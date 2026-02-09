HALF: The Chronicles of Two Half-Blooded Vampires படத்தின் 2ஆம் போஸ்டர் வெளியீடு!

பிரம்மாண்டமான த்ரில்லர் வேம்பயர் கதைக்காக ’கோலம்’ படஅணியினர் மீண்டும் ஒன்றிணைந்துள்ளனர். இந்தக் கதையில் நடிகர்கள் அமலா பால், ரஞ்சித் சஜீவ், ஐஸ்வர்யா ராஜ் மற்றும் அப்பாஸ் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். ஆக்ஷன் கொரியோகிராபியை ஹாலிவுட் ஸ்டண்ட் எக்ஸ்பர்ட் வெரி ட்ரை யூலிஸ்மேன் கவனிக்கிறார்.
பிராகரண்ட் நேச்சர் ஃபிலிம் கிரியேஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் வேம்பயர் த்ரில்லர் திரைப்படமான ‘HALF’-ன் இரண்டாவது போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. படத்தின் இருண்ட மற்றும் தீவிரமான உலகத்தை இந்த போஸ்டர் வெளிப்படுத்துகிறது. ‘பிரணயம்’, ‘பரிவார்’, ‘கோலம்’ போன்ற படங்களைத் தயாரித்த பிராகரண்ட் நேச்சர் ஃபிலிம் கிரியேஷன்ஸ் பேனரின் கீழ் அன்னே சஞ்சீவ் மற்றும் சஞ்சீவ் பிகே இந்தப் படத்தை தயாரித்துள்ளனர். ’கோலம்’ மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குநர் சம்ஜத் இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார். வேம்பயர் கதைக்களத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இந்தத் திரைப்படம் அடையாளம், இரட்டைத் தன்மை, உயிர்வாழ்தல் மற்றும் பழிவாங்குதல் போன்றவற்றை ‘The Chronicles of Two Half-Blooded Vampires’ என்ற படத்தின் டேக்லைன் மூலம் பேசும். தற்போது வெளியாகியுள்ள இரண்டாம் பார்வை போஸ்டரின் அடர் நிறங்களும், காட்சிகளும் படத்தின் ஆன்மாவை வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்த போஸ்டரில் அமலா பால், ரஞ்சித் சஜீவ், ஐஸ்வர்யா ராஜ் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும், நடிகர் அப்பாஸ் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு இந்தப் படத்தில் கம்பேக் கொடுக்கிறார். ’கண்ணெழுதி பொட்டும் தொட்டு’, ’கதா’, ‘கிரீட்டிங்ஸ்’ போன்ற மலையாள திரைப்படங்கள் மூலம் கேரள ரசிகர்களுக்கும் நன்கு பரிச்சியமானவர் அப்பாஸ். அவரது நடிப்பு இந்த கதைக்கு மேலும் வலுசேர்த்துள்ளது. அவரது கதாபாத்திரம் குறித்து ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்ட ஆக்ஷன் கொரியோகிராபர் வெரி ட்ரை யூலிஸ்மேன் இந்த படத்தின் சண்டைக் காட்சிகளை வடிவமைத்துள்ளது இந்த படத்தின் மற்றொரு முக்கிய சிறப்பம்சம். இது படத்தின் தரத்தை மேலும் உயர்த்துகிறது.
’ஆட்டம்’, ‘வேல’, ‘மதுரம்’ போன்ற படங்களில் பணியாற்றிய தேசிய விருது பெற்ற படத்தொகுப்பாளர் மகேஷ் புவனேந்த் மற்றும் ‘2018’, ‘அய்யப்பனும் கோஷியும்’ மற்றும் ‘லூசிஃபர்’ படங்களில் பணியாற்றிய தயாரிப்பு வடிவமைப்பாளர் மோகன்தாஸ் ஆகியோர் இந்தப் படங்களில் பணியாற்றுகின்றனர். ’மேட்னி’, ‘கொண்டையும் பூணூலும்’ போன்ற படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்த பாப்பினு, ‘ரோர்ஷாக்’, ‘ஆபிரகாம் ஓஸ்லர்’ போன்ற படங்களுக்கு இசையமத்த மிதுன் முகுந்தன் ஆகியோர் பணிபுரிகின்றனர். ’மாலிக்’, ’உண்டா’ மற்றும் ’இஷ்க்’ போன்ற படங்களில் பணியாற்றிய தேசிய விருது பெற்ற ஒலி வடிவமைப்பாளர் விஷ்ணு கோவிந்த் இந்தப் படத்தின் ஆடியோகிராஃபியை கையாள்கிறார். படத்தின் திரைக்கதையை இயக்குநர் சம்ஜத் மற்றும் பிரவீன் விஸ்வநாத் இணைந்து எழுதியுள்ளனர்.
கதையின் வில்லனாக ரஞ்சித் சஜீவ் நடித்துள்ளார். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஐஸ்வர்யா ராஜ் மற்றும் அமலா பால் நடித்துள்ளனர். நடிகர் அப்பாஸின் கம்பேக்கும் கதைக்கு வலுசேர்க்கும்.
பான்-இந்திய அளவில் பன்மொழிகளில் பிரம்மாண்டமான திரைப்படமாக ’HALF’ உருவாகியுள்ளது. பல்வேறு லொகேஷன்களில் படமாக்கப்பட்டுள்ள ’HALF’ வேம்பயர் ஜானரில் மலையாள சினிமாவைத் தாண்டி இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களை ஈர்க்கும் முக்கியமான படமாக வெளியாக இருக்கிறது.
இருண்ட சூழல், பிரம்மாண்டம் மற்றும் வலுவான தொழில்நுட்பக்குழுவுடன் ‘HALF’ மலையாள சினிமாவில் இருந்து ஒரு துணிச்சலான பான்-இந்திய படமாக உருவாகியுள்ளது. ஆக்ஷன், ஹாரர் மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான தருணங்கள் ஆகியவற்றுடன் ரசிகர்களுக்கு மறக்க இயலாத சினிமா அனுபவத்தை இந்தப் படம் கொடுக்கும். மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் இந்தத் திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ