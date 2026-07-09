/கட்டா குஸ்தி 2 வெற்றி! விஷ்ணு விஷாலுக்கு BMW காரை பரிசளித்த தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ்..

கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 3, ஆம் தேதி வெளியானது. திரைப்படம் தற்போது வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடி கொண்டு இருப்பதால் திரைப்பட குழுவினர்கள் செய்தியாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பு விழா சென்னை சாலி கிராமத்தில் நடைபெற்றது. இதில் படத்தின் இயக்குனர் செல்ல அய்யாவு கதாநாயகன் விஷ்ணு விஷால், கதாநாயகி ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, தயரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் நடிகர்கள் முனிஷ் காந்த், காளி வெங்கட், கருணாஸ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இதில் படத்தின் இயக்குனர் செல்ல அய்யாவு 10 பவுன் தங்க நகையும், கதாநாயகன் மற்றும் இணை தயாரிப்பாளர் ஆனா விஷ்ணு விஷாலுக்கு BMW காரும், மற்றும் படத்தில் பணியாற்றிய 100 கலைஞர்களுக்கு 40 கிராம் வெள்ளி நாணயமும் பரிசாக தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் வழங்கினார்.
இயக்குனர் செல்லா அய்யாவு மேடையில் பேசுகையில், காட்டகுஸ்தி பார்ட் 1 வெற்றி பிறகு தான் பார்ட் 2, செய்யலாம் முடிவு செய்தோம். விஷ்ணு விஷால் 24 மணி நேரம் சினிமாவை பற்றி பேச கூடியவர். நள்ளிரவு கூட அவரது நினைப்பு சினிமால் தான் இருக்கும். முதலாவது சிலுக்குவார் பட்டி சிங்கம், படத்தின் மூலம் இயக்குனர் ஆகும் வாய்ப்பு கொடுத்தார். இருப்பினும் அந்த படம் எதிர்பாத்த வெற்றியை எனக்கு கொடுக்க வில்லை. அதை தொடர்ந்து கட்டாகுஸ்தி படம் ஒன்றாக வேலை செய்தோம். படம் வெற்றி படமானது. அந்த சமயத்தில் வணிகரிதிலானா ஒரு எண்ணிக்கையை சொன்னேன். அதை முதல் பாகம் செய்ய வில்லை இந்த 2வது செய்து இருக்கிறது.
கதாநாயகி ஐஸ்வர்யா கதாபாத்திரம் புரியாமல், இந்த மாதிரி சிறப்பாக நடித்து இருக்கிறார். ஒரு வேலை கதாபாத்திரம் புரிந்து இருந்தால் மிக சிறப்பாக நடித்து இருப்பார். மேலும் கருணாஸ் 5 வருடம் அரசியல்வாதியாக இருந்து விட்டார். இனி அவர் தொடர்ச்சியாக நடிக்க வேண்டும். ஏனெனில் மணிவண்ணனுக்கு பிறகு அணைத்து உணர்ச்சிகளையும் சிறப்பாக நடிக்க கூடியவர். கருணாஸ் ஆவார்.
தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் மேடையில் பேசுகையில், எங்களின் நிறுவனத்தில் பல படங்களுக்கு பூஜைக்கு நான் செல்வேன். அடுத்து இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு செல்வேன். தற்போது காட்ட குஸ்தி 2 வெற்றி விழாக்கு வந்து இருக்கிறேன். தொடர்ச்சியாக பல வெற்றி படங்கள் கொடுத்த நடிகர் என பெயர் வைத்து இருக்கிறார். நடிகர் விஷ்ணு விஷால். இதில் மிகவும் கடுமையாக உழைத்து இருக்கிறார். அதற்கான பரிசு வெற்றி மூலம் கிடைத்து இருக்கிறது.
விஷ்ணு விஷால் மேடையில் பேசுகையில், இதன் இசை வெளியிட்டு விழாவில் தயாரிப்பாளரிடம் கார் கேட்டதால் அதை வாங்கி கொடுத்தார். நிச்சியமாக அடுத்த படத்தில் வீடு அவரிடம் வீடு கேட்பேன் என கூறியதும் அரங்கில் உள்ள அனைவருக்கும் அனைவருக்கும் கைத்தட்டினர், அவர் மேலும் படத்தில் பணியாற்றியது மிகவும் மகிழ்ச்சி என்று தெரிவித்தார்.