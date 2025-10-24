இட்லி கடை ஓடிடி ரிலீஸ் : எந்த தளத்தில் எப்போது பார்க்கலாம்? அதகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Idli Kadai Movie OTT Release Date : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர், தனுஷ். இவர், சமீபத்தில் எழுதி இயக்கியிருந்த படம் இட்லி கடை. இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
கோலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார் தனுஷ். இவரது நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் உருவான படம்தான், இட்லி கடை. இந்த படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் குறித்த விவரம் வெளியாகி இருக்கிறது.
இட்லி கடை:
ப.பாண்டி படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான தனுஷ், அடுத்தடுத்து ராயன், நிலவுக்கு என் மேல் என்னடி கோபம் உள்ளிட்ட படங்களை எடுத்தார். இந்த படங்களுக்கு பிறகு அவர் இயக்கிய படம்தான், இட்லி கடை. இதில் அவருக்கு ஜோடியாக நித்யா மேனன் நடித்துள்ளார்.
இட்லி கடை வியாபாரியின் மகனான தனுஷ், நன்கு படித்து வெளியூர் போய் மீண்டும் தங்களின் பாரம்பரியம் மற்றும் கலாச்சாரத்தை பார்த்துக்கொள்வதற்காக மீண்டும் சொந்த ஊருக்கே திரும்புகிறார். ஃபீல் குட் கதையை, கொஞ்சம் குடும்ப செண்டிமெண்ட் கலந்து, காதலையும் தூவி இட்லி கடை படமாக கொடுத்திருந்தார் தனுஷ்.
ஓடிடி ரிலீஸ்:
கடந்த சில வருடங்களாகவே, ஓடிடி தளங்களின் வருகைகள் பெருகி விட்டதால் புதிதாக வெளியாகும் படங்கள் உடனே ஆன்லைனில் ஓடிடியிலும் வெளியாகி விடுகின்றன. அப்படி, சமீபத்தில் வெளியான இட்லி கடை திரைப்படமும் ஓடிடியில் வெளியாவது குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.
Watch Idli Kadai on Netflix, out 29 October in Tamil, Hindi, Telugu, Kannada and Malayalam #IdliKadaiOnNetflix@dhanushkraja @menennithya @arunvijayno1 @DawnPicturesOff _ @gvprakash @aakashbaskaran @thesreyas @dawnpicturesoff @wunderbarfilms @Netflix_INSouth https://t.co/sa8XE5UHQr
— Red Giant Movies (@RedGiantMovies_) October 24, 2025
இட்லி கடை படத்தை, அக்.29 ஆம் தேதி, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் பார்க்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை தமிழில் மட்டுமன்றி இந்தி, தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளிலும் காணலாம்.
வந்திருந்த விமர்சனம் என்ன?
இட்லி கடை திரைப்படத்தை பலர் தியேட்டரில் பார்த்து தங்களது கருத்துகளை கூறி வந்தனர். தனுஷ், இந்த படத்தில் யோசித்தது என்ன என்பது தங்களுக்கு புரிந்தது என்றும், ஆனால் அவர் அதனை ஒழுங்காக கூறியிருக்கலாம் என்று தெரிவித்திருந்தனர். மேலும், தனுஷ் நடிகராக கைதேர்ந்து விட்டதாகவும், இயக்குநராக இன்னும் கொஞ்சம் வளர வேண்டியிருப்பதாகவும் கூறி வந்தனர். ஓடிடியில் இப்படம் வெளியான பிறகு, இந்த விமர்சனங்கள் மாறலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | தனுஷ் டேட்டிங் செய்யும் பிரபல நடிகை? இவரை பலருக்கு பிடிக்கும்..யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ஐஸ்வர்யா ராயை உருகி உருகி காதலித்த நடிகர்! கடைசியில் ஏமாந்து நின்ற சோகம்-யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ