விஜய் ரசிகர்களுக்கு இனிப்பான செய்தி! மிக விரைவில் வெளியாகும் ‘ஜனநாயகன்’? இதோ விவரம்..

Jana Nayagan April Release : கோலிவுட் திரையுலகில், டாப் நடிகர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் விஜய். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தமிழக வெற்றி கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கிய இவர், இனி தான் எந்த படங்களிலும் நடிக்கப்போவதில்லை என்று அறிவித்து விட்டார். இதையடுத்து, இவர் கடைசியாக நடித்திருந்த படம்தான் ‘ஜனநாயகன்’. இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார்.
ஜனநாயகன் பட பிரச்சனை:
கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன் நிறுவனம், தயாரித்திருந்த முதல் தமிழ் படம்தான் ஜனநாயகன். இந்த படத்திற்காக பெரிய அளவில் ப்ரமோஷன்கள் செய்யப்பட்டு, பட வேலைகள் துரிதமாக முடிக்கப்பட்டன. கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி படம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாததால் படத்தை வெளியிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. படத்தை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் கூறியதை அடுத்து, படக்குழு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்தது.
படத்தை எப்படியாவது சொன்ன தேதிக்குள் ரிலீஸ் செய்து விட வேண்டும் என்று படக்குழு திட்டமிட்டது. இதையடுத்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க கோரி, படுக்குழு தரப்பில் மனு கொடுக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கு குறித்து அன்றைய நாளில் வந்த தீர்ப்பில், படத்திற்கு உடனடியாக தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. ஆனால், தங்கள் தரப்பு வாதத்தை கேட்காமல் நீதிபதி பி.டி.ஆஷா இந்த உத்தரவை பிறப்பித்ததற்கு எதிராக மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் மேல் முறையீடு செய்து.
இந்த மேல் முறையீட்டு மனுவின் விசாரணையே பல நாட்கள் நடந்ததால், இப்படியே சென்றால் எப்படியும் படத்தை வெளியிட முடியாது என்று நினைத்த படக்குழு, தங்களின் மனுவை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டது.
படத்தை பார்த்து முடித்த திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம்!
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை, மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம், சில வாரங்களுக்கு முன்பு மறு தணிக்கைக்காக பார்த்ததாக கூறப்படுகிறது. இன்னும் சில நாட்களில் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைத்து விடும், படத்தை ரிலீஸ் செய்து விடலாம் என்று நம்பிக்கையாக இருந்த நேரத்தில் இன்னொரு அடி விழுந்தது.
படத்தில் அரசியலும், அரசியல் வசனங்களும் இருப்பதாக கூறி இப்போது தேர்தல் சமயம் என்பதால், படத்திற்கு சான்றிதழ் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா என்கிற முடிவை தேர்தல் ஆணையத்திடம் மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியம் ஒப்படைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
விரைவில் ரிலீஸ் ஆகுமா?
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் புது ரிலீஸ் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும் சில அரசியல் தொடர்பான வசனங்கள் மியூட் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும், குறிப்பாக பத்திரிகையாளராக கேமியோ ரோலில் லோகேஷ் கனகராஜ், நெல்சன் மற்றும் அட்லீ ஆகியோர் இடம் பெறும் காட்சிகளையும் வசங்களையும் மறு ஆய்வுக்குழு நீக்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியானது.
இம்மாதத்தின் 23ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கிறது. இந்த தேர்தல் சமயத்தில் கண்டிப்பாக படத்தை ரிலீஸ் செய்ய முடியாது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இதனால், தேர்தல் முடிந்த பிறகு ஏப்ரல் மாதத்தின் இறுதியில் படத்தை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
என்ன செய்கிறார் விஜய்?
விஜய், ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்த கையோடு, தொடர்ந்து அரசியல் களப்பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்தி வருகிறார். சமீபத்தில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். சமீபத்தில், தன்னுடைய தவெக கட்சியின் வேட்பாளர்களை அறிவித்தார். இப்போதுதான் ஆரம்பித்த கட்சி என்றாலும் விஜய் தற்போது முதல்வர் வேட்பாளராகவே களமிறங்குகிறார்.
விஜய் இப்படி அரசியலில் கால் பதித்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் சில சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளன. விஜய் மனைவி சங்கீதா, திருமணமான 26 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தனக்கு விவாகரத்து வேண்டும் என்று கூறி மனுதாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், வேறு ஒரு நடிகையுடன் விஜய்க்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது பெரும் சர்ச்சைக்கு வழி வகுத்துள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : விஜய்யின் கடைசி படம் எது?
பதில்: ‘ஜனநாயகன்’ என்பது விஜய் நடித்த கடைசி திரைப்படமாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியுள்ளார்.
கேள்வி : விஜய் ஏன் இந்த படத்திற்குப் பிறகு நடிக்கவில்லை?
பதில் : விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியதால், இனி படங்களில் நடிக்க மாட்டேன் என்று அறிவித்துள்ளார்.
கேள்வி : ஜனநாயகன் படம் எப்போது ரிலீஸ் ஆக இருந்தது?
பதில் : படம் முதலில் ஜனவரி 9 அன்று வெளியிட திட்டமிடப்பட்டது.
