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கட்டா குஸ்தி 2 விமர்சனம்: கலகலப்பா? செம வெறுப்பா? ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை கவர்ந்ததா விஷ்ணு விஷாலின் படம்?

Gatta Kushti 2 Review Tamil :விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்ஷமி நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கும் கட்டா குஸ்தி படத்தின் இரண்டாம் பாகம் எப்படியிருக்கும் என்பது குறித்த விமர்சனத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

 

Written ByYuvashree
Published: Jul 03, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:24 AM IST
கட்டா குஸ்தி 2 விமர்சனம்: கலகலப்பா? செம வெறுப்பா? ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை கவர்ந்ததா விஷ்ணு விஷாலின் படம்?
Source: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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