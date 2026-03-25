Happy Raj படம் எப்படி? Non-Stop சிரிப்பு சரவெடி! திரை விமர்சனம்..இதோ

Happy Raj Movie Review Tamil : மரியா ராஜா இளஞ்செழியன் இயக்கத்தில், பியாண்ட் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் படம், ஹேப்பி ராஜ். ஜிவி பிரகாஷ் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீ கௌரி பிரியா நடித்திருக்கிறார். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, நடிகர் அப்பாஸ் இந்த படத்தின் மூலம் கம்-பேக் கொடுத்திருக்கிறார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும் இந்த படத்தின் கதை, ப்ளஸ்-மைனஸ், மொத்த விமர்சனத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
கதை என்ன?
“குதிர முட்ட பையன் குட்டி குதிர முட்ட” என்கிற அடையாளத்துடன் வளர்கிறார், ஹேப்பி என்கிற ஆனந்தராஜ் (ஜி.வி.பிரகாஷ்). இவரது தந்தையாக வரும் ஜார்ஜ் மரியன் குள்ளமாக-கட்டையாக இருப்பதை கலாய்க்கும் வகையில் அனைவரும் அவரை ‘குதிர முட்ட’ என்று அழைக்கின்றனர். தனது தந்தையின் அடையாளத்தால், காதலித்த பெண்களால் கழற்றி விடப்படும் ஹேப்பி, வெளியூர் சென்று வேறு ஏதாவது பெண்ணை கரெக்ட் செய்து திருமணம் செய்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்.
பெங்களூருவிற்கு செல்லும் ஹேப்பிக்கும், அவருடன் பணிபுரியும் கா்யாவிற்கும் காதல் மலர்கிறது. காவ்யா, சிட்டியில் பெரும் பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண். இவரது தந்தையாக வருபவர் அபாஸ். இவர்களுக்கும் தனக்கும் செட் ஆகுமா என்று யோசிக்கும் ஹேப்பி, தனது பெற்றோரின் புகைப்படங்களை அனுப்பி “இவங்க உனக்கும் உன் பெற்றோருக்கும் ஓகேன்னா ஓகே சொல்லு” என்று கூறுகிறார். அவர்களும் பார்க்க நல்லவர்களாக இருப்பதாக கூறி, திருமண நாளுக்கு அழைப்பு விடுத்து சம்பந்தம் பேச நினைக்கின்றனர். பெண் பார்க்க ஹேப்பி ராஜின் தந்தை தனியாக வராமல் தனது மாெத்த சொந்தக்கார படையுடன் வந்ததால், பணக்கார கூட்டத்திற்கு நடுவில் பெரும் சலசலப்பு ஏற்படுகிறது.
“பிச்சக்கார பசங்க” என்று தன்னையும் தனது குடும்பத்தினரையும் அப்பாஸ் திட்டுவதை கேட்கும் ஹேப்பியின் தந்தை, மறு நாளே தனக்கு இருக்கும் தோட்டம் துரவு குறித்து விளக்கி, ஸ்டேடஸ்ஸில் நாங்கள்தான் உயர்ந்தவர்கள் என்று கூறுகிறார். இதனால் இருவருக்கும் சண்டை மாள்கிறது. ஹேப்பியும் காவ்யாவும் திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதிக்க இருவரும் “அவன் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்” என்கிற ஒரே நிபந்தனையை விதிக்கின்றனர்.
இறுதியில் யார்-யாரிடம் மன்னிப்பு கேட்டது? இவர்களின் திருமணம் நடந்ததா? இருவருக்கும் ஸ்டேட்டஸ் ஒத்துப்போனதா? போன்ற கேள்விகளுக்கு விடையாக வருகிறது மீதி கதை.
முதல் பாதி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கலாம்..
ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் முதல் பாதியில் அமரும் போது, ரசிகர்கள் கண்டிப்பாக ஹேப்பியாக இல்லை. அப்பாவை காரணம் காட்டி பெண்கள் ஹேப்பி ராஜை ரிஜெக்ட் செய்வதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவராக இருந்தாலும், கதையில் ஏதாவது ஒரு இடையூறை வைக்க வேண்டுமே என்கிற நோக்கத்தில் அதை வைத்திருக்கின்றர் என்பது புரிகிறது. ஆரம்பத்தில் வரும் காமெடி வசனங்கள் ஒரு சில இடங்களில் வர்க்-அவுட் ஆகியிருந்தாலும் பல இடங்களில் ரசிகர்களை சிரிக்க வைக்கவில்லை. சரி, ஹீரோ பெங்களூருவிற்கு சென்ற பிறகாவது கதை வேகமெடுக்கும், அல்லது பாதை மாறும் என்று நினைத்தால், அதுவும் கிடையாது.
இரண்டாம் பாதி, முதல் பாதிக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். அப்பாஸ் வீட்டில் ஹீரோவின் அப்பா ‘ஸ்டேட்டஸ்’ குறித்து பேசுவதில் இருந்து கதை வேகமெடுக்கிறது. “இதை ஏண்டா முதல்லையே பண்ணல?” என்றும் நம்மை கேட்க வைக்கிறது.
அப்பாஸின் கம்-பேக்!
பிற நடிகர்களை பாேல “கம்-பேக் குடுக்கிறேன் பாரு..” என்று வாயால் வீண் சவடால் விடாமல், உண்மையாகவே கம்-பேக் கொடுத்திருக்கிறார் அப்பாஸ். ஹீரோயினின் தந்தையாகவும், Elite குடும்ப தலைவனாகவும், ஈகோ பிடித்த மனிதராகவும் சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார். சும்மா சும்மா தலை முடியை கோதும் காட்சி, மேல் உடலை மற்றும் வைத்து நடனமாடும் காட்சிகள் பழைய அப்பாஸை நியாபகப்படுத்துகின்றது. உண்மையாகவே ஹேப்பி ராஜ் படம் அவருக்கு கம்-பேக்தான்.
படத்தின் ஹீரோ ஜிவி பிரகாஷா?
ஹேப்பி ராஜ் படத்தின் ஹீரோ ஜி.வி.பிரகாஷ்தான் என்று சொன்னாலும், படத்தை பார்க்கும் போது அவருக்கு அப்பாவாக நடித்திருக்கும் ‘ஜார்ஜ் மரியன்தான்’ என்று தோன்றுகிறது. கிராமத்து ஆளாக, தன்னை உருவ கேலி செய்பவர்களை கண்டும் காணாமல் செல்லும் கெத்தான ஆசிரியராக, தன் மீது சுய பச்சாதாபம் பார்த்துக்கொள்ளாத மனிதராக மனதை அள்ளுகிறார். உண்மையாகவே, படத்தில் உயர்ந்த மனிதர், இவர்தான்.
ப்ளஸ்-மைனஸ் என்ன?
படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள “ஆடின்னே இருப்பேன்” பாடல் ஆட வைக்கிறது, கடைசியில் தந்தைக்காக வரும் எமோஷனல் சாங் அழ வைக்கிறது, ஜஸ்டின் பிரபாகரனுக்கு வாழ்த்துகள். இரண்டாம் பாதியில் காமெடி வசனங்கள் அனைத்தும் அல்டிமேட். குறிப்பாக, ஹீரோவும் அவரது நண்பரும் சேர்ந்து, அவரது தந்தையை மன்னிப்பு கேட்க வைக்க முயற்சிகள் எடுக்கும் இடம், ரகளை.
முதல் பாதியில் திரைக்கதை இன்னும் கொஞ்சம் மேலோங்கி இருந்திருக்கலாம். ஹீரோவிற்கான காமெடி டைலாக்குகளை இன்னும் கொஞ்சம் நன்றாக எழுதியிருக்கலாம்.
படத்தில் Modern கலாச்சாரம் மற்றும் Elitism இரண்டையும் ஒன்று என்று நினைத்துக்கொண்டு குழம்பியிருப்பது பிரச்சனைக்குரியதாக படுகிறது. இருப்பினும், அதற்கு கடைசியில் சரியாக நியாயப்படுத்தி இருப்பதால் மன்னிக்க தோன்றுகிறது.
‘லவ்வர்’ படத்தில் அழுது கொண்டே தனது நடிப்பால் ஸ்கோர் செய்த ஸ்ரீ கெளரி பிரியாவிற்கு ஏனோ சிரித்துக்கொண்டே நடிக்க வரவில்லை. பல இடங்களில் உணர்ச்சியற்ற முகத்தை கொண்டிருக்கிறார். ஜி.வி.பிரகாஷ், ஆடுகிறார், ஓடுகிறார், தாவுகிறார், பாடுகிறார். இவை, இவருக்கு நடிப்பு சரியாக வராது என்பது மறந்து போகும் அளவிற்கு பேண்டேஜ் போட்டு விடுகிறது.
மொத்தத்தில்..
படத்தில் இரட்டை அர்த்த வசனங்கள் இருந்தாலும், அவை முகம் சுளிக்க வைப்பது போல இல்லை. நண்பர்களுடன் அல்லது குடும்பத்தினருடன் நல்ல நகைச்சுவை படம் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், கண்டிப்பாக இந்த படத்தை தியேட்டருக்கு சென்று பார்க்கலாம்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ