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கட்டா குஸ்தி 2 வெற்றி! விஷ்ணு விஷாலுக்கு BMW காரை பரிசளித்த தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ்..

‎கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 3, ஆம் தேதி  வெளியானது. திரைப்படம் தற்போது வெற்றிகரமாக திரையரங்குகளில் ஓடி கொண்டு இருப்பதால் திரைப்பட குழுவினர்கள் செய்தியாளர்கள் மற்றும் ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பு விழா சென்னை சாலி கிராமத்தில் நடைபெற்றது.

Written ByYuvashree
Published: Jul 09, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:07 PM IST
கட்டா குஸ்தி 2 வெற்றி! விஷ்ணு விஷாலுக்கு BMW காரை பரிசளித்த தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ்..
Image Credit: Vishnu Vishal | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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