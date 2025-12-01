சமந்தா - ராஜ் நிடிமோரு: காதல் மலர்ந்த கதை! ஷூட்டிங்கில் ரகசியமாக வளர்ந்த உறவு

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
பிரபல நடிகை சமந்தா ருத் பிரபு மற்றும் இயக்குநர்-தயாரிப்பாளர் ராஜ் நிடிமோரு ஆகியோரின் திருமணம் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை மிக நெருக்கமான தனிப்பட்ட விழாவாக நடந்தேறியது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 1, 2025, 05:56 PM IST
  • லிங்க பைரவி கோவிலில் திருமணம் நடைபெற்றது.
  • திருமணத் தேதியுடன் இரண்டு இதய எமோஜி.

பிரபல நடிகை சமந்தா ருத் பிரபு மற்றும் பிரபல இயக்குநர்-தயாரிப்பாளர் ராஜ் நிடிமோரு ஆகியோரின் திருமணம் திங்கட்கிழமை (இன்று) காலை மிக நெருக்கமான தனிப்பட்ட விழாவாக நடந்தேறியது. அவர்களின் திருமணப் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியானதை அடுத்து, ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் மகிழ்ச்சியில் திளைத்து வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தச் சிறப்பு வாய்ந்த திருமண நிகழ்வு, கோயம்புத்தூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஈஷா யோகா மையத்திற்குள் அமைந்திருக்கும் லிங்க பைரவி கோவிலில் நடைபெற்றது. நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் என மொத்தம் 30 பேர் மட்டுமே இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்டனர். பாரம்பரியமான சிகப்பு புடவை அணிந்திருந்த மணப்பெண் சமந்தா, 'ஃபேமிலி மேன்' (Family Man) தொடரின் இணைத் தயாரிப்பாளரான ராஜ் நிடிமோருவுடன் இருக்கும் திருமணப் புகைப்படங்களில், தனது மணப்பெண்ணுக்குரிய பொலிவுடன் காணப்படுகிறார்.

சமந்தா - ராஜ் நிடிமோருவின் காதல் கதை

சமந்தா மற்றும் ராஜ் நிடிமோருவின் காதல் மற்றும் நெருக்கம் குறித்த வதந்திகள் பல மாதங்களாகப் பரவி வந்தன. நடிகை சமந்தா, தனது திருமணப் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்தபோது, அதில் தனது திருமணத் தேதியுடன் இரண்டு இதய எமோஜிகளையும் (emojis) சேர்த்துப் பதிவிட்டுள்ளார்.

சமந்தா மற்றும் ராஜ் நிடிமோருவின் சந்திப்பு முதலில் தொழில்ரீதியாகவே அமைந்தது. தி ஃபேமிலி மேன் 2 (The Family Man 2) தொடரின் செட்களில் தான் சமந்தா முதன்முதலில் ராஜ்ஜை சந்தித்தார். இந்த தொடரின் வெற்றிக்குப் பிறகு, இருவரும் மீண்டும் சிட்டாடல்: ஹனி பன்னி (Citadel: Honey Bunny) என்ற தொடரில் இணைந்து பணியாற்றினர்.

இந்தச் சமயத்தில்தான் இருவருக்கும் இடையே காதல் மலர்ந்ததாக வதந்திகள் பரவின. 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சமந்தாவும் ராஜ்ஜும் பல இடங்களில் ஒன்றாகக் காணப்பட்ட பிறகுதான், அவர்களின் காதல் பற்றிய செய்திகள் தீயாகப் பரவத் தொடங்கின.

அதேபோல் சமந்தா தனது முதல் தயாரிப்பு முயற்சியான சுபம் (Subham - 2025) திரைப்படத்தின் விளம்பரத்தின்போது, ராஜ்ஜைப் பற்றிப் நெகிழ்ச்சியுடன் பேசியிருந்தார்.

நடிகை சமந்தா, இதற்கு முன்பு 2017ஆம் ஆண்டு தெலுங்கு நடிகர் நாக சைதன்யாவை மணந்தார். இவர்களின் திருமணம் 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக விவாகரத்தில் முடிந்தது. சமீபத்தில் நாக சைதன்யா, நடிகை சோபிதாவை திருமணம் செய்துகொண்ட நிலையில், தற்போது நடிகை சமந்தாவிற்கும் இன்று திருமணம் நடந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

