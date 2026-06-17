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ஹார்டின் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா! தங்கம் தென்னரசு மகள் நடிக்கும் படம்..

டிரைடன்ட் ஆர்ட்ஸ் R. Ravindran மற்றும் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் சனந்த் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகும் 'ஹார்ட்டின்' திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 17, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:48 PM IST
ஹார்டின் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா! தங்கம் தென்னரசு மகள் நடிக்கும் படம்..
Image Credit: Heartin | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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ஹார்டின் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா! தங்கம் தென்னரசு மகள் நடிக்கும் படம்..
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