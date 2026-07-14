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ஹனு-மேன் யுனிவர்ஸின் அடுத்த படம்..‘மஹாகாளி’ – 125 நாள் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

ஹனு-மேன் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸின் அடுத்த அத்தியாயமான ‘மஹாகாளி’ – 125 நாட்கள் படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்து இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியது; ரோஹித் சராஃப் தனது பகுதிகளின் படப்பிடிப்பை முடித்துள்ளார்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 14, 2026, 10:26 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:26 PM IST
ஹனு-மேன் யுனிவர்ஸின் அடுத்த படம்..‘மஹாகாளி’ – 125 நாள் படப்பிடிப்பு நிறைவு!
Image Credit: Hanu Man movie | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ஹனு-மேன் யுனிவர்ஸின் அடுத்த படம்..‘மஹாகாளி’ – 125 நாள் படப்பிடிப்பு நிறைவு!
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