ஜாய் கிரிஸில்டா உடனான உறவு.. மறுக்க ஆதாரம் உள்ளதா? மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு நீதிபதி சரமாரி கேள்வி!

madhampatty rangaraj: ஜாய் கிரிஸில்டாவுடனான உறவு தொடர்பான விவகாரத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடம் நீதிமன்றம் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி உள்ளது. 

ஜாய் கிரிஸில்டா உடனான உறவு.. மறுக்க ஆதாரம் உள்ளதா? மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு நீதிபதி சரமாரி கேள்வி!

சமையல் பிரபலம் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தான் சமீப காலமாக சமூக வலைத் தளத்தில் பேசும் பொருளாக உள்ளார். காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஜாய் கிரிஸில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் உடன் திருமணம் செய்த புகைப்படத்தை முதலில் வெளியிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார். அதன்பின் தொடர்ந்து அவருடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள், வீடியோ ஆகியவற்றை வெளியிட்டு வந்த ஜாய், தான் மாதம்பட்டி ரங்கராஜால் கர்ப்பமாக இருப்பதாகவும் கூறி அது தொடர்பான புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டார். இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசும்பொருளானது.

நீதிமன்றம் வரை சென்ற விவகாரம் 

பலரும் ஏற்கனவே மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு ஸ்ரூதி என்பவருடன் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் இருக்கும் நிலையில், எப்படி வேறு ஒருவரை திருமணம் செய்து அவரை கர்ப்பமாக்க முடியும் என கேள்வி எழுப்பி வந்தனர். இந்த சூழலில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஜாய் கிரிஸில்டா போலீஸிடம் புகார் அளித்தார். தன்னை அவர் திருமணம் செய்து ஏமாற்றி விட்டதாகவும் தன்னுடைய வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். 

இது தொடர்பாக கடந்த வாரத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டாவிடம்  விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த விசாரணையில் பல விஷயங்களை ஜாய் கிரிஸில்டா ஆதாரத்துடன் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து போலீசார் மாதம்பட்டி ரங்கராஜை அழைத்து விசாரிக்க திட்டமிட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், தன்னை குறித்து அவதூரான வீடியோக்களையும் புகைப்படங்களையும் வெளியிட்டு, இதனால் தனது நிறுவனத்திற்கு பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் அடைந்ததாகவும், அவதூறு வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை இணையத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். 

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பு 

இந்த நிலையில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று நீதிபதி செந்தில்குமார் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பில், கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு ஸ்ரூதி என்பவருடன் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு திருமணமாகி அவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இந்த சூழலில், தொழில் ரீதியாக ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டாவுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. பின்னர் தொழில் ரீதியாக பிரச்சனை ஏற்பட்ட நிலையில், ஜாய் கிரிஸில்டா மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தன்னை ஏமாற்றியதாக கூறி புகார் அளித்து மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டு உள்ளார். 

ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த பேட்டியால் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் இரண்டு மகன்களும் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அவருக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவிக்க ஜாய்-க்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மாதம்பாடி ரங்கராஜ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. 

ஆதாரங்கள் உள்ளதா? நீதிபதி கேள்வி? 

இந்த வாதத்தை கேட்ட நீதிபதி செந்தில்குமார், ஜாய் கிரிஸில்டாவின் குற்றச்சாட்டுகளை உங்களால் ஆதாரத்துடன் மறுக்க முடியுமா? ஆதாரங்கள் உள்ளதா? இருவருக்கும் இடையிலான உறவு குறித்து எந்த மறுப்பும் தெரிவிக்காத நிலையில், இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது என கூறி, மனுவுக்கு அக்டோபர் 22ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று ஜாய் கிரிஸில்டாவுக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார். 

கடந்த சில மாதங்களாக சமூக வலைத்தளத்தில் பேசப்பட்டு வந்த மாதம்பாடி ரங்காராஜ் - ஜாய் கிரிஸில்டா விவகாரம், தற்போது நீதிமன்றம் வரை சென்றிருக்கிறது. மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பில் தெரிவிப்பதை ஆதாரங்களுடன் மறுக்க முடியுமா? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பி உள்ளது இந்த விவகாரத்தில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

