கௌரி கிஷன் உருவ கேலி சர்ச்சை! வருத்தம் தெரிவித்த யூடியூபர்!

சினிமா உலகில், நடிகைகள் மீதான உருவ கேலி மற்றும் கண்ணியமற்ற கேள்விகள் மீண்டும் ஒருமுறை பெரும் விவாத பொருளாகியுள்ளது. 96 படப்புகழ் நடிகை கௌரி கிஷன், ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தனக்கு நேர்ந்த அவமதிப்புக்கு எதிராக குரல் எழுப்ப, அவருக்கு ஆதரவாக திரையுலகமே திரண்டுள்ளது. சமீபத்தில், கௌரி கிஷன் நடித்துள்ள 'அதர்ஸ்' என்ற புதிய திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. அப்போது, மூத்த பத்திரிகையாளர் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஆர்.எஸ். கார்த்திக் என்பவர், படத்தின் இயக்குநரிடம், "நடிகையின் உயரம் மற்றும் எடை என்ன?" என்று சம்பந்தமில்லாத ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார்.
இந்த கேள்வியால் அதிர்ச்சியடைந்த கௌரி கிஷன், உடனடியாக குறுக்கிட்டு, "எனது எடைக்கும் இந்த படத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்? இதே போன்ற கேள்விகளை நீங்கள் நடிகர்களிடம் கேட்பீர்களா?" என்று காரசாரமாக பதிலடி கொடுத்தார். மேலும், இந்த கண்ணியமற்ற கேள்விக்காக அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் கௌரி கிஷன் வலியுறுத்தினார். ஆனால், அந்த யூடியூபரோ, "நான் கேட்டதில் தவறில்லை. கோபமாக பேசிய நடிகை தான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்," என்று கூறி மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டார்.
ஆதரவு குரல்!
கௌரி கிஷனின் இந்த துணிச்சலான செயலுக்கு, திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் இன்று நடிகை கௌரி கிஷன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இருந்தார். அதில், "இந்த வார தொடக்கத்தில் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் போது, எனக்கும் ஒரு YouTube வீடியோ பதிவருக்கும் இடையே ஒரு கருத்துப் பரிமாற்றம் நடந்தது, அது எதிர்பாராத விதமாக பதட்டமாக மாறியது. கலைஞர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் இடையே நாம் ஊக்குவிக்க விரும்பும் உறவை பற்றி கூட்டாகச் சிந்திக்க, அதன் பின்னணியில் உள்ள பரந்த பிரச்சினையை ஒப்புக்கொள்வது முக்கியம் என்று நான் நம்புகிறேன்.
எனக்கு கிடைத்த அனைத்து ஆதரவிற்கும் நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். இது எதிர்பாராதது, மிகப்பெரியது மற்றும் பணிவானது. உங்கள் அறிக்கைகளுக்கு சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றம், அம்மா சங்கம் (மலையாள திரைப்படத் துறை), தென்னிந்திய நடிகர் சங்கம் ஆகியவற்றிற்கு நன்றி. பத்திரிகைகள் மற்றும் ஊடகங்கள் மற்றும் உங்கள் அசைக்க முடியாத ஆதரவிற்கு பொதுமக்களுக்கு நன்றி. எனது சமகாலத்தவர்கள், சக ஊழியர்கள் மற்றும் நண்பர்களை அணுகி ஒற்றுமையுடன் நின்ற தொழில்துறையில் உள்ள அனைவருக்கும் நன்றி" என்று தெரிவித்து இருந்தார்.
வருத்தம் கேட்ட யூடியூபர்!
பலதரத்தில் இருந்து எதிர்ப்பு வந்ததன் பின்னணியாக யூடியூபர் கார்த்திக் மன்னிப்பு கேட்டு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அதில்,"கடந்த 2, 3 நாட்களாக மன உளைச்சலுடன் உள்ளேன், காரணம் கௌரி கிஷன் நிகழ்வு தான். நான் ஒரு விதத்தில் கேள்வி கேட்டேன். Body shaming பண்ண வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கேட்கவில்லை. அது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது. ஒரு ஜாலியான கேள்வியாக தான் அப்படி கேட்டேன். இந்த கேள்வியால் அவரது மனம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தால் வருத்தம் தெரிவித்து கொள்கிறேன். இதற்கு பின்னால் எந்த ஒரு உள்நோக்கமும் இல்லை.
