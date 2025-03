கிங்ஸ்டன் படம் எப்படியிருக்கு? ரசிகர்களின் X தள விமர்சனம்..

GV Prakash Kingston X Review : இசையமைப்பாளர் ஜி. வி. பிரகாஷ் தற்போது நடிகராக அவரது 25வது படமான 'கிங்ஸ்டன்' எனும் படத்தில் நடித்துள்ளார். இயக்குனர் கமல் பிரகாஷ் இந்த படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி இருக்கிறார். இப்படத்தில் திவ்ய பாரதி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். இப்படத்தை ஜி.வி. பிரகாஷின் பேரலல் யூனிவர்ஸ் பிக்சர்ஸ் மற்றும் ஜீ ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இந்த படத்தின் எக்ஸ் தள விமர்சனத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

நல்ல திரைக்கதை..

படம் பார்த்த ரசிகர் ஒருவர், படத்தின் திரைக்கதை வசீகரிக்கும் வகையில் இருப்பதாக எழுதியிருக்கிறார்.

மேலும், படத்தின் பின்னணி இசை நன்றாக இருப்பதாகவும் காட்சியமைப்புகள் தரமாக இருப்பதாகவும் பேசியிருக்கிறார்.

முதல் பாதி ரொமான்ஸ்..

திவ்யபாரதியும் ஜிவி பிரகாஷும் ஏற்கனவே பேச்சுலர் திரைப்படத்தில் ஒன்றாக சேர்ண்டு நடித்திருந்தனர். அப்போதே இவர்களின் கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமாக இருப்பதாக சிலர் பேசி வந்தனர். தற்போது கிங்க்ஸ்டர் படத்திலும் அதுவே தொடர்ந்திருக்கிறது.

First half romantic portions and Second half thrilling elements it seems #Kingston #GVPrakash #DivyaBharathi https://t.co/lUMLNEWo6H

முதல் பாதி ரொமாண்டிக் ஆகவும், இரண்டாம் பாதி த்ரில்லர் அனுபவம் கொடுப்பதாகவும் இருப்பதாகவும் சிலர் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இடைவேளை பயங்கரம்..

தமிழ் திரையுலகை பொறுத்தவரை பல படங்களில் இடைவேளை காட்சி ஒரு ட்விஸ்ட் உடன் முடிவடையும். அப்படி, இந்த படத்திலும் இடைவேளை காட்சி நன்றாக இருப்பதாக சிலர் கூறியிருக்கின்றனர்.

இந்த ரசிகர், “இங்க நான்தான்டா கிங்கு” என்ற டைலாக்குடன் இப்பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

பயமா இருக்கு..

கிங்க்ஸ்டன் படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், திரைக்கதை பயங்கராமாகவும் பயமாகவும் இருப்பதாக கூறியிருக்கிரார்.

குறிப்பாக கப்பலில் செல்லும் காட்சிகள் மிரட்டலாக இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார்.

3.5 மார்க் கொடுக்கலாம்..

ஒரு ரசிகர், இந்த படத்திற்கு 3.5 மார்க் கொடுக்கலாம் என கூறி பதிவிட்டு இருக்கிறார்.

#Kingston - 3.5 stars. @gvprakash’s big screen spectacle is a well-executed sea adventure thriller built around the theme of human greed. Well thought-out tale that explores the horrors of generational greed. The second half, which is completely set in sea, is breathtakingly shot… pic.twitter.com/IbZZEVlnQt

