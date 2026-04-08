இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் அல்லு அர்ஜுன்! சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

Allu Arjun Net Worth: ஸ்டைலிஷ் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுனின் சொத்து மதிப்பு, சம்பளம் மற்றும் ஆடம்பர வாழ்க்கை குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 8, 2026, 02:09 PM IST
தென்னிந்திய திரையுலகில் தனது நடனத்தாலும், தனித்துவமான ஸ்டைலாலும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை ஈர்த்தவர் ஸ்டைலிஷ் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுன். தெலுங்கு திரையுலகில் மட்டுமின்றி, புஷ்பா படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு பான்-இந்தியா ஸ்டாராக உருவெடுத்துள்ள இவரது மார்க்கெட் மதிப்பு பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. சமீபத்தில் வெளியான புஷ்பா 2: தி ரூல் படம் உலகளவில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனை படைத்த நிலையில், திரையுலகில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகர்களில் ஒருவராக அவர் உருவெடுத்துள்ளார். 2026ம் ஆண்டு நிலவரப்படி, அல்லு அர்ஜுனின் சொத்து மதிப்பு, சம்பளம் மற்றும் அவர் வைத்துள்ள ஆடம்பரமான சொத்துகள் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்ப்போம்.

ரூ. 460 கோடி சொத்து மதிப்பு

சமீபத்திய தரவுகளின்படி, 2026ம் ஆண்டில் நடிகர் அல்லு அர்ஜுனின் ஒட்டுமொத்த சொத்து மதிப்பு சுமார் ரூ. 460 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. தொடர்ச்சியாக அவர் கொடுத்து வரும் ஹிட் திரைப்படங்கள், பிராண்ட் எண்டார்ஸ்மென்ட்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்களில் அவர் செய்துள்ள முதலீடுகளே இந்த அசுர வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும். இது அவரை தென்னிந்தியாவின் முன்னணி பணக்கார நடிகர்களின் பட்டியலில் தொடர்ந்து தக்கவைத்துள்ளது. 

புஷ்பா 2-க்கு பிறகு விண்ணை முட்டும் சம்பளம்

சினிமாவில் அல்லு அர்ஜுனின் சம்பள பயணம் பலரையும் வியக்க வைக்கும் ஒன்று. 2021ல் வெளியான 'புஷ்பா 1' படத்திற்கு ரூ. 60 கோடி சம்பளம் வாங்கியதாக கூறப்பட்ட அவர், இன்று ஒரு படத்திற்கு ரூ. 200 கோடி முதல் ரூ. 300 கோடி வரை சம்பளம் பெறுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது அவரை இந்தியாவின் அதிக சம்பளம் பெறும் நடிகர்களின் பட்டியலில் முன்னணி இடத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. இது தவிர, பல முன்னணி நிறுவனங்களின் விளம்பரங்களில் நடிப்பதற்காக, ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் சுமார் ரூ. 6 முதல் 7 கோடி வரை அவர் கட்டணமாக பெறுகிறார். தெலுங்கு ஓடிடி தளமான ஆஹாவின் விளம்பர தூதராகவும் அவர் செயல்பட்டு வருகிறார்.

ரூ. 100 கோடி மதிப்பிலான ஆடம்பர பங்களா

ரியல் எஸ்டேட் முதலீடுகளிலும் அல்லு அர்ஜுன் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர். ஹைதராபாத்தின் மிக விலையுயர்ந்த மற்றும் விஐபிகள் வசிக்கும் பகுதியான ஜூபிலி ஹில்ஸில் சுமார் ரூ. 100 கோடி மதிப்பிலான பிரம்மாண்டமான ஆடம்பர மாளிகை ஒன்றை அவர் வைத்துள்ளார். AA - Allu Arjun என்ற லோகோவுடன் கூடிய இந்த பங்களாவில், நவீன நீச்சல் குளம், பிரம்மாண்டமான புல்வெளி மற்றும் அதிநவீன உள் அலங்காரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்குதான் அவர் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். இது தவிர, திரைப்பட தலைநகரான மும்பையிலும் அவருக்கு சொந்தமாக 2 BHK சொகுசு பிளாட் ஒன்று உள்ளது. 

ஆடம்பர கார்கள் மற்றும் தனி விமானம்

அல்லு அர்ஜுன் ஒரு சிறந்த கார் பிரியர் என்பது பலருக்கும் தெரிந்ததே. அவரது கேரேஜில் பல விலையுயர்ந்த சொகுசு கார்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. குறிப்பாக, உலகின் மிக சிறந்த சொகுசு எஸ்யூவி மாடலான ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கல்லினன் காரை அவர் வைத்துள்ளார்; இதன் மதிப்பு மட்டும் சுமார் ரூ. 7 கோடியாகும். இது தவிர, ரேஞ்ச் ரோவர் வோக் (ரூ. 2.39 கோடி), வால்வோ எக்ஸ்சி 90 (Volvo XC90 - ரூ. 1.31 கோடி) மற்றும் ஹம்மர் எச்2  உள்ளிட்ட பல பிரீமியம் கார்களும் அவரிடம் உள்ளன. 

மேலும், ஷூட்டிங் ஸ்பாட்களில் அவர் பயன்படுத்துவதற்காக 'ஃபால்கன்' என்ற பெயரிடப்பட்ட அதிநவீன மற்றும் முழுமையாக கஸ்டமைஸ் செய்யப்பட்ட கேரவன் ஒன்றும் அவரிடம் உள்ளது. தனது தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறைப் பயணங்களுக்காக ஒரு பிரைவேட் ஜெட் விமானத்தையும் அவர் சொந்தமாக வைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு நடிகராக பல சூப்பர் ஹிட் படங்களை கொடுத்தது மட்டுமின்றி, ஸ்மார்ட்டான முதலீடுகள், பிராண்ட் வேல்யூ மற்றும் ரசிகர்களின் பேராதரவு ஆகியவற்றின் மூலம் அல்லு அர்ஜுன் இன்று ரூ. 460 கோடிக்கும் மேலான சாம்ராஜ்ஜியத்தை  உருவாக்கியுள்ளார். தெலுங்கு திரையுலகை உலக அரங்கிற்கு கொண்டு சென்றதில் புஷ்பா நாயகனின் பங்கு மறுக்க முடியாதது.

