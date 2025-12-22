Happy Raj: ஜிவி பிரகாஷின் ஹேப்பி ராஜ் புரமோ! தூள்கிளப்பும் வியூஸ்!

Happy Raj: பெரிதும் பேசப்பட்ட தலைப்பு அறிவிப்புக்குப் பிறகு, “ஹேப்பி ராஜ்” படக்குழு தற்போது படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ புரோமோவை வெளியிட்டுள்ளது. புரோமோ வெளியானதிலிருந்து அனைத்து தளங்களிலும் ரசிகர்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பையும் உற்சாகமான ஆதரவையும் பெற்று வருகிறது. படத்தின் உயிரோட்டத்தையும், நேர்மறை உணர்வையும் அழகாகப் படம் பிடித்துக் காட்டும் இந்த புரோமோ, ரசிகர்கள், திரையுலகினர் மற்றும் சினிமா ஆர்வலர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
ஹேப்பி ராஜ் படம்!
Beyond Pictures நிறுவனம் சார்பில் ஜெயவர்தன் தயாரிக்கும் “ஹேப்பி ராஜ்”, அந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் படமாகும். அனைத்து வயதினரையும் கவரும் முழுமையான பொழுதுபோக்கு படமாக இதை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த படம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மரியா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த புரோமோ, நம்பிக்கை, ஆறுதல் மற்றும் மனதிற்கு இனிமையான உணர்வுகள் நிரம்பிய உலகை சுட்டிக்காட்டுகிறது. மேலும் படத்தின் தலைப்பே கதாபாத்திரத்தின் நம்பிக்கையூட்டும் உணர்வை முழுமையாக பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
படத்தின் புரோமோ
சமீபத்தில் வெளியான இந்த புரோமோ, அதன் புத்துணர்ச்சியான அணுகுமுறை, சுறுசுறுப்பான காட்சிகள் மற்றும் கதாநாயக வேடத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாரின் மகிழ்ச்சியான தோற்றம் ஆகியவற்றுக்காக பலத்த பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது. இலகுவான மனநிலையும், சந்தோஷம் நிரம்பிய திரையனுபவத்தை வழங்கும் தன்மையும் பார்வையாளர் மற்றும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. இத்தகைய கதைகள் இன்றைய காலத்தில் மிகவும் தேவையானவை என்பதால், சமூக ஊடகங்களில் புரோமோவைப் பற்றிய நேர்மறை கருத்துகள் குவிந்து வருகின்றன. பலர் இதன் நெருக்கமான உணர்வையும் ஊக்கமளிக்கும் தன்மையையும் புகழ்ந்து வருகின்றனர்.
ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார்
இந்த படத்தில் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமாருக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடித்துள்ளார். மேலும், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தமிழ் சினிமாவுக்கு எவர்கிரீன் நடிகர் அப்பாஸ் “ஹேப்பி ராஜ்” மூலம் மீண்டும் வருவது ரசிகர்களிடையே கூடுதல் ஆர்வத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. துணை நடிகர்களாக ஜார்ஜ் மரியம், பிரார்த்தனா, அதிர்ச்சி அருண், மதுரை முத்து, சோஃபா பாய் ரசூல் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
மரியா இளஞ்செழியன் எழுதி இயக்கும் இந்த படத்திற்கு ஜெய்காந்த் சுரேஷ் இணை தயாரிப்பாளராக உள்ளார். ஒளிப்பதிவாளராக மதன் கிறிஸ்டோபர், இசையமைப்பாளராக ஜஸ்டின் பிரபாகரன், படத்தொகுப்பை ஆர்.கே. செல்வா, கலை இயக்கத்தை குமார் கங்கப்பா, உடை வடிவமைப்பை பிரவீன் ராஜா மேற்கொண்டுள்ளனர். படத்தின் மக்கள் தொடர்பு பணிகளை ரேகா கவனித்து வருகிறார். சரியான மனநிலையை அமைத்துக் கொடுத்து, இத்தனை உற்சாகமான வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள “ஹேப்பி ராஜ்”, சிரிப்பு, உணர்வு மற்றும் நிறைவான மகிழ்ச்சியை ரசிகர்களுக்கு வழங்கும் ஒரு உணர்வுப்பூர்வமான பொழுதுபோக்கு படமாக உருவெடுத்து வருகிறது.
