English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையில் காந்தி கிருஷ்ணாவின் 'பிரேக்ஃபாஸ்ட்' மிரட்டல் டீசர்

கடும் கோடை வெயிலில் இதம் தரும் தென்றலை போல காதல், நெகிழ்ச்சி மற்றும் மனதை வருடும் உணர்வுகளோடு ‘பிரேக்ஃபாஸ்ட் (Accept the Reality)’ திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது. ஆத்மார்த்தமான ரொமாண்டிக் அனுபவத்தை இந்தப் படத்தில் இயக்குநர் காந்தி கிருஷ்ணா தர இருக்கிறார் என்பது டீசரில் தெளிவாகியுள்ளது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 13, 2026, 04:29 PM IST
  • ராணவ் - ரோஸ்மின் கெமிஸ்ட்ரி
  • ஒரு ஆத்மார்த்தமான காதல் காவியம்

கடும் கோடை வெயிலில் தாகம் தீர்க்கும் ஒரு குவளை குளிர்ந்த நீரைப் போல, மனதிற்கு இதமளிக்கும் ஒரு காதல் காவியமாக உருவாகியுள்ளது ‘பிரேக்ஃபாஸ்ட் (Accept the Reality)’. சமீபத்தில் வெளியான இந்த திரைப்படத்தின் டீசர், சினிமா ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. வெறும் காட்சிகள் என்பதைத் தாண்டி, ஒரு ஆத்மார்த்தமான உணர்வைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்த டீசரை இயக்குநர் காந்தி கிருஷ்ணா வடிவமைத்துள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ் சினிமாவில் 'செல்லமே' போன்ற சூப்பர் ஹிட் படங்களையும், 'ஆனந்த தாண்டவம்' போன்ற உணர்வுப்பூர்வமான படைப்புகளையும் வழங்கியவர் இயக்குநர் காந்தி கிருஷ்ணா. இவருக்கென்று ஒரு தனித்துவமான மேக்கிங் ஸ்டைல் உண்டு. நீண்ட இடைவேளைக்குப் பிறகு அவர் மீண்டும் இயக்குநராகக் களம் இறங்கியிருப்பது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ‘பிரேக்ஃபாஸ்ட்’ படத்தின் டீசரைப் பார்க்கும் போது, காந்தி கிருஷ்ணா மீண்டும் தனது முத்திரையை ஆழமாகப் பதித்திருப்பது தெரிகிறது. "நிதர்சனத்தை ஏற்றுக்கொள்" (Accept the Reality) என்ற படத்தின் துணைத் தலைப்பே, இது வெறும் மேலோட்டமான காதல் கதையல்ல, வாழ்வியலோடு கலந்த ஒரு ஆழமான பதிவு என்பதைச் சொல்கிறது.

இந்த டீசரின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இதில் வசனங்கள் மிகக் குறைவு. அதற்குப் பதிலாக கேமராவின் கோணங்களும், நடிகர்களின் கண்களும், பின்னணி இசையும் பல கதைகளைச் சொல்கின்றன.

படத்தின் டீசரை நடிகை ரீமா சென் வெளியிட்டார். அவர் நடித்த 'செல்லமே' படத்தின் இயக்குநருக்காக அவர் காட்டிய இந்த அன்பு நெகிழ்ச்சியானது.

பிக்பாஸ் பிரபலம் ராணவ் மற்றும் நடிகை ரோஸ்மின் ஆகியோரின் கெமிஸ்ட்ரி திரையில் அற்புதம். இருவருமே தங்களின் முக பாவனைகள் மூலம் ஒரு அழகான காதலைக் கடத்தியிருக்கிறார்கள். ஜி.வி. பிரகாஷின் இசை டீசருக்கு மிகப்பெரிய பலம். ஒரு மென்மையான ரொமாண்டிக் கதைக்குத் தேவையான அந்த வசீகரத்தை தனது இசையால் ஜி.வி. பிரகாஷ் கச்சிதமாக வழங்கியுள்ளார்.

இப்படத்தில் ராணவ் மற்றும் ரோஸ்மின் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்தாலும், அவர்களுக்குத் துணையாக சம்பத் குமார், கஸ்தூரி, அர்ச்சனா, கிருத்திக் மோகன் மற்றும் அமிதா ரங்கநாத் என ஒரு பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே இணைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திற்கும் கதையில் ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கும் என்பது டீசர் மூலம் உணர முடிகிறது.

தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் படம் மிகவும் வலுவாக அமைந்துள்ளது. எம்.வி. பன்னீர் செல்வத்தின் ஒளிப்பதிவு ஒவ்வொரு காட்சியையும் ஒரு ஓவியம் போலக் காட்டியுள்ளது. பிரேம் கிளாசிக் பிக்சர்ஸ் பேனரில் கிரிஜா வரதராஜ் இந்தப் படத்தைப் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ளார்.

டீசர் வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே சினிமா விமர்சகர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியிலிருந்து நேர்மறையான கருத்துக்கள் குவியத் தொடங்கிவிட்டன. "வசனங்களே இல்லாமல் ஒரு காதலை இவ்வளவு அழகாகச் சொல்ல முடியுமா?" என்று ரசிகர்கள் ஆச்சரியப்படுகின்றனர். படத்தின் டிரெய்லர், இசை வெளியீடு மற்றும் திரையரங்கு ரிலீஸ் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மிக விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

காதலை அதன் தூய வடிவில் ரசிக்க விரும்பும் ரசிகர்களுக்கு, ‘பிரேக்ஃபாஸ்ட்’ ஒரு விருந்தாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு தரமான ரொமாண்டிக் மூவியை திரையில் காணத் திரையுலகமே காத்திருக்கிறது.

நடிகர்கள்: ராணா, ரோஸ்மின், சம்பத் குமார், கஸ்தூரி, அர்ச்சனா, கிருத்திக் மோகன் மற்றும் அமிதா ரங்கநாத்.  

தொழில்நுட்பக்குழு விவரம்: 
எழுத்து, இயக்கம்: Ar. காந்தி கிருஷ்ணா
தயாரிப்பு: கிரிஜா வரதராஜ்
தயாரிப்பு பேனர்: பிரேம் கிளாசிக் பிக்சர்ஸ்
இசை: ஜிவி பிரகாஷ்
ஒளிப்பதிவு: எம்.வி. பன்னீர் செல்வம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன்.

...Read More

BreakfastRanavRosminSampathkumarKasthuri

Trending News