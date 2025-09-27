English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இட்லி கடை படத்தின் ப்ரீ-புக்கிங் தொடக்கம்! தனுஷ் வெளியிட்ட புது போஸ்டர்..

Idli Kadai Movie Pre Bookings Open : தமிழகம் முழுவதும் வருகின்ற அக்டோபர் 1ம் தேதி நடிகர் தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இட்லி கடை திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 27, 2025, 06:33 PM IST
  • இட்லி கடை திரைப்படம்!
  • ப்ரீ புக்கிங்ஸ் ஆரம்பம்
  • இதோ முழு விவரம்!

இட்லி கடை படத்தின் ப்ரீ-புக்கிங் தொடக்கம்! தனுஷ் வெளியிட்ட புது போஸ்டர்..

Idli Kadai Movie Pre Bookings Open : தமிழகம் முழுவதும் வருகின்ற அக்டோபர் 1ம் தேதி நடிகர் தனுஷ் இயக்கி நடிக்கும் இட்லி கடை திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. இதையொட்டி, படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

ப்ரீ-புக்கிங் தொடக்கம்!

இட்லி கடை படத்தின் டிக்கெட் புக்கிங், இன்று தொடங்கியுள்ளது. இதையடுத்து நடிகர் தனுஷ் படத்தின் ஒரு புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டு இருக்கிறார். இதில் சிவனேசன் இட்லி கடை என்று அந்த கடைக்கு பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் புதிய போஸ்டர், தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

சாமி தரிசனம்!

இட்லி கடை படத்தின் ரிலீஸை ஒட்டி நடிகர் தனுஷ் தனது தாய் தந்தையர்  கஸ்தூரிராஜா மற்றும் மகன்கள் லிங்கா, யாத்ரா, மற்றும் உறவினர்களுடன் போடிநாயக்கனூர் அருகே உள்ள சங்கராபுரம் கருப்பசாமி கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தார். தனது படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று நீண்ட நேரம் கண்ணை மூடி பிரார்த்தனை செய்து சாமி வழிபாடு செய்துவிட்டு அதன் பின்னர் கோவில் கருப்பசாமி சிலை முன்பு நின்றிருந்த தனது தாய் தந்தையர் கஸ்தூரிராஜா தம்பதியினர் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து அங்கிருந்து உடனடியாக தனது மகன்களுடன் புறப்பட்டுச் சென்றார். காலையில் இருந்து கேரவன் வேன் காத்திருந்த நிலையில் பத்து நிமிடம் மட்டுமே சாமி கும்பிட்டு விட்டு அங்கிருந்து உடனடியாக புறப்பட்டு சென்றார்.

மேலும் படிக்க | பசி இருக்கும்..கையில் காசு இருக்காது..! இட்லி கடை விழாவில் தனுஷ் பேச்சு!

மேலும் படிக்க | இட்லி கடை படம் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் கதையா? இனையத்தில் வைரலாகும் டெம்ப்ளேட்

