிழ்விக்க வைக்கிறது. அதே சமயத்தில், பல சமயங்களில் தன்னை இன்னொருவர் ஏமாற்றுகிறார் என்பது தெரியாத அளவிற்கு அவர் இன்னொசெண்டாக இருப்பது சற்று நெருடலாக இருக்கிறது. இருப்பினும், அது கதைக்கு தேவையானது என்பதால் அதை மன்னிக்க தோன்றுகிறது.
முதல் பாகத்தின் க்ளைமேக்ஸில் நாம் பார்க்கத்தவறிய கணவன்-மனைவி குஸ்தியை, இந்த பாகத்தில் பார்ப்போம். இந்த படத்தின் ஹீரோயின் ஐஸ்வர்யாதான் என்றாலும், இதில் மீனு டீச்சராக வரும் மோக்ஷா கவனம் ஈர்க்கிறார். இருப்பினும், எப்போதும் அவருக்கு ஸ்லீவ் லெஸ் ப்ளவுஸ் கொடுத்து, விஷ்ணு விஷாலுக்கு நெருக்கமாக காண்பிக்க வேண்டுமா? என்கிற கேள்வி எழுகிறது. திருமணமான ஒருவர், தன் மகளின் க்ளாஸ் டீச்சராக இருக்கும் மீனு டீச்சரிடம் நெருக்கம் காட்டுவது, டான்ஸ் ஆடுவது, அவர் தன் கண்ணத்தில் முத்தம் கொடுத்தால் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருப்பது போன்ற விஷயங்கள், படத்தில் ஒரு கிலுகிலுப்பை ஏற்படத்த வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றாலும், ஒரு கட்டத்தை தாண்டும் போது “இது தேவையற்ற ஆணி” என்றே சொல்ல வைக்கிறது.
கருணாஸை மீண்டும் இப்படத்தில் ஆணாதிக்கவாதியாகவும், பின்னர் வேறு வழியின்றி மனைவிக்கு அடிபணிபவராகவும் பார்ப்பது சற்று ஆறுதலை தறுகிறது. க்ளைமேக்ஸில் ஹீரோவுக்கு இணையான பில்ட்-அப் ஐஸ்வர்யாவிற்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சி. சண்டை காட்சியும் அபாரம். மதிமலராக வரும் குழந்தை கதாப்பாத்திரம் செம க்யூட், ஹீரோ-ஹீரோயினை விட இவரே பல இடங்களில் டைலாக் பேசி ஸ்கோர் செய்கிறார்.
முடிவாக, முதல் பாதியில் கொஞ்சம் பொறுமையும், இரண்டாம் பாதியை பார்க்க திறந்த மனமும் இருந்தால் கட்டா குஸ்தி 2 படம் குடும்பங்கள் கொண்டாடும் நல்ல படமாக இருக்கும்.