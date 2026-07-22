/18 வயது நடிகை விபத்தில் மரணம்! காட்ஸில்லா vs காங் படத்தில் நடித்தவர்..

Kaylee Hottle Car Crash : ஹாலிவுட்டில் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரமாக இருந்தவர் கைலி ஹாட்டில். 18 வயது ஆகும் இவர் சமீபத்தில் கார் விபத்தில் மரணமடைந்திருப்பது ஹாலிவுட் வட்டாரத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
2021ல் வெளியான திரைப்படம், காட்ஸில்லா vs காங். இந்த படத்தில் ஜியா என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில்தான் நடிகை கைலி ஹாட்டில் நடித்திருந்தார். இதில் அவருக்கு ஒரு டைலாக் இல்லையென்றாலும் முக்கிய கேரக்டர் வழங்கப்பட்டிருக்கும். இதன் தொடர்ச்சியாக அவர் 2024ஆம் ஆண்டு வெளியாகியிருந்த காட்ஸில்லா vs காங் திரைப்படத்திலும் நடித்திருந்தார். இவர், காது கேளாத வாய் பேசாத மாற்றுத்திறனாளி நடிகை ஆவார். இவருக்கு 18 வயது ஆகும் நிலையில், இப்போதுதான் இவருக்கு தொடர்ச்சியாக பட வாய்ப்புகள் கிடைக்க ஆரம்பித்துக்கொண்டிருந்தது. இந்த நிலையில், தற்போது ஹாலிவுட்டை சோகத்தில் ஆழ்த்தும் அந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.
நடிகை கைலி ஹாட்டில், மாரிலாண்ட் சாலையில் ஹோண்டா 1995 காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது விபத்து ஏற்பட்டு அதில் உயிரிழந்திருக்கிறார். இதை, அவருடைய தந்தை ஜோஷுவா ஹாட்டில் செய்கை மொழியில் வீடியோ வாயிலாக தெரிவித்திருக்கிறார். அதில், தான் டெக்ஸாஸிற்கு சென்று மகளின் உடலை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
முதலில் தன் மகள் விபத்தில் சிக்கியதாக தனக்கு தகவல் கிடைத்ததாகவும், மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அந்த பெண் உயிரிழந்து விட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.
கைலி, ஜார்ஜியாவை சேர்ந்தவர். இவருடைய குடும்பத்தில் பலர் வாய் பேச முடியாத காது கேளாத மாற்றுத்திறனாளிகளாக உள்ளனர். இருப்பினும், தனக்கு நடிப்பின் மீதிருந்த ஆசையால் கைலி தொடர்ந்து விளம்பர படங்களில் நடித்தார். 9 வயதிலிருந்தே கேமராவின் முன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஆப்பிற்கு விளம்பரமும் செய்து வந்தார்.
கைலி, மிகவும் இளம் வயதிலேயே இப்படி ஒரு கோர விபத்தில் இறந்து போனது ரசிகர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக, காட்ஸில்லா vs காங் திரைப்படத்தில் இவர் காங் உடன் செய்கை மொழியில் பேசும் காட்சி மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக இருக்கும். இந்த வீடியாே இணையத்திலும் அடிக்கடி வைரலாகும். அப்படி இருக்கும் சமயத்தில், அதில் நடித்த நடிகை இன்று நம்முடன் இல்லை என்கிற விஷயம் மக்களுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இவருக்கு ஹாலிவுட்டில் பட வாய்ப்புகள் சமீப காலமாக குவிந்து வந்த நிலையில் இப்படியொரு சம்பவம் நேர்ந்திருப்பது, அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் உள்ளது.