English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • அனிருத் : 16 வயதில் சினிமாவிற்கு வந்த சிறுவன்..இப்போ தொட்டதெல்லாம் ஹிட்!

அனிருத் : 16 வயதில் சினிமாவிற்கு வந்த சிறுவன்..இப்போ தொட்டதெல்லாம் ஹிட்!

HBD Anirudh Ravichander Unknown Facts : தமிழ் திரையுலகில், தற்போது டாப் இசையமைப்பாளர்களுள் ஒருவராக வலம் வருகிறார், அனிருத். இவருக்கு இன்று பிறந்தநாள். இதையடுத்து, இவர் குறித்த அறியாத தகவல்கள் சிலவற்றை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 16, 2025, 01:14 PM IST
  • அனிருத்திற்கு இன்று பிறந்தநாள்!
  • அவர் குறித்து தெரியாத தகவல்கள்..
  • இதோ முழு விவரம்

Trending Photos

அனிருத்துக்கு ரொம்ப பிடித்த ரஜினிகாந்த் படம்! இதப்பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாராம்..
camera icon7
Anirudh Ravichander
அனிருத்துக்கு ரொம்ப பிடித்த ரஜினிகாந்த் படம்! இதப்பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாராம்..
அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஹேப்பி அண்ணாச்சி!! புதிய வழிக்காட்டுதல்கள்... மத்திய அரசு குட் நியூஸ்
camera icon10
Central government employees
அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஹேப்பி அண்ணாச்சி!! புதிய வழிக்காட்டுதல்கள்... மத்திய அரசு குட் நியூஸ்
கடன் வலையில் சிக்காமல் இருக்க... இந்த 5 தவறுகளை செய்யாதீங்க!
camera icon8
Personal Finance
கடன் வலையில் சிக்காமல் இருக்க... இந்த 5 தவறுகளை செய்யாதீங்க!
சஞ்சு சாம்சனுக்காக கோடிகளை கொட்டும் இந்த அணி... மினி ஏலத்தில் ட்விஸ்ட் வருமா?
camera icon7
Sanju Samson
சஞ்சு சாம்சனுக்காக கோடிகளை கொட்டும் இந்த அணி... மினி ஏலத்தில் ட்விஸ்ட் வருமா?
அனிருத் : 16 வயதில் சினிமாவிற்கு வந்த சிறுவன்..இப்போ தொட்டதெல்லாம் ஹிட்!

HBD Anirudh Ravichander Unknown Facts : ரசிகர்களால் செல்லமாக ‘ராக் ஸ்டார்’ என்று அழைக்கப்படுபவர், அனிருத். இவருக்கு இன்று பிறந்தநாள். இதையடுத்து, இவர் குறித்த சில தகவல்களை இங்கு பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

16 வயதில் முதல் படம்!

சினிமாவை பொருத்தவரை, வழக்கமாக வயதையும் அனுபவத்தையும் அடிப்படையாக வைத்து வாய்ப்பு கிடைக்காது. அவை முக்கியம் என்றாலும், நம்மிடம் இருக்கும் திறமை பிறருக்கு பிடித்தார் போல இருந்தால் மட்டுமே தொடர்ந்து இந்த துறையில் காலூன்ற முடியும். அதற்கு அனிருத்தும் பெரிய எடுத்துக்காட்டு. அவரது உறவினரும் இயக்குநருமான ஐஸ்வர்யா 2012ல் 3 என்கிற படத்தை இயக்கினார். அதற்கு, அனிருத்தை இசையமைப்பாளராக தேர்ந்தெடுத்தார்.

முதலாவதாக, அப்படத்தில் இருந்து ‘Why This Kolaveri Di' என்கிற பாடல் வெளியானது. அப்போது பெரிதாக இணையதள வசதியெல்லாம் யாரிடமும் இல்லை. ஆனால், அப்போதே இப்பாடல் யூடியூப் தளத்தில் அதிகம் பேரால் பார்க்கப்பட்ட பாடல் என்கிற பெயரை எடுத்தது. அதுமட்டுமன்றி, அவர் இசையமைத்த அந்த படத்தின் அனைத்து பாடல்களுமே மாஸ் ஹிட் அடித்தது.

ராக்ஸ்டார்!

16 வயதில், குட்டிப்பையனாக அறிமுகமான அனிருத் பின்னாளில் இவ்வளவு பெரிய ராக் ஸ்டாராக மாறுவார் என்பது யாருக்குமே தெரியாது. தமிழில் மட்டும் பேங்கர் ஆல்பங்களை கொடுத்த அனிருத், பின்னர் முதன்முதலாக இந்தியில் ‘ஜவான்’ படத்திற்கு இசையமைத்தார். இந்த படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் ஹிட் ஆனது. இதையடுத்து, இவரது மார்கெட் இன்னும் பெரிதாக திறந்தது. அனிருத் தெலுங்கில் தேவாரா பார்1 படத்திற்கும், கிங்டம் என்கிற படத்திற்கும் இசையமைத்திருந்தார். இவற்றின் பாடல்களும் ஹிட் ஆனது.
பெரிய ரஜினி ரசிகர்!

இசையமைப்பாளர் அனிருத், மிகப்பெரிய ரஜினிகாந்த் ரசிகர். அவரது உறவினராகவே இருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ரஜினியை பார்க்கும் போது அவருக்கு தனக்கு பிடித்த ஹீரோவை பார்ப்பது போலத்தான் இருக்குமாம். அதைத்தாண்டி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தின் கவர் போட்டோவில் கூட ‘சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி’ என்கிற டைட்டில் கார்டைதான் வைத்திருப்பார்.

தாய்-தந்தை யார்?

அனிருத் ரவிச்சந்தரின் தந்தை ரவி ராகவேந்திராவும் சினிமா பின்புலத்தை சேர்ந்தவர். பல படங்களில் குணச்சித்திர நடிகராக நடித்திருக்கிறார். அதே போல, இவரது தாய் லக்‌ஷ்மியும் பரதநாட்டிய கலைஞராக இருக்கிறார். இவர்களின் குடும்பமே கலை மற்றும் சினிமா பின்புலத்தை சேர்ந்தவர்கள்தான். ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் தீவிர ரசிகரான அனிருத், அவர் நடுவராக இருந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் தனது இசைக்குழுவுடன் பங்கேற்று அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார்.

நண்பர்கள்!

அனிருத்திற்கு திரையுலகில் பல நண்பர்கள் இருக்கின்றனர். தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், நயன்தாரா, விக்னேஷ் சிவன் உள்ளிட்ட பலருடன் நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார். இப்போதும் அவர்களுடன் நல்லுரவில் இருந்தாலும், நெல்சன் திலீப்குமார் உள்ளிட்ட இன்னும் சிலரும் இந்த நட்பு வட்டாரத்தில் இணைந்திருக்கின்றனர்.

இப்போது என்ன செய்கிறார் அனிருத்?

அனிருத் இந்த ஆண்டில் கூலி, மதராஸி உள்ளிட்ட தமிழ் படங்களுக்கு இசையமைத்திருந்தார். இந்த பாடல்கள் அனைத்தும் ஹிட் ஆனது. அடுத்ததாக, ஜெயிலர் 2 உள்ளிட்ட இன்னும் சில தமிழ் படங்களில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இவரை தேடி பாலிவுட் பட வாய்ப்புகளும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இவர், இந்தியாவின் அடுத்த பெரிய இசையமைப்பாளராக வந்து விட்டார் என்பதை இதற்கு மேல் சொல்லிதானா தெரிய வேண்டும்?

பிறந்தநாள்..

அனிருத்திற்கு, அக்டோபர் 16ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள். 35 வயதாகும் இவர், இன்னும் பெரிய உயரங்களை தொட வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் பலரும் அவரை வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | நீண்ட நாட்களுக்கு பின்..மீண்டும் கைகோர்க்கும் தனுஷ்-அனிருத்? எந்த படத்தில் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | அனிருத்துக்கு ரொம்ப பிடித்த ரஜினிகாந்த் படம்! இதப்பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாராம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
HBD AnirudhAnirudh RavichanderUnknown FactsRockstar Anirudh

Trending News