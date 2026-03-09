‘கில்லி’ படத்தில் விஜய்-த்ரிஷாவிற்கு பதில் நடிக்க இருந்தவர்கள்..யார் தெரியுமா?

Ghilli First Choice Before Vijay Trisha :
விஜய் நடிப்பில் தெறி வெற்றி பெற்ற படங்களும் ஒன்று கில்லி. இந்த படத்தில் விஜய், த்ரிஷாவுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். 2004 ஆம் ஆண்டில் வெளியான இந்த படம் இரண்டு முறை ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட போதும் ஹிட் அடித்தது. இதையடுத்து, இப்படம் குறித்த சுவாரசிய தகவலும் என்று வெளியாகி இருக்கிறது.
கில்லி திரைப்படம்:
தெலுங்கு மொழியில் மகேஷ்பாபு ஹீரோவாக நடித்து வெளியான படம், ‘ஒக்கடு’. இந்த படத்தில் அவருக்கு வில்லனாக பிரகாஷ்ராஜ் நடித்திருந்தார், ஜோடியாக பூமிகா நடித்திருந்தார். இந்த படத்தை, அப்படியே தமிழில் ரீ-மேக் செய்தனர். அதனை தரணி இயக்கியிருந்தார். தமிழ் ரசிகர்களுக்கு ஏற்றார் போல, கொஞ்சம் கதையை மாற்றி இப்படம் எடுக்கப்பட்டது. இதில், விஜய் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார், த்ரிஷா அவருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இது, இவர்கள் இருவரும் முதன் முதலாக ஒன்றாக நடித்த படமாகும்.
அப்போதே செம ஹிட்..
2004ல் வெளியான விஜய்யின் பல படங்கள் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளன. அதற்கு தொடக்க புள்ளியாக இருந்த கமர்ஷியல் படம் கில்லிதான். 2004 இல் வெளியான போது இந்த படம் சுமார் ரூ.50 கோடி வரை வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி கேரளா உள்ளிட்ட சில பக்கத்து மாநிலங்களிலும், இப்படம் a வரவேற்பு பெற்றது. இதனாலேயே இப்படத்தை அடிக்கடி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்புவர்.
ரீ-ரிலீஸும் ஹிட்..
கில்லி திரைப்படம், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் முதன்முறையாக ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இதற்கு முன்னரும், பல படங்கள் முதல் வெளியீட்டிற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு பின்பு ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அவை எதற்கும் கிடைக்காத மெகா வரவேற்பு, கில்லி ரீ-ரிலீஸிற்கு கிடைத்தது. படத்தின் வசனங்களை கூடவே சொல்வது, பாடலை அச்சு பிசகாமல் அப்படியே பாடுவது என்று, இப்படத்தை ரசிகர்கள் கொண்டாடி களித்தனர். அது மட்டுமன்றி, இப்படத்தின் முதல் நாள் ஷோ, ஏதோ புது படம் ரிலீஸ் ஆவது போல ஹைப்புடன் இருந்தது. படம், கிட்டத்தட்ட 30 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. இந்த ரீ-ரிலீஸிற்கு கிடைத்த வரவேற்பை ஒட்டி, இந்த ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதத்திலும் படம் ரீ-ரிலீஸ் ஆனது. ஆனால், இதற்கு அவ்வளவாக வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை.
முதலில் நடிக்க இருந்த ஜாேடி..
கில்லி படத்தில் ஹைலைட்டாக பார்க்கப்பட்ட விஷயங்களுள் ஒன்று, விஜய் த்ரிஷா ஜோடிதான். இந்த படத்தில் இருவருக்கும் பெரிதாக ரொமான்ஸ் இல்லை என்றாலும், வித்யாசாகர் இசைக்கு இருவரும் போட்டி போட்டு ஆடியது அனைவருக்கும் பிடித்து போனது. உண்மையில், இந்த படத்தில் இவர்கள் இருவரும் நடிக்க வேண்டியதே இல்லையாம்.
இதில் முதலில், யாரை நடிக்க வைக்கலாம் என்று யோசித்த போது, படக்குழுவின் முதல் சாய்ஸாக விக்ரமும், ஜோதிகாவும்தான் இருந்தனராம். ஆனால், அந்த சமயத்தில் இருவருமே பிசியாக இருந்திருக்கின்றனர். இதனால் இருவராலும் கால்ஷீட் கொடுக்க முடியாமல் போயிருக்கிறது. இதனால் இவர்களை விடுத்து விஜய்யையும் த்ரிஷாவையும் நடிக்க வைக்க தரணி முடிவெடுத்திருக்கிறார்.
முதலில் ஹீரோயினாக நடிக்க இருந்தவர்..
கில்லி படத்தில் விஜய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு, ஹீரோயினாக தேர்வானது கூட த்ரிஷா கிடையாது. வின்னர் பட ஹீரோயினான கிரண், அப்போது சென்சேஷனல் நடிகையாக இருந்திருக்கிறார். அவரை ஹீரோயினாக நடிக்க வைக்க கேட்டிருக்கின்றனர். ஆனால், அந்த சமயத்தில் அவர் பிசியாக இருந்திருக்கிறார். இதையடுத்துதான் த்ரிஷாவை ஃபிக்ஸ் செய்துள்ளனர்.
விஜய்-த்ரிஷா உறவு..
விஜய்யுடன் அதிக படங்களில் சேர்ந்து நடித்த நடிகை, த்ரிஷா ஒருவர்தான். கில்லி படத்தில் ஆரம்பித்து, ஆதி, குருவி, லியோ, தி கோட் என்று பல படங்களில் ஒன்றாக நடித்திருக்கின்றனர். இவர்கள் இருவருக்குள் நட்பைத்தாண்டிய உறவு இருப்பதாக பலரும் சந்தேகித்து வந்தனர். இதையடுத்து, சமீபத்தில் விஜய் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். கூடவே, விஜய் பிரபல நடிகை ஒருவருடன் உறவில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த மனு தாக்கல் செய்த சில நாட்களில், விஜய் த்ரிஷாவுடன் ஒரு திருமண நிகழ்வில் ஒன்றாக கலந்து கொண்டார். இது, ரசிகர்களிடையே பெரும் புயலை கிளப்பியது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | த்ரிஷாவிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்ட பார்த்திபன் - என்ன சொன்னார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்திற்கு கடைசி நேரத்தில் ட்விஸ்ட் வைத்த சென்சார் போர்டு! திக்குமுக்காடிய படக்குழு..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ