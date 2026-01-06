ஜிவி பிரகாஷ் நடிக்கும் ஹேப்பி ராஜ்! முடிவடைந்த படப்பிடிப்பு!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் – ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள "ஹேப்பி ராஜ்" படப்பிடிப்பு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 6, 2026, 09:11 PM IST
  • ஜி.வி.பிரகாஷ் குமாரின் ஹேப்பி ராஜ்.
  • படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.
  • போஸ்ட் புரடக்சன் பணிகள் தொடக்கம்.

பியாண்ட் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பாளர் ஜெயவர்தன் வழங்கும் மரியா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் – ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடிப்பில் உருவாகி உள்ள "ஹேப்பி ராஜ்" படப்பிடிப்பு வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ப்ரோமோவிற்கு கிடைத்த அமோக வரவேற்பிற்குப் பிறகு, "ஹேப்பி ராஜ்" படத்தின் முழு படப்பிடிப்பையும் தயாரிப்பாளர்கள் வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளனர். திரையில் வழங்க உறுதியளிக்கும் அதே அரவணைப்பு மற்றும் நேர்மறை எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில், படக்குழு மகிழ்ச்சியான குறிப்பில் படப்பிடிப்பு நிறைவை கொண்டாடியது.

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன்: விஜய் முதல் பூஜா ஹெக்டே வரை.. நடிகர், நடிகைகளின் சம்பளம் எவ்வளவு?

ஹேப்பி ராஜ்

பியாண்ட் பிக்சர்ஸ் பேனரின் கீழ் ஜெயவர்தன் தயாரிப்பில் வெளி வரும் "ஹேப்பி ராஜ்", இந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் தயாரிப்பு ஆகும். இந்த படம் அனைத்து வயதினரையும் கவரும் ஒரு முழுமையான, நல்ல உணர்வை அளிக்கும் பொழுதுபோக்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மரியா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில், படம் சிறப்பாக வந்துள்ளது. நம்பிக்கையில் வேரூன்றியது, இலகுவான உணர்வுகள் மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடும் தொடர்புடைய தருணங்கள் படத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன.

படப்பிடிப்பு நிறைவு

திட்டமிட்ட அட்டவணைகளில் படப்பிடிப்பு சுமூகமாக முடிவடைந்தது, இயக்குனர் பயணம் முழுவதும் நடிகர்கள் மற்றும் குழுவினரின் அர்ப்பணிப்பு, ஒழுக்கம் மற்றும் ஒத்துழைப்பு மனப்பான்மைக்கு நன்றி தெரிவித்தார். படப்பிடிப்பு அனுபவம் கதையின் ஆன்மாவை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நேர்மறை ஆற்றலால் நிரம்பியிருந்ததாக படக்குழு பகிர்ந்து கொண்டது.

ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் ஹேப்பி ராஜ் என்ற முக்கிய பாத்திரத்தில் நடித்து, கதாபாத்திரத்திற்கு வசீகரம், புத்துணர்ச்சி மற்றும் காற்றோட்டமான திரை பிரசன்னத்தை கொண்டு வந்துள்ளார். ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நாயகியாக நடித்து, கதைக்கு அரவணைப்பு மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமான ஆழத்தை சேர்க்கிறார். படத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சம், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவில் நடிகர் அப்பாஸ் திரும்புவது ஆகும், இதுவே ரசிகர்கள் மத்தியில் குறிப்பிடத்தக்க ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மற்ற நடிகர்கள்

படத்தின் துணை நடிகர்கள் குழுவில் ஜார்ஜ் மரியம், பிரார்த்தனா, அதிர்ச்சி அருண், மதுரை முத்து, சோஃபா பாய் ரசூல் மற்றும் பலர் உள்ளனர், ஒவ்வொருவரும் படத்தின் துடிப்பான கதைக்கு பங்களிக்கும் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மரியா இளஞ்செழியன் எழுதி இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்தை ஜெய்காந்த் சுரேஷ் இணைந்து தயாரித்துள்ளார். தொழில்நுட்ப குழுவில் ஒளிப்பதிவாளராக மதன் கிறிஸ்டோபர், இசையமைப்பாளராக ஜஸ்டின் பிரபாகரன், எடிட்டராக ஆர்.கே.செல்வா, கலை இயக்குனராக குமார் கங்கப்பா மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பாளராக பிரவீன் ராஜா ஆகியோர் உள்ளனர்.

இப்போது படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து, போஸ்ட் புரடக்சன் பணிகள் தொடங்க உள்ள நிலையில், "ஹேப்பி ராஜ்" அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர தயாராகி வருகிறது. ப்ரோமோவிற்கு கிடைத்த பெரிய வரவேற்பு மற்றும் முடிவடைந்த படப்பிடிப்பு இந்தப் படம் பார்வையாளர்களுக்கு சிரிப்பு மற்றும் இதயத்தை தொடும் தருணங்களை கொண்டு வரும் புத்துணர்ச்சியூட்டும், நல்ல உணர்வை அளிக்கும் பொழுதுபோக்காக அமையும் என்று உறுதியளிக்கிறது.

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது

