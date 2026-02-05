English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கில்லி vs மங்காத்தா vs படையப்பா.. மொத்த வசூலில் யார் டாப்? முழு விவரம் இதோ

Ghilli vs Mankatha vs Padayappa: விஜய்யின் கில்லி, அஜித்தின் மங்காத்தா மற்றும் ரஜினியின் படையப்பா படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு தற்போது வரை எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளது என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Feb 5, 2026, 10:34 AM IST
  • கில்லி திரைப்படம், சுமார் 32 கோடி வரை வசூலித்தது.
  • சுமார் 4.50 கோடியை இப்படம் வசூலித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
  • ரீ ரிலீஸில் ரூ. 18 கோடி வசூலித்தது.

Ghilli vs Mankatha vs Padayappa: தமிழ் சினிமாவில் ரீ ரிலீஸ் கலாச்சாரம் பெருகி வருகிறது. குறிப்பாக சில நாட்களாகவே டாப் நடிகர்களின் படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. அந்த  வரிசையில் விஜய்யின் கில்லி, அஜித்தின் மங்காத்தா மற்றும் ரஜினியின் படையப்பா படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு தற்போது வரை எவ்வளவு வசூல் செய்துள்ளது என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கில்லி
2004ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், கில்லி. இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக திரிஷா நடித்திருப்பார். தெலுங்கில் ஒக்கடு என்ற பெயரில் மகேஷ் பாபு நடித்த படத்தின் தமிழ் ரீ-மேக்தான் கில்லி. இதனை தரணி இயக்கியிருந்தார். இந்த படம் வெளியாக 20 ஆண்டுகள் ஆனதை தொடர்ந்து, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு கில்லி படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. அப்போது இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மாபெரும் வசூல் வேட்டையை செய்து மிகப்பெரிய அளவில் சாதனையை படைத்து, குறிப்பாக ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட படங்களிலேயே இந்த படம் தான் தற்போது வரை அதிக வசூல் செய்த தமிழ் படமாகும். மேலும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட கில்லி திரைப்படம், சுமார் 32 கோடி வரை வசூலித்தது.

மங்காத்தா
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில், வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் உருவான படம்தான் மங்காத்தா. இந்த படத்தில் அஜித் நெகடிவ் ஷேட் பொருந்திய வில்லனாக நடித்திருப்பார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜாேடியாக த்ரிஷா நடித்திருந்தார். யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் உருவான இப்படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசை என அனைத்தும் பெருவெற்றி பெற்றது. இதுவே இப்படத்தின் வெற்றிக்கும் காரணமாக இருந்தது. இதனிடையே இந்த படம் கடந்த மாதம் 23 ஆம் தேதி ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. 2011ஆம் ஆண்டு வெளியான போது இந்த படம் ரூ. 83 கோடி வசூலித்த நிலையில், ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட பிறகு ரூ. 21.5 கோடி வசூ செய்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் வெளியான முதல் நாளிலேயே இந்த வடம் சுமார் ரூ.5 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 4.50 கோடியை இப்படம் வசூலித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. 

படையப்பா
கடந்த 1999ஆம் தேதி இயக்குநர் கே.எல். ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் வெளியான படம் படையப்பா. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருப்பார். இவருக்கு இணையான வில்லி கதாப்பாத்திரத்தில் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்திருப்பார். இவர்களுடம் இந்த படத்தில் சிவாஜி கனேஷன், லட்சுமி, ராதா ரவி, நாசர், ரம்யா கிருஷ்ணன், செளந்தர்யா, செந்தில் உள்ளிட்ட நட்சத்திர பட்டாலமே நடித்திருந்தனர். இப்படம் கடந்த சமீபத்தில் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. ரஜினிகாந்த்தின் ஐ-கானிக் படங்களில் ஒன்றாக படையப்பாவும் திகழ்ந்து வருகிறது. புது படம் ரிலீஸ் ஆனது போல இந்த படத்திற்கு மக்கள் மத்தியில் அதிக ஹைப் இருந்தது, கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு வெளியான படையப்பா படம் ரூ. 63 கோடி வசூல் செய்ய, ரீ ரிலீஸில் ரூ. 18 கோடி வசூலித்தது.

