  • 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு'மின்னலே' ரீ-ரிலீஸ்… ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

மாதவன் - கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் - ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் கூட்டணியில் உருவான 'மின்னலே ' திரைப்படம்- காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் வெளியாகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 8, 2026, 01:53 PM IST
சிடிவி என்டர்டெயின்மென்ட் லிமிடெட் நிறுவனம் சார்பில் டாக்டர் முரளி மனோகர் தயாரிப்பில் இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கத்தில் மாதவன் மற்றும் ரீமா சென் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் 'மின்னலே'. 

கடந்த தசாப்தங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களின் பேராதரவை பெற்ற முன்னணி நட்சத்திரங்களின் திரைப்படங்கள் தற்போது ரீ ரிலீஸ் ஆகப் போகிறது. அந்த வகையில் மாதவன் - கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் - ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் கூட்டணியில் உருவான 'மின்னலே ' திரைப்படம்- காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் மீண்டும் வெளியாகிறது. 

இந்த திரைப்படத்தை ரோமியோ பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ராகுல் வெளியிடுகிறார்.

மின்னலே திரைப்படத்தின் மூலம் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்குநராக அறிமுகமானார் என்பதும், 'அலைபாயுதே' படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு மாதவன் நடித்த திரைப்படம் இது என்பதும், இப்படத்தில் அப்பாஸ் -ரீமாசென் - விவேக் - ஆகியோர் நடித்திருக்கிறார்கள் என்பதும், இந்தப் படம் 2001 ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரியில் வெளியாகி ரசிகர்களின் பேராதரவை பெற்றது என்பதும், இப்படத்தில் இடம்பெற்ற அனைத்து பாடல்களும் ஹிட் என்பதும் கவனிக்கத்தக்க அம்சங்களாகும். 

இந்நிலையில் தற்போது 25 ஆண்டுகள் கழித்து மின்னலே படம் வெளியாவது ரசிகர்களிடையே அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

