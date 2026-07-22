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18 வயது நடிகை விபத்தில் மரணம்! காட்ஸில்லா vs காங் படத்தில் நடித்தவர்..

Kaylee Hottle Car Crash : 2021ஆம் ஆண்டில் வெளியாகி பெரும் வெற்றி பெற்ற ஹாலிவுட் திரைப்படம், காட்ஸில்லா vs காங். இந்த படத்தில் நடித்த கைலி ஹாட்டில் என்கிற இளம் நடிகை கார் விபத்தில் உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:54 PM IST
18 வயது நடிகை விபத்தில் மரணம்! காட்ஸில்லா vs காங் படத்தில் நடித்தவர்..
Image Credit: Kaylee Hottle Car Crash | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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18 வயது நடிகை விபத்தில் மரணம்! காட்ஸில்லா vs காங் படத்தில் நடித்தவர்..
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