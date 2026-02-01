பிரபல இயக்குநர் வீட்டில் துப்பாக்கிச்சூடு! யாருக்கு என்ன ஆச்சு? பகீர் தகவல்..

Gun Firing At Rohit Shetty House : பாலிவுட்டில் பிரபல இயக்குநராக இருப்பவர், ரோகித் ஷெட்டி. தற்போது இவர் விட்டில் நடந்த விஷயம்தான், இந்தியாவின் டாப் ட்ரெண்டிங் செய்தியாக இருக்கிறது.
வீட்டில் துப்பாக்கிச்சூடு!
இயக்குநர் ரோஇத் ஷெட்டியின் வீட்டின் மீது, மர்ம நபர்கள் நான்கு முறை துப்பாக்கியால் சுட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர்கள் வீட்டிற்கு வெளியில் இருந்து துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு தப்பியோடிய தகவல் தெரிந்தததும், தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பலத்த பாதுகாப்பு:
தற்போது, துப்பாக்கிச்சூடு நடந்த ரோகித் ஷெட்டியின் வீட்டிற்கு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் போடப்பட்டுள்ளது. இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டை நடத்தியது யார் என இன்னும் தெரியாத நிலையில், இது நடந்த போது ரோகித் வீட்டில் இருந்தாரா, அல்லது ரோகித் வீட்டில் யார் இருந்தனர், வேறு யாரையாவது குறி வைத்து இந்த துப்பாக்கிச்சூடு நடந்ததா எனும் கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
யாருக்கும் காயம் இல்லை!
ரோகித் ஷெட்டி வீட்டில் துப்பாக்கிச்சூடு நடந்ததை ஒட்டி, இதில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்று முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்து, மும்பை காவல்துறை கமிஷ்னர் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த சமப்வத்தில் குற்றப்பிரிவு போலீஸாரும், மும்பை போலீஸாரும் இனைந்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சர்வதேச கும்பலுக்கு தொடர்பா?
திஷா பதானி, ஷாருக்கான், சல்மான் கான் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரபலங்களின் வீட்டில் இதற்கு முன்னர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது. சித்து மூஸ்வாலா என்கிற ஒரு பஞ்சாபி பாடகர் 2022ல் துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்திருக்கிறார். இப்படி பிரபலங்களின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்படுவதற்கு பின்னால், சர்வதேச கும்பல் எதற்காவது தொடர்பு இருக்குமோ என போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர். இந்த சம்பவம் குறித்து, ரோகித் ஷெட்டியின் குடும்பத்தினர் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரோகித் ஷெட்டி சிங்கம், சிம்பா, சூர்யவன்ஷி உள்ளிட்ட பல்வேறு கமர்ஷியல் படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். 2013ல் வெளியான சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் படத்தின் இயக்குநரும் இவர்தான். இவர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்த காரணம் என்ன என்று தெரியாமல் போலீஸார் திணறி வருகின்றனர்.
