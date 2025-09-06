English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய் கூப்பிட்டாலும் அரசியலுக்கு வர மாட்டேன் - பிரபல முன்னணி நடிகை பேச்சு!

நடிகர் விஜய் அழைத்தாலும் அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் இல்லை என்று மதுரையில் நடைபெற்ற தனியார் விழாவில் நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 6, 2025, 08:42 AM IST
  • அரசியலுக்கு நோ சொன்ன நடிகை.
  • விஜய் அழைத்தாலும் வர மாட்டேன்.
  • இணையத்தில் வைரல் ஆகும் வீடியோ.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய், தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியைத் தொடங்கி, 2026 சட்டமன்றத தேர்தலை எதிர்கொள்ள தீவிரமாக தயாராகி வருகிறார். அவரது அரசியல் பிரவேசம், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜனநாயகன் படத்திற்கு பிறகு சினிமாவில் இருந்து விலகுவதாகவும் அறிவித்துள்ளார் விஜய். திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், பிரபல நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் விஜய் அழைத்தாலும் தனக்கு அரசியலில் நுழையும் எண்ணம் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை விழாவில் பேச்சு

சமீபத்தில், மதுரை கே.கே. நகரில் நடைபெற்ற ஒரு தனியார் நகைக்கடை திறப்பு விழாவில், நடிகைகள் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மற்றும் ஆண்ட்ரியா சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷிடம், "நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வருகிறார், அவர் உங்களை அழைத்தால் கட்சியில் சேருவீர்களா?" என்று கேள்வி எழுப்பினர். இந்த கேள்விக்கு சற்றும் தயங்காமல் பதிலளித்த ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், "நடிகர் விஜய் அவர்களே அழைத்தாலும், எனக்கு அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் சுத்தமாக இல்லை. எனக்கு அரசியலில் ஈடுபாடு இல்லை" என்று பதிலளித்தார்.

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்

சமீபத்தில், நடிகை அம்பிகா போன்றோர் அரசியலுக்கு வருவதாக வெளிப்படையாக அறிவித்திருந்த நிலையில், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் இந்த நேரடியான பதில், சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலரும் அவரது தெளிவான நிலைப்பாட்டிற்காகவும், துணிச்சலான பதிலுக்காகவும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த தீவிரமான அரசியல் கேள்விக்கு முன்னதாக, செய்தியாளர் சந்திப்பு மிகவும் கலகலப்பாகவே இருந்தது. "தன்னையும், ஆண்ட்ரியாவையும் மட்டும் ஏன் கடை திறப்பு விழாவுக்கு அழைத்தீர்கள்?" என்று கடை உரிமையாளரிடமே வேடிக்கையாக கேள்வி எழுப்பி, அங்கு சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தினார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். அதற்கு பதிலளித்த கடை உரிமையாளர், "இருவரும் மிகவும் கைராசியானவர்கள்" என்று கூறியதும், அந்த இடமே கலகலப்பாகியது.

மேலும், விழாவின்போது ரசிகர் ஒருவர், ஒரு பெண்ணை தள்ளிவிட்டு செல்ஃபி எடுக்க முயன்றபோது, அவரை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அன்பாக கண்டித்ததும், இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது. விஜய்யின் அரசியல் பயணம் தீவிரமடைந்து வரும் இந்த சூழலில், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் இந்த கருத்து, திரைத்துறையினரின் அரசியல் நிலைப்பாடுகள் குறித்த ஒரு புதிய பார்வையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

