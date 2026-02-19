ஹாட்ஸ்பாட் 2: இயக்குநருக்கு சொகுசு கார் பரிசு! கொண்டாட்டத்தில் படக்குழு!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
'ஹாட்ஸ்பாட் 2 'திரைப்படம் தற்போதும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் 25 நாட்களைக் கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. 

கே. ஜே. பி டாக்கீஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் இயக்குநர் விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்கத்தில் பிரியா பவானி சங்கர், அஷ்வின் குமார், பிரிகிடா சாகா, பவானி ஸ்ரீ ஆகியோர் நடித்திருந்த திரைப்படம் ஹாட்ஸ்பாட் 2 (Hotspot 2) . இந்த படத்தை விஷ்ணு விஷால் ஸ்டுடியோஸ் இயக்கி இருந்தது. மேலும் கடந்த ஜனவரி மாதம் 23 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது. 

சுவாரசியமான கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் விறுவிறுப்பான திரைக்கதை மேஜிக்கால் ரசிகர்களின் பேராதரவுடன் வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றது. இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்களான சுரேஷ்குமார் - அனில் ரெட்டி - ராபின் ஆகியோர் படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் விக்னேஷ் கார்த்திக்கு சொகுசு கார் ஒன்றை பரிசாக வழங்கி வெற்றியை கொண்டாடினர்.

'ஹாட்ஸ்பாட் 2 'திரைப்படம் தற்போதும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் 25 நாட்களைக் கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. 

இந்நிலையில் இந்த திரைப்படம் பிரைம் டிஜிட்டல் தளத்தில் நாளை அதாவது பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் வெளியாகிறது. ப்ரைம் வீடியோ, ஆஹா, சிம்பிளி சவுத், ஏபி இண்டர்நேஷனல், லைன்ஸ் கேட் ப்ளே மற்றும் ஷார்ட் பிளிக்ஸ் ஆகிய தளங்களில் ‘ஹாட்ஸ்பாட் 2’ வெளியாக இருக்கிறது. 

ஹாட்ஸ்பாட் படத்தின் முதல் பாகம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றி பெற்றதைப்போல்.. டிஜிட்டல் தளத்திலும் வெளியாகி பிரம்மாண்டமான வரவேற்பை பெற்றது. இதனால் 'ஹாட்ஸ்பாட் 2 'திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களின் ஏகோபித்த ஆதரவை பெற்று வெற்றி பெற்றதை போல் இப்படம் எதிர்வரும் 20 ஆம் தேதி முதல் டிஜிட்டல் தளத்திலும் வெளியாகி மில்லியன் கணக்கிலான பார்வையாளர்களால் பார்வையிடப்பட்டு சாதனை படைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே ’ஹாட்ஸ்பாட் 2’ வெற்றி படத்துக்குப் பிறகு, விக்னேஷ் கார்த்திக்கின் அடுத்த படம் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. ஆனால், இது தொடர்பாக அதிகாரபூர்வமான தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை எனது குறிப்பிடத்தக்கது.

