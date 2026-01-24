English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வங்காள விரிகுடா – குறுநில மன்னன் படத்தின் திரைவிமர்சனம்!

சினிமாவில் உள்ள 24 கிராப்ட்களில் 21 கிராப்ட்களை கையாண்டு வங்காள விரிகுடா படத்தை தயாரித்து இயக்கி நடித்துள்ளார் குகன் சக்வர்த்தியார். படத்தின் விமர்சனம் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 24, 2026, 12:04 PM IST
  • வங்காள விரிகுடா – குறுநில மன்னன்.
  • குகன் சக்வர்த்தியார் இயக்கி உள்ளார்.
  • படத்தின் திரைவிமர்சனம் இதோ!

மாதா பிதா ஃபிலிம் பேக்டரி வழங்க, தமிழ் திரையுலகில் முதன்முறையாக கதை, திரைக்கதை, வசனம், பாடல்கள், இசை, ஒளிப்பதிவு, கலை, நடனம், சண்டை பயிற்சி (தனி), உடைகள், ஸ்டில்ஸ், ஒப்பனை, பின்னணி பாடகர், பின்னணி இசை, புரொடக்ஷன் டிசைனர், டைட்டிலிங், சிகை அலங்காரம், வெளிப்புற படப்பிடிப்பு தள நிர்வாகி, தயாரிப்பு, டைரக்ஷன் இவற்றுடன் கதாநாயகனாக குகன் சக்வர்த்தியார் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ‘வங்காள விரிகுடா குறுநில மன்னன்’. அப்துல்கலாமின் கனவு காணுங்கள் எனும் கருத்தை மையமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. 

படத்தின் கதை

அரசியல் மற்றும் சமூக பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இப்படம், ஒரு மனிதனின் லட்சிய கனவையும், அதை சுற்றி பின்னப்படும் சவால்களையும் மையமாக கொண்டு உருவாகி உள்ளது. கொள்கை சார்ந்த உலகத்திற்கும், பொது நினைவுகளுக்கும் இடையே சிக்கிக்கொள்ளும் கதாநாயகனின் போராட்டமே வங்காள விரிகுடா. கடற்கரை சார்ந்த வாழ்வியல், தனிமனித மோதல்கள் மற்றும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு ஆக்‌ஷன் டிராமாவாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

இயக்கம் மற்றும் நடிப்பு

இயக்குநர் குகன் சக்கரவர்த்தியாரே படத்தின் கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார். ஒரு புதுமுக இயக்குநராக தனது முதல் படத்திலேயே இவ்வளவு பெரிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டது பாராட்டுக்குரியது. அவரது நடிப்பு சில இடங்களில் முதிர்ச்சியாக இருந்தாலும், உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளில் இன்னும் நன்றாக நடித்து இருக்கலாம். நாயகி அலினா ஷேக் தனக்குகொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை சிறப்பாக செய்துள்ளார். அவரது கதாபாத்திரம் கதைக்கு தேவையான பங்களிப்பை கொடுக்கிறது. மூத்த நடிகர்களான பொன்னம்பலம் மற்றும் வையாபுரி ஆகியோரின் நடிப்பு பலம் சேர்க்கிறது. 

தொழில்நுட்பம்

படத்தின் இசை மற்றும் ஒளிப்பதிவு ஆகிய பொறுப்புகளையும் குகன் சக்கரவர்த்தியாரே கவனித்துள்ளார். பின்னணி இசை சில இடங்களில் காட்சிகளுக்கு வலு சேர்த்தாலும், பாடல்கள் மனதில் நிற்கும் அளவுக்கு இல்லை. கடலோர பகுதிகளை காட்சிப்படுத்திய விதம் ஓரளவுக்கு ரசிக்க வைக்கிறது. எடிட்டிங் மட்டும் ஆர்.கே. செல்வன்வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் நீளத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம். பல காட்சிகளை ஈசியாக வெட்டி தூக்கி இருக்கலாம்.மொத்தத்தில் வங்காள விரிகுடா ஒரு தனிமனிதனின் பெரும் கனவு. கதையில் இருக்கும் நேர்த்தி திரைக்கதையிலும் இருந்திருந்தால், இப்படம் இன்னும் சிறப்பாக வந்திருக்கும். ஆக்‌ஷன் மற்றும் சமூக படங்களை விரும்புபவர்கள் ஒருமுறை பார்க்கலாம்.

