சூரி சொத்து விவரம்: அன்று ஒரு நாள் சம்பளம் ரூ.20.. இன்று எத்தனை கோடிக்கு சொந்தக்காரர் தெரியுமா?

Soori Current Salary Net Worth Details : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர், சூரி. இவர், தினக்கூலியாக தனது திரை பயணத்தை ஆரம்பித்து, காமெடி நடிகராக உயர்ந்து, இப்போது ஹீரோவாக இருக்கிறார். இவரது தற்போதைய சொத்து மதிப்பு என்ன தெரியுமா?
சூரியின் திரைப்பயணம்:
“கடின உழைப்பு என்றைக்கும் வீன் போகாது..” என்பதற்கு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் பிரபலங்களுள் ஒருவர், சூரி. தமிழ் சினிமாவில் ஒரு சான்ஸ் கிடைக்காதா என்று ஏங்கி வந்த அவர், இன்று தென்னிந்திய மக்களால் அறியப்படும் மனிதர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார்.
சினிமாவில், லைட் மேனாக, பிற வேலை செய்பவராக தனது பயணத்தை ஆரம்பித்த இவர், பின்பு மெல்ல மெல்ல துணை நடிகரானார். இவரை சின்னத்திரை தொடர்கள் சிலவற்றில் கூட பார்த்திருக்க முடியும். பின்பு சினிமாவில் ஓரளவிற்கு பெயர் தெரியும் கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்தார். ‘வெண்ணிலா கபடிக்குழு’ படத்தில் பரோட்டா சாப்பிட்டு பிரபலமான இவர், அன்றிலிருந்து ‘பரோட்டா சூரி’ என்று அழைக்கப்பட்டார்.
சூரியை வெற்றிமாறன் விடுதலை படத்தில் ஹீரோவாக்கினார். அப்போது,
“அந்த காமெடியனை எப்படி ஹீரோவாக பார்ப்பது?” என்பது பலரது கேள்வியாக இருந்தது. ஆனால், படம் வெளியான பின்பு அந்த விமர்சனங்கள் அனைத்தும் தவிடுபொடியானது. தான் சிறந்த நடிகர் என்பதை சூரி, அப்படத்தில் காண்பித்திருந்தார். தொடர்ந்து அவரைத்தேடி பல்வேறு ஹீரோ பட வாய்ப்புகள் வந்தது. சமீபத்தில் அவர் நடித்த மாமன் படம் பெரிய ஹிட் அடித்தது.
அன்று சம்பளம் ரூ.20..
சூரி, சினிமாவில் நடிக்க வருவதற்கு முன்பு பல இடங்களில் தினக்கூலியாக வேலை பார்த்திருக்கிறார். சமீபத்தில் அவர் தனது வாழ்க்கை குறித்து பகிர்ந்த போது திருப்பூரில் வேலை பார்த்த அனுபவத்தை கூறியிருந்தார். திருப்பூரில், தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து அவர் ஒரு வேலையில் சேர்ந்திருக்கிறார். அங்கு அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.20 சம்பளமாம். ஒரு வாரத்திற்கு ரூ.140 வரை வருமாம். அதில் ரூ.70-ஐ தனக்கென வைத்துக்கொண்டு, ரூ.70-ஐ வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்து விடுவாராம். பெரும்பாலான சமயங்களில் வெறும் டீ குடித்தும், பன் சாப்பிட்டும் வாழந்திருக்கிறாராம்.
இப்போதுள்ள சொத்து மதிப்பு..!
சூரி, விடுதலை படத்தில் ஹீரோவாக நடிக்க ஆரம்பித்தார். அப்போது முதல் அவரது மார்கெட்டும் சம்பளமும் பெரிதாக உயர ஆரம்பித்தது. இப்போது அவர் ஒரு படத்திற்கு சுமார் ரூ.5 கோடி வரை சம்பளமாக பெறுவதாக கூறப்படுகிறது. இவரது சொத்து மதிப்பு, சுமார் ரூ.70 கோடி என்று கூறப்படுகிறது. இவருக்கு சென்னையில் சொந்தமாக 2 வீடுகளும், 3 சொகுசு கார்களும் இருக்கிறதாம். அது மட்டுமன்றி, ஹோட்டல் தொழில் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் தொழில்களில் இவர் முதலீடு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அன்று ஒரு நாளைக்கு 20 ரூபாய் சம்பளமாக பெற்றவர், இப்போது இவ்வளவு பெரிதாய் வளர்ந்திருப்பதை பார்த்து தங்களுக்கு பெறுமையாக இருப்பதாக அவரது ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
குறிப்பு: இந்த செய்தி, முற்றிலும் இணையத்தில் கிடைத்த தகவலை வைத்து எழுதப்பட்டது. இதற்கு அதிகாரப்பூர்வ சான்றுகள் எதுவும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
