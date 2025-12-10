அடேங்கப்பா! 'படையப்பா' படத்தில் சிவாஜி கணேசன் வாங்கிய சம்பளம்.. உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும்

How Much Salary Did Actor Sivaji Ganesan In Padayappa: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் திரைப் பயணத்தில் மறக்க முடியாத மைல்கல்லாக அமைந்த திரைப்படம் 'படையப்பா'. கே.எஸ்.ரவிக்குமார் இயக்கத்தில், 1999 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, திரையரங்குகளில் மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்த இந்த காவியத் திரைப்படம், தற்போது அதன் 25வது ஆண்டை முன்னிட்டு, டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் ரீரிலீஸ் ஆகிறது.
இந்த கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி, நடிகர் ரஜினிகாந்த் அளித்துள்ள பிரத்யேகப் பேட்டி ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத் தீயாகப் பரவி, ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த பேட்டியில், படம் உருவானதின் சுவாரஸ்யமான பின்னணி ரகசியங்களை ரஜினி மனம் திறந்து பகிர்ந்துள்ளார்.
கதை என்னுடையது, தயாரித்தது நானே!
'படையப்பா' படத்தின் கதை, கரு உருவானது குறித்த முக்கியமான தகவலை ரஜினி வெளியிட்டுள்ளார். "படையப்பா படத்தின் கதை முழுக்க முழுக்க என்னுடையதுதான்" என்று அவர் உறுதியாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்தப் படத்தைத் தனது நண்பரின் பெயரில், தானே சொந்தமாகத் தயாரித்ததாகவும் கூறியுள்ளார். இது, படத்தின் ஆரம்பம் குறித்து பல ஆண்டுகளாக ரசிகர்களிடம் இருந்த கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய்
படையப்பா படத்தின் பிரமாண்ட வெற்றிக்கு, ரஜினியின் நடிப்பைப் போலவே, வில்லி 'நீலாம்பரி' கதாபாத்திரத்தில் நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் வெளிப்படுத்திய ஆக்ரோஷமான நடிப்பும் மிக முக்கியக் காரணம். ஆனால், இந்தக் கதாபாத்திரத்துக்கு ரஜினி முதலில் வேறு ஒரு நடிகையை மனதில் வைத்திருந்தாராம்.
ரஜினி முதலில், உலக அழகியும், முன்னணி பாலிவுட் நடிகையுமான ஐஸ்வர்யா ராயைத்தான் நீலாம்பரி வேடத்துக்கு நடிக்க வைக்க விரும்பினாராம். ஆனால், சில காரணங்களால் ஐஸ்வர்யா ராய் இந்த வாய்ப்பை மறுத்துவிட்டதாக ரஜினி தெரிவித்துள்ளார். அவர் மறுத்த பின்னரே, இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், நீலாம்பரி கதாபாத்திரத்தின் கம்பீரத்துக்கு பொருத்தமானவராகத் தேர்வு செய்ய, இறுதியாக நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் நடிக்க ஒப்பந்தமானார். ரம்யா கிருஷ்ணனின் அபார நடிப்பு, நீலாம்பரி பாத்திரத்தை தமிழ் சினிமா வரலாற்றில் அழுத்தமாகப் பதிய வைத்துவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிக சம்பளம் கேட்ட 'நடிகர் திலகம்' சிவாஜி கணேசன்
படையப்பா படத்தில் ரஜினியின் தந்தையாக, மிகக் குறுகிய ஆனால் அழுத்தமான வேடத்தில் நடித்திருப்பவர், மறைந்த 'நடிகர் திலகம்' சிவாஜி கணேசன். இந்தக் கதாபாத்திரத் தேர்வில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விவாதத்தை ரஜினி பகிர்ந்துள்ளார்.
இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார், தந்தையாக சிவாஜி கணேசனை நடிக்க வைக்கலாம் என்று யோசனை சொன்னபோது, ரஜினி முதலில் தயங்கினாராம். காரணம், படத்தில் தந்தைக்குரிய காட்சிகள் மிகக் குறைவுதான். இவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான் நடிகருக்குக் குறைவான காட்சிகளைக் கொடுப்பது சரியாக இருக்காது என்று ரஜினி கருதியுள்ளார்.
ஆனாலும், ரவிக்குமார் சிவாஜி கணேசனிடம் சென்று கதையைச் சொல்லிவிட்டு வந்துள்ளார். அப்போதுதான், சிவாஜி கணேசன் இந்தக் குறுகிய வேடத்திற்காக, ரஜினியிடம் மிகப் பெரிய தொகையைச் சம்பளமாகக் கேட்டதாக ரஜினி கூறியுள்ளார். அந்தத் தொகை மிகப்பெரியது என்பதால், கே.எஸ்.ரவிக்குமார், "இவ்வளவு பெரிய தொகையைச் சம்பளமாக கொடுத்து அவரை நடிக்க வைக்க வேண்டுமா? வேறு யாரையாவது நடிக்க வைக்கலாமா?" என்று ரஜினியிடம் கேட்டுள்ளாராம்.
இதற்குப் பதிலளித்த ரஜினி, "இவ்வளவு பெரிய நடிகரிடம் சென்று கதையைச் சொல்லி, அவரும் நடிக்க ஒப்புக்கொண்ட பிறகு, வெறும் சம்பளத்திற்காக அவரை வேண்டாம் என்று சொல்வது சரியாக இருக்காது" என்று உறுதியுடன் தெரிவித்துள்ளார். அதன் விளைவாக, மறுநாளே நடிகர் ரஜினிகாந்த், சிவாஜி கணேசனின் வீட்டிற்குச் சென்று, அவர் கேட்ட முழுத் தொகையையும் ஒரே தவணையாக கொடுத்து, படத்திற்கு அவரை ஒப்பந்தம் செய்துவிட்டு வந்தாராம்.
ரஜினிகாந்தின் இந்தச் செயல், சக மூத்த கலைஞர்கள் மீது அவர் வைத்திருந்த மரியாதையையும், தமிழ் திரையுலகில் அவர் கடைப்பிடித்த தொழில் தர்மத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்தப் பேட்டி மூலம், 'படையப்பா' படத்தின் திரைமறைவுச் சம்பவங்கள் வெளிவந்துள்ளது ரசிகர்களுக்கு ஒரு அரிய விருந்தாக அமைந்துள்ளது.
'படையப்பா' திரைப்படம் வெளியான காலகட்டத்தில் (1999), தமிழ் சினிமாவில் வெளியான படங்களில் மிக அதிக வசூல் செய்த படங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது. இது ரஜினியின் நட்சத்திர அந்தஸ்தை மேலும் பல மடங்கு உயர்த்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
