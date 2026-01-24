வங்காள விரிகுடா – குறுநில மன்னன் படத்தின் திரைவிமர்சனம்!

மாதா பிதா ஃபிலிம் பேக்டரி வழங்க, தமிழ் திரையுலகில் முதன்முறையாக கதை, திரைக்கதை, வசனம், பாடல்கள், இசை, ஒளிப்பதிவு, கலை, நடனம், சண்டை பயிற்சி (தனி), உடைகள், ஸ்டில்ஸ், ஒப்பனை, பின்னணி பாடகர், பின்னணி இசை, புரொடக்ஷன் டிசைனர், டைட்டிலிங், சிகை அலங்காரம், வெளிப்புற படப்பிடிப்பு தள நிர்வாகி, தயாரிப்பு, டைரக்ஷன் இவற்றுடன் கதாநாயகனாக குகன் சக்வர்த்தியார் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ‘வங்காள விரிகுடா குறுநில மன்னன்’. அப்துல்கலாமின் கனவு காணுங்கள் எனும் கருத்தை மையமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும் படிக்க | மனைவியின் தாய்ப்பாலை குடித்த நடிகர்! இப்படி ஓபனா சொல்லிட்டாரே-யார் தெரியுமா?
The wait is finally over! The roar of Vangala Viriguda is ready to hit the big screen at Frame Cinemas. Don’t wait for the spoilers - grab your seats NOW and witness the action in all its glory!#VangalaViriguda #FrameCinemas #BookingsOpen #TamilCinema pic.twitter.com/4Rt9X4q3AH
— Frame Cinemas Thanjavur (@FrameCinemas) January 22, 2026
படத்தின் கதை
அரசியல் மற்றும் சமூக பின்னணியில் உருவாகியுள்ள இப்படம், ஒரு மனிதனின் லட்சிய கனவையும், அதை சுற்றி பின்னப்படும் சவால்களையும் மையமாக கொண்டு உருவாகி உள்ளது. கொள்கை சார்ந்த உலகத்திற்கும், பொது நினைவுகளுக்கும் இடையே சிக்கிக்கொள்ளும் கதாநாயகனின் போராட்டமே வங்காள விரிகுடா. கடற்கரை சார்ந்த வாழ்வியல், தனிமனித மோதல்கள் மற்றும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு ஆக்ஷன் டிராமாவாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்கம் மற்றும் நடிப்பு
இயக்குநர் குகன் சக்கரவர்த்தியாரே படத்தின் கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார். ஒரு புதுமுக இயக்குநராக தனது முதல் படத்திலேயே இவ்வளவு பெரிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டது பாராட்டுக்குரியது. அவரது நடிப்பு சில இடங்களில் முதிர்ச்சியாக இருந்தாலும், உணர்ச்சிகரமான காட்சிகளில் இன்னும் நன்றாக நடித்து இருக்கலாம். நாயகி அலினா ஷேக் தனக்குகொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை சிறப்பாக செய்துள்ளார். அவரது கதாபாத்திரம் கதைக்கு தேவையான பங்களிப்பை கொடுக்கிறது. மூத்த நடிகர்களான பொன்னம்பலம் மற்றும் வையாபுரி ஆகியோரின் நடிப்பு பலம் சேர்க்கிறது.
தொழில்நுட்பம்
படத்தின் இசை மற்றும் ஒளிப்பதிவு ஆகிய பொறுப்புகளையும் குகன் சக்கரவர்த்தியாரே கவனித்துள்ளார். பின்னணி இசை சில இடங்களில் காட்சிகளுக்கு வலு சேர்த்தாலும், பாடல்கள் மனதில் நிற்கும் அளவுக்கு இல்லை. கடலோர பகுதிகளை காட்சிப்படுத்திய விதம் ஓரளவுக்கு ரசிக்க வைக்கிறது. எடிட்டிங் மட்டும் ஆர்.கே. செல்வன்வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் நீளத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம். பல காட்சிகளை ஈசியாக வெட்டி தூக்கி இருக்கலாம்.மொத்தத்தில் வங்காள விரிகுடா ஒரு தனிமனிதனின் பெரும் கனவு. கதையில் இருக்கும் நேர்த்தி திரைக்கதையிலும் இருந்திருந்தால், இப்படம் இன்னும் சிறப்பாக வந்திருக்கும். ஆக்ஷன் மற்றும் சமூக படங்களை விரும்புபவர்கள் ஒருமுறை பார்க்கலாம்.
மேலும் படிக்க | Sinners OTT : 16 பிரிவுகளில் ஆஸ்காருக்கு நாமினேட் ஆன பேய் படம்! எந்த ஓடிடி தளத்தில் பார்ப்பது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ