  • சூர்யா ரசிகர்களுக்கு குட் நியூஸ்... வெளியானது கருப்பு படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அப்டேட்

Suriya's Karuppu Movie: கருப்பு திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்துடன் ஓடிடி உரிமம் ஒப்பந்தம் இறுதியாகி உள்ளதால், குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிட படக்குழு திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Oct 30, 2025, 06:25 PM IST

Karuppu Movie Release Date: நடிகர் சூர்யாவின் 45வது படமான 'கருப்பு' குறித்து முக்கியத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. கருப்பு திரைப்படம் எப்பொழுது வெளியாகும் எனக் காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், கருப்பு திரைப்படம் ரிலிஸ் தேதி குறித்து அப்டேட் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆர். ஜே. பாலாஜியின் சமீபத்திய பேட்டிகள் பார்க்கும் போது அடுத்த வருடம் கருப்பு படம் திரைக்கு வரவுள்ளது. அதுக்குறித்து பார்ப்போம்.

கருப்பு திரைப்படம் எப்பொழுது ரீலிஸ்?

கருப்பு திரைப்படம் இந்த வருட தீபாவளிக்கே வெளியாக இருந்தது. ஆனால், ஓடிடி உரிமம உட்பட சில காரணங்களால் தள்ளிப்போடப்பட்டது. இதனையடுத்து 2026 ஆம் பொங்கலுக்கு வெளியாகும் எனத் தகவல் வெளியானது. ஆனால் பொங்கலுக்கு பராசக்தி, ஜனநாயகன் போன்ற பெரிய படங்கள் ரீலிஸ் ஆக இருப்பதால், மீண்டும் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. தற்போது இந்த படத்தை குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கருப்பு திரைப்படம் ரீலிஸ் தேதி என்ன?

ஆர். ஜே. பாலாஜி எழுதி இயக்கிய ஒரு மாஸ் கமர்ஷியல் திரைப்படமாக கருப்பு உருவாகியுள்ளது. தமிழ், மலையாளம் மற்றும் தெலுங்கு என மூன்று மொழிகளில் கருப்பு திரைப்படம் வெளியாகவுள்ளது. படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முடிவடைந்து விட்டது. படத்தின் முதல் சிங்கிள் தீபாவளியை முன்னிட்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், இத்திரைப்படம் ஜனவரி 23 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று வெளியாகும் என்று பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகிறது.

கருப்பு திரைப்படத்தின் டீஸர்:

கருப்பு திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ டீஸர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.ஜூலை 22, 2025 அன்று வெளியானது. ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் (Dream Warrior Pictures) சார்பாக Think Music India யூடியூப் சேனலில் வெளியிடப்பட்டது. அதேநேரம் 'கருப்பு' திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்ரைலர் இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கருப்பு திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் விவரம்:

- சூர்யா (Suriya)
- த்ரிஷா கிருஷ்ணன் (Trisha Krishnan)
- இந்திரன்ஸ் (Indrans)
- நட்டி சுப்ரமணியம் (Natty Subramaniam)
- சுவாசிகா (Swasika)
- சிவதா (Sshivada)
- சுப்ரீத் ரெட்டி (Supreeth Reddy)
- யோகி பாபு (Yogi Babu) மற்றும் பலர்.

கருப்பு திரைப்படத்தின் முக்கிய விவரங்கள்:

இயக்குநர்: ஆர். ஜே. பாலாஜி (RJ Balaji)
கதை, திரைக்கதை: ஆர். ஜே. பாலாஜி, அஸ்வின் ரவிச்சந்திரன், ராகுல் ராஜ், டி.எஸ். கோபி கிருஷ்ணன் மற்றும் கரண் அரவிந்த் குமார்.
தயாரிப்பாளர்கள்: எஸ். ஆர். பிரபு, எஸ். ஆர். பிரகாஷ் பாபு, 
தயாரிப்பு நிறுவனம்: ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் (Dream Warrior Pictures)
இசை அமைப்பாளர்: சாய் அபியங்கர் (Sai Abhyankkar)
ஒளிப்பதிவு: ஜி. கே. விஷ்ணு (G. K. Vishnu)
படத்தொகுப்பு: ஆர். கலைவாணன் (R. Kalaivanan)

