கிருபாகரனை அவமானப்படுத்தும் இந்து... ஏக்கத்துடன் தொட்டில் கட்டும் ஜெயந்தி - சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

chinna chiru kiliye: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் இரவு 7 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல் சின்னஞ்சிறு கிளியே. இந்த சின்னஞ்சிறு கிளியே தொடரின் நேற்றைய எபிசோடில் கிருபாகரனுக்கு காதுகுத்து விழாவில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்த நிலையில், இன்று பல சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன.
சித்ராவின் ரகசிய அழைப்பு:
சித்ரா, யாருக்கும் தெரியாமல், சுகுணாவின் ஃபோனில் இருந்து இந்துவுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறார். “அக்கா, கோபம் கொள்ளாமல் கோயில் வரைக்கும் வந்து உங்களோட காசு வாங்கிக்கோங்க” என்று சொல்லுகிறார்.
கோவிலில் எதிர்பாராத மோதல்:
சித்ராவை கோவிலில் சந்திக்க இந்து வர கர்ணா, எதிர்பாராத முறையில் அவளை மோதி விடுகிறார். இதனால் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது.
கர்ணா, இந்துவின் கையில் இருந்த ஐடி கார்டை தூக்கி எறிந்து விடுகிறார்.
தொட்டில் கட்டும் நிகழ்வு:
கோவிலில், குழந்தை இல்லை என பலரும் ஜெயந்தியை காயப்படுத்த கோவிலில் தொட்டில் கட்ட முடிவு எடுக்கப்படுகிறது. ஜெயந்தி, காசு இல்லாமல் தவிக்கும் நிலையில், சித்ரா தன்னிடம் இருந்த 500 ரூபாயில் இருந்து 100 ரூபாய் கொடுத்து உதவுகிறார்.
ஐடி கார்டு தேடல்:
இந்துவை பார்க்க வந்த சித்ரா, அவள் ஏதோ ஒன்றைத் தேடிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு உதவுகிறார்.
இறுதியில், ஐடி கார்டை கண்டுபிடித்து, 400 ரூபாயை மட்டும் கொடுத்து நன்றி தெரிவிக்கிறாள்.
கிருபாகரன் – பாட்டி மொய் எழுதும் விவகாரம்:
வீட்டார், பேரனுக்கான பாட்டி மொய் எழுத கிருபாகரனே முதலில் செய்வார் என்று முடிவு செய்கிறார்கள்.
ஆனால், பாட்டியை உதாரணமாக செய்து அனுப்பி வைக்கிறார்.
இதைக் கண்டு, கண்ணீருடன் வந்த இந்து, காரணம் கேட்கிறாள்.
மேடையில் பரபரப்பு:
கிருபாகரன் மொய்யாக செயின் அணிவிக்கும் போது, இந்து மைக்கில், “பாட்டி மொய் எழுத போறாங்க” என்று அறிவிக்கிறாள். இதனால் கிருபாகரன் கோபம் கொள்கிறான்.
அடுத்ததாக என்ன?
இந்த மோதலுக்குப் பிறகு கிருபாகரனும் இந்துவும் இடையே என்ன நடக்கப் போகிறது?
சின்னஞ்சிறு கிளியே தொடரின் அடுத்த பகுதிகளை திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 7 மணிக்கு உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காண தவறாதீர்கள்!
சுருக்கமாக:
- கிருபாகரன் – இந்து இடையே கடும் மோதல்.
- ஜெயந்தி தொட்டில் கட்டும் உணர்ச்சி காட்சி.
- கோவிலில் நிகழும் பரபரப்பு தருணம்.
- குடும்ப உறவுகளில் பதட்டம் அதிகரிப்பு.
- காதல் மற்றும் விரக்தி கலந்த திருப்பம்.
- பழி தீர்க்கும் நோக்கில் வரும் சண்டை.
- தொடரில் கிளைமாக்ஸ் போன்ற சுவாரஸ்யம்.
- ஜீ தமிழ் பார்வையாளர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பு.
