English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • அடேங்கப்பா! 'படையப்பா' படத்தில் சிவாஜி கணேசன் வாங்கிய சம்பளம்.. உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும்

அடேங்கப்பா! 'படையப்பா' படத்தில் சிவாஜி கணேசன் வாங்கிய சம்பளம்.. உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும்

How Much Salary Did Actor Sivaji Ganesan Took In Padayappa: படையப்பா திரைப்படம் விரைவில் ரீ-ரிலீஸ் ஆக இருக்கும் நிலையில் தற்போது இந்த படத்தில் நடிக்க சிவாஜி கணேசன் வாங்கியிருந்த சம்பளம் எவ்வளவு என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 10, 2025, 09:44 AM IST
  • நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய்
  • அதிக சம்பளம் கேட்ட 'நடிகர் திலகம்' சிவாஜி கணேசன்
  • டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் ரீரிலீஸ்

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரயில்களில் தண்ணீர் பாட்டில் இலவசமா? ரயில்வே கொடுத்த புது அப்டேட்.. நோட் பண்ணுங்க!
camera icon7
Indian Railway
ரயில்களில் தண்ணீர் பாட்டில் இலவசமா? ரயில்வே கொடுத்த புது அப்டேட்.. நோட் பண்ணுங்க!
ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க
camera icon7
Aadhaar card
ஆதாரில் உள்ள பழைய போட்டோவை மாற்றுவது ஈஸி! இதை மட்டும் பண்ணுங்க
ராசிபலன்: கார்த்திகை 24 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: கார்த்திகை 24 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
அடேங்கப்பா! 'படையப்பா' படத்தில் சிவாஜி கணேசன் வாங்கிய சம்பளம்.. உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும்

How Much Salary Did Actor Sivaji Ganesan In Padayappa: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் திரைப் பயணத்தில் மறக்க முடியாத மைல்கல்லாக அமைந்த திரைப்படம் 'படையப்பா'. கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்கத்தில், 1999 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, திரையரங்குகளில் மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்த இந்த காவியத் திரைப்படம், தற்போது அதன் 25வது ஆண்டை முன்னிட்டு, டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் ரீரிலீஸ் ஆகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி, நடிகர் ரஜினிகாந்த் அளித்துள்ள பிரத்யேகப் பேட்டி ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத் தீயாகப் பரவி, ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த பேட்டியில், படம் உருவானதின் சுவாரஸ்யமான பின்னணி ரகசியங்களை ரஜினி மனம் திறந்து பகிர்ந்துள்ளார்.

கதை என்னுடையது, தயாரித்தது நானே!

'படையப்பா' படத்தின் கதை, கரு உருவானது குறித்த முக்கியமான தகவலை ரஜினி வெளியிட்டுள்ளார். "படையப்பா படத்தின் கதை முழுக்க முழுக்க என்னுடையதுதான்" என்று அவர் உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்தப் படத்தைத் தனது நண்பரின் பெயரில், தானே சொந்தமாகத் தயாரித்ததாகவும் கூறியுள்ளார். இது, படத்தின் ஆரம்பம் குறித்து பல ஆண்டுகளாக ரசிகர்களிடம் இருந்த கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது.

நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய்

படையப்பா படத்தின் பிரமாண்ட வெற்றிக்கு, ரஜினியின் நடிப்பைப் போலவே, வில்லி 'நீலாம்பரி' கதாபாத்திரத்தில் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் வெளிப்படுத்திய ஆக்ரோஷமான நடிப்பும் மிக முக்கியக் காரணம். ஆனால், இந்தக் கதாபாத்திரத்துக்கு ரஜினி முதலில் வேறு ஒரு நடிகையை மனதில் வைத்திருந்தாராம்.

ரஜினி முதலில், உலக அழகியும், முன்னணி பாலிவுட் நடிகையுமான ஐஸ்வர்யா ராயைத்தான் நீலாம்பரி வேடத்துக்கு நடிக்க வைக்க விரும்பினாராம். ஆனால், சில காரணங்களால் ஐஸ்வர்யா ராய் இந்த வாய்ப்பை மறுத்துவிட்டதாக ரஜினி தெரிவித்துள்ளார். அவர் மறுத்த பின்னரே, இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்தின் கம்பீரத்துக்கு பொருத்தமானவராகத் தேர்வு செய்ய, இறுதியாக நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் நடிக்க ஒப்பந்தமானார். ரம்யா கிருஷ்ணனின் அபார நடிப்பு, நீலாம்பரி பாத்திரத்தை தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் அழுத்தமாகப் பதிய வைத்துவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதிக சம்பளம் கேட்ட 'நடிகர் திலகம்' சிவாஜி கணேசன்

படையப்பா படத்தில் ரஜினியின் தந்தையாக, மிகக் குறுகிய ஆனால் அழுத்தமான வேடத்தில் நடித்திருப்பவர், மறைந்த 'நடிகர் திலகம்' சிவாஜி கணேசன். இந்தக் கதாபாத்திரத் தேர்வில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விவாதத்தை ரஜினி பகிர்ந்துள்ளார்.

இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், தந்தையாக சிவாஜி கணேசனை நடிக்க வைக்கலாம் என்று யோசனை சொன்னபோது, ரஜினி முதலில் தயங்கினாராம். காரணம், படத்தில் தந்தைக்குரிய காட்சிகள் மிகக் குறைவுதான். இவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான் நடிகருக்குக் குறைவான காட்சிகளைக் கொடுப்பது சரியாக இருக்காது என்று ரஜினி கருதியுள்ளார்.

ஆனாலும், ரவிக்குமார் சிவாஜி கணேசனிடம் சென்று கதையைச் சொல்லிவிட்டு வந்துள்ளார். அப்போதுதான், சிவாஜி கணேசன் இந்தக் குறுகிய வேடத்திற்காக, ரஜினியிடம் மிகப் பெரிய தொகையைச் சம்பளமாகக் கேட்டதாக ரஜினி கூறியுள்ளார். அந்தத் தொகை மிகப்பெரியது என்பதால், கே.எஸ்.ரவிக்குமார், "இவ்வளவு பெரிய தொகையைச் சம்பளமாக கொடுத்து அவரை நடிக்க வைக்க வேண்டுமா? வேறு யாரையாவது நடிக்க வைக்கலாமா?" என்று ரஜினியிடம் கேட்டுள்ளாராம்.

இதற்குப் பதிலளித்த ரஜினி, "இவ்வளவு பெரிய நடிகரிடம் சென்று கதையைச் சொல்லி, அவரும் நடிக்க ஒப்புக்கொண்ட பிறகு, வெறும் சம்பளத்திற்காக அவரை வேண்டாம் என்று சொல்வது சரியாக இருக்காது" என்று உறுதியுடன் தெரிவித்துள்ளார். அதன் விளைவாக, மறுநாளே நடிகர் ரஜினிகாந்த், சிவாஜி கணேசனின் வீட்டிற்குச் சென்று, அவர் கேட்ட முழுத் தொகையையும் ஒரே தவணையாக கொடுத்து, படத்திற்கு அவரை ஒப்பந்தம் செய்துவிட்டு வந்தாராம்.

ரஜினிகாந்தின் இந்தச் செயல், சக மூத்த கலைஞர்கள் மீது அவர் வைத்திருந்த மரியாதையையும், தமிழ் திரையுலகில் அவர் கடைப்பிடித்த தொழில் தர்மத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்தப் பேட்டி மூலம், 'படையப்பா' படத்தின் திரைமறைவுச் சம்பவங்கள் வெளிவந்துள்ளது ரசிகர்களுக்கு ஒரு அரிய விருந்தாக அமைந்துள்ளது.

'படையப்பா' திரைப்படம் வெளியான காலகட்டத்தில் (1999), தமிழ் சினிமாவில் வெளியான படங்களில் மிக அதிக வசூல் செய்த படங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது. இது ரஜினியின் நட்சத்திர அந்தஸ்தை மேலும் பல மடங்கு உயர்த்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | படையப்பா 2 கதை ரெடி.. ஆனால் ரஜினிகாந்த் ஹீரோ இல்லை? அப்போ வேறு யார்?

மேலும் படிக்க | வெற்றி படங்களின் வாய்ப்பை மிஸ் பண்ண நடிகைகள்.. அதுவும் மெகா ஹிட் திரைப்படங்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
rajinikanthPadayappaPadayappaa 2Sivaji GanesaDharmalingam

Trending News