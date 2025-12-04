English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  கீதா கைலாசம் நடித்துள்ள அங்கம்மாள் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

கீதா கைலாசம் நடித்துள்ள அங்கம்மாள் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

பெருமாள் முருகன் கதையை, விபின் ராதாகிருஷ்ணன் எழுதி இயக்கி இருக்கும் படம் தான் அங்கம்மாள். இந்த வாரம் படம் வெளியாகவுள்ள நிலையில், படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 4, 2025, 05:08 PM IST
  • அங்கம்மாள் விமர்சனம்!
  • ஒரு ரவிக்கையில் இத்தனை அரசியலா?
  • கீதா கைலாசம் விஸ்வரூபம்!

கீதா கைலாசம் நடித்துள்ள அங்கம்மாள் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

நஜாய் பிலிம்ஸ் & ஃபிரோ மூவி ஸ்டேஷனுடன் இணைந்து, ஸ்டோன் பெஞ்ச் பிலிம்ஸ் வழங்கும் ’அங்கம்மாள்’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை, டிசம்பர் 5ம் தேதி படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. பெருமாள் முருகன் கதையை, விபின் ராதாகிருஷ்ணன் எழுதி இப்படத்தை இயக்கி உள்ளார். அஞ்சாய் சாமுவேல் ஒளிப்பதிவு செய்ய, முகமது மக்பூல் மன்சூர் இசையமைத்துள்ளார். பிரதீப் ஷங்கர் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். கீதா கைலாசம், சரண் சக்தி, பரணி, முல்லையரசி, தென்றல் ரகுநாதன் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். 

மேலும் படிக்க | பயணிகளுக்கு இலவச சேவை.. ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்

படத்தின் கதை

எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகனின் எழுத்துக்களில் எப்போதும் ஒரு மண் வாசனையும், எளிய மனிதர்களின் வாழ்வியல் சிக்கல்களும் நிறைந்திருக்கும். அவரது புகழ்பெற்ற சிறுகதையான கொடிதுணியை தழுவி, இயக்குநர் விபின் ராதாகிருஷ்ணன் உருவாக்கியிருக்கும் படைப்பு தான் 'அங்கம்மாள்'. வெறும் குடும்பக் கதையாக இல்லாமல், ஒரு பெண்ணின் தனிமனித சுதந்திரம், உடை அரசியல், மற்றும் தலைமுறை இடைவெளி ஆகியவற்றை அழுத்தமாக பேசும் படமாக இது உருவாகியுள்ளது.  கதை 1990-களின் பிற்பகுதியில் நடப்பதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கிராமத்தில் கணவனை இழந்து, தன் சுய உழைப்பில் கம்பீரமாக வாழ்ந்து வரும் மூதாட்டி அங்கம்மாள் (கீதா கைலாசம்). மொபெட் ஓட்டுவது, பீடி பிடிப்பது, மனதில் பட்டதை வெளிப்படையாகப் பேசுவது என யாருக்கும் அஞ்சாத மனுஷி அவர். பரம்பரை வழக்கப்படி ரவிக்கை அணியாமல் சேலை கட்டுவதே அவரது வழக்கம். இது அவருக்கு ஒரு வசதியான உடையாக மட்டுமல்லாமல், அவரது அடையாளமாகவும் இருக்கிறது. 

அங்கம்மாளின் இரண்டாவது மகன் பவளம் (சரண்), படித்துவிட்டு டாக்டராக ஊருக்கு திரும்புகிறான். அவன் ஜாஸ்மின் என்ற பெண்ணை காதலிக்கிறான். அந்த பெண்ணின் வீட்டார் பெண் பார்க்க வரும்போது, "அம்மா இப்படி ரவிக்கை போடாமல் இருந்தால் கௌரவக்குறைச்சல்" என மகன் நினைக்கிறான். இதனால், தனது தாயை ரவிக்கை அணிய சொல்லி வற்புறுத்துகிறான். தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அணியாத ஒரு உடையை, மகனின் கௌரவத்திற்காக அணிய நேரிடும்போது அங்கம்மாள் படும் அவஸ்தையும், அது அவரது சுயமரியாதையின் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதலாக மாறுவதுமே படத்தின் மையம். ஒரு துண்டு துணி எப்படி ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் இடையில் மிகப்பெரிய விரிசலை உண்டாக்குகிறது என்பதை வலிமையாக சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

நடிகர்கள் நடிப்பு

படம் முழுக்க அங்கம்மாளாக வாழ்ந்திருக்கிறார் கீதா கைலாசம். வெறும் வசனங்களில் மட்டுமல்லாது, தனது உடல்மொழியில் அவர் காட்டும் திமிர், மகன் மீது கொள்ளும் பாசம், அதே சமயம் தனது சுதந்திரம் பறிபோகும்போது ஏற்படும் தவிப்பு என பல பரிமாணங்களை மிகச்சிறப்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, ரவிக்கை அணிந்து கொண்டு அவர் படும் சங்கடமான காட்சிகள், பார்வையாளர்களின் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. மகனாக வரும் சரண், நவீன காலத்து இளைஞனின் பிரதிபலிப்பு. அம்மாவை நேசித்தாலும், சமூக அந்தஸ்துக்காக அம்மாவின் இயல்பை மாற்றத் துடிக்கும் சுயநலத்தை மிக இயல்பாகக் கடத்தியுள்ளார். மூத்த மகன் சுடலையாக வரும் பரணி, மருமகள் சாரதாவாக வரும் தென்றல் ரகுநாதன் ஆகியோர் தங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வேலையைக் கச்சிதமாக செய்துள்ளனர்.

இயக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்பம்

இயக்குநர் விபின் ராதாகிருஷ்ணன், இதை ஒரு மெலோடிராமாவாக மாற்றாமல், மிக யதார்த்தமான வாழ்வியல் பதிவாக கொடுத்திருக்கிறார். கிராமத்து மனிதர்களின் வெள்ளந்தி தனத்தையும், அதே சமயம் அவர்களுக்குள் இருக்கும் சாதிய, வர்க்க முரண்பாடுகளையும் அவர் நுட்பமாக கையாண்டுள்ளார். ஒளிப்பதிவாளர் அஞ்சாய் சாமுவேல், 90-களின் கிராமத்து சூழலை தத்ரூபமாக படம் பிடித்துள்ளார். படத்தின் வேகம் நிதானமாக இருந்தாலும், அது கதைக்கு தேவையான ஒன்றாகவே இருக்கிறது. இது வெறும் உடை பற்றிய படம் அல்ல. "நவீனம்" என்ற பெயரில், முந்தைய தலைமுறையின் மீது நாம் திணிக்கும் மாற்றங்கள் எவ்வளவு வன்முறையானவை என்பதை இப்படம் கேள்வி எழுப்புகிறது. 

அங்கம்மாள் ஒன்றும் தவறே செய்யாதவர் அல்ல; அவரும் தனது மருமகளை அதிகார தொனியில் நடத்தும் ஒரு மாமியார்தான். ஆனால், அவரது தனிப்பட்ட சுதந்திரம் என்று வரும்போது, அவர் காட்டும் எதிர்ப்பு நியாயமானது. படத்தின் சில இடங்களில் அங்கம்மாளின் தனிப்பட்ட காதல் உணர்வுகள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால், ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது, இது ஒரு மிகச்சிறந்த கிளாசிக் படைப்பு. 'அங்கம்மாள்' - உங்கள் அம்மாவையோ, பாட்டியையோ அல்லது உங்களையோ கூட திரையில் பார்க்க வைக்கும் ஒரு கண்ணாடி. கண்டிப்பாக தவறவிடக்கூடாத ஒரு தரமான சினிமா.

மேலும் படிக்க | சென்னை சென்ட்ரலில் வந்த புது வசதி.. இனி ரயில் டிக்கெட் எடுக்க கியூ தேவையில்ல!

