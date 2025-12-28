English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா! டிவியில் எப்போது பார்க்கலாம்?

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா! டிவியில் எப்போது பார்க்கலாம்?

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் நேற்று சனிக்கிழமை கோலாகலமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில் ஒளிபரப்பு விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 28, 2025, 07:00 AM IST
  • ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா.
  • டிவியில் எப்போது பார்க்கலாம்?
  • வெளியான தகவல்!

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழா! டிவியில் எப்போது பார்க்கலாம்?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவரும், தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமுமான தளபதி விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியாவில் நேற்று சனிக்கிழமை கோலாகலமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. மலேசியாவில் நடைபெற்ற இந்த விழாவை தொலைக்காட்சியில் காண ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்த நிலையில், அதற்கான ஒளிபரப்பு விவரங்கள் தற்போது தெரிய வந்துள்ளது. இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில், கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ஜனநாயகன். விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தை முழு வீச்சில் தொடங்கியிருப்பதால், இதுவே அவரது கடைசி படமாக அமைத்துள்ளது. 

மேலும் படிக்க | 2025ல் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் கொடுத்த அறிமுக இயக்குநர்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண்..

எந்த சேனலில் ஒளிபரப்பு?

ஜனநாயகன் ஆடியோ வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிக்காக நடிகர் விஜய் தனி விமானம் மூலம் மலேசியா சென்றடைந்தார். அவருடன் படத்தின் நாயகி பூஜா ஹெக்டே மற்றும் படக்குழுவினரும் உடன் சென்றனர். மேலும் விஜய்யின் முந்தைய பட இயக்குனர்களும் கலந்து கொண்டனர். விமான நிலையத்தில் விஜய்க்கு மலேசிய தமிழ் ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். பொதுவாக விஜய் படங்களின் இசை வெளியீட்டு விழா என்றாலே சன் டிவி தான் ஒளிபரப்பு உரிமையை கைப்பற்றும். ஆனால், இம்முறை அந்த வழக்கத்தை மாற்றி, ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா ஒளிபரப்பு உரிமையை ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி கைப்பற்றியது. மலேசியாவில் நடைபெற்ற இந்த பிரம்மாண்ட விழாவை, வரும் ஆங்கில புத்தாண்டு வாரத்தில், அதாவது ஜனவரி 3 அல்லது 4ம் தேதிகளில் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விரைவில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ப்ரோமோ வீடியோ வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

படத்தின் கிளைமாக்ஸ்

ஜனநாயகன் படம் வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ம் தேதி உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, பாபி டியோல் என பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடித்துள்ளது. படத்தின் நீளம் குறித்த தகவல்கள் இணையத்தில் 3 மணி நேரம் 5 நிமிடங்கள் இருக்கும் என்று பேசப்பட்டு வந்தது. படத்தின் கதை 2 மணி நேரம் 45 நிமிடங்களில் முடிவடைந்துவிடும். மீதமுள்ள கடைசி 20 நிமிடங்கள், விஜய்யின் திரையுலக பயணம், அவரது வெற்றி, தோல்வி, மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான தருணங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு சிறப்பு வீடியோ திரையரங்கில் ஒளிபரப்பப்படும் என்று கூறப்பட்டது. ஆனால் இதனை இயக்குனர் வினோத் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில் மறுத்துள்ளார். படத்தின் இறுதியில் அப்படி எதுவும் இருக்காது என்பதை உறுதிப்படுத்தி உள்ளார்.

ட்ரெய்லர் எப்போது?

இசை வெளியீட்டு விழா ஒருபக்கம் முடிந்து இருந்தாலும், படத்தின் ட்ரெய்லர் எப்போது வெளியாகும் என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஜனவரி 1ம் தேதி ஜனநாயகன் படத்தின் அனல் பறக்கும் ட்ரெய்லர் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யின் சினிமா பயணத்தின் நிறைவு பகுதியாக பார்க்கப்படும் ஜனநாயகன், வசூல் ரீதியாகவும் புதிய சாதனைகளை படைக்கும் என்று வர்த்தக நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | 2025 தமிழ் சினிமா சந்தித்த சர்ச்சைகள்! ஒன்றா இரண்டா..எத்தனை இருக்கு பாருங்க..

