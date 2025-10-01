English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

‘இட்லி கடை’ படம் எப்படியிருக்கு? ரசிகர்களின் X தள விமர்சனம்!

Idli Kadai Movie X Review Tamil : தனுஷ் நடிப்பில், இட்லி கடை திரைப்படம் இன்று வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் கொடுத்துள்ள X தள விமர்சனத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 1, 2025, 11:46 AM IST
  • இட்லி கடை திரைப்படத்தின் X தள விமர்சனம்!
  • ரசிகர்கள் சொல்வது என்ன?
  • இதோ முழு விவரம்!

Idli Kadai Movie X Review Tamil : நடிகராக மட்டுமன்றி, இயக்குநராகவும் திரைக்கதை எழுத்தாளராகவும் இருப்பவர், தனுஷ். திரையுலகிற்கு வந்த சில ஆண்டுகளிலேயே தனக்கென்று ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை சம்பாதித்து வைத்திருக்கும் இவர் இப்போது அடுத்தடுத்து படங்களில் நடித்து வருகிறார். அவர் நடிப்பிலும் இயக்கத்திலும் இட்லி கடை திரைப்படம், அக்டோபர் 1ஆம் தேதியான இன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

இட்லி கடை திரைப்படம்:

இட்லி கடை திரைப்படத்தில் தனுஷ், முருகன் எனும் கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். கிராமத்தில் இட்லி கடை வைத்திருக்கும் ஒருவரின் மகனாக பிறக்கும் ஹீரோ, நகரத்தில் பெரிய உணவு பிசினஸ் மேனாக இருக்கிறார். பின்னர், தனது தந்தையுடன் முடிந்து போன இட்லி கடை தொழிலை மீண்டும் எடுத்து தொடங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். அதை செய்யும் போது, அவரது பழைய வாழ்க்கை அவரை மீண்டும் தொடர்கிறது. அருண் விஜய், இவருக்கு வில்லனாக மாறுகிறார். அதை எதிர்த்து ஹீரோ மீண்டு வந்தாரா? அவரது இட்லி கடை என்ன ஆனது? என்பதுதான் கதை.

நல்ல குடும்ப படம்!

இட்லி கடை படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், X தளத்தில் தனது விமர்சனத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில், படத்தின் முதல் பாதி உணர்ச்சிப்பூர்வமாக இருப்பதாகவும், இரண்டாம் பாதி ஆக்‌ஷன் காட்சிகளாக நிறைந்திருப்பதாகவும் கூறினார். 

படத்தின் கதை ரொம்பவும் சிம்பிளாக இருப்பதகவும், தனுஷ் அதனை அழகான காட்சிகளால் வைத்து மேட்ச் செய்திருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். அருண் விஜய், நித்யா மேனன் மற்றும் ராஜ்கிரணின் கதாப்பாத்திரங்கள் கதைக்கு உயிரூட்டுவதாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

இட்லி செய்வது, இடைவேளை மற்றும் க்ளைமேக்ஸ் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும், ஜிவி பிரகாஷின் இசை நன்றாக இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.

இரண்டாம் பாதியில் கதை நகர கொஞ்சம் சிரமப்பட்டாலும், பின்னர் வேகமெடுப்பதாக கூறியிருக்கிறார். தனுஷ், நடிகராகவும் இயக்குநராகவும் ஜெயித்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். 

சூப்பர்!

இட்லி கடை படத்திற்கு ஒரே வார்த்தையில் ரசிகர் ஒருவர் “சூப்பர்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார். தனுஷ் மற்றும் அருண் விஜய் நன்றாக நடித்திருப்பதாகவும், நித்யா மேனனின் நகைச்சுவையான தருணங்களும், ஜிவியின் இசையும் படத்திற்கு பலம் சேர்த்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். இடைவேளை காட்சி படத்தை தூக்கி நிறுத்தியிருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். 

எதிர்பார்ப்புகளை தாண்டி..!

தனுஷின் படங்களிலேயே, அதிகம் பேசப்படாத படம் இட்லி கடைதான் என்று ரசிகர் ஒருவர் தெரிவித்து இருக்கிறார். மேலும், படத்தின் ஹீரோ-வில்லன் ஆன இரண்டு முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களும் தங்களின் அசுரத்தனமான நடிப்பால் உணர்ச்சிகளை தூண்டி விட்டிருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

ஃபேமிலி எண்டர்டெயினர்!

இட்லி கடை படத்தை பார்த்த ஒரு ரசிகர், அதற்கு 5க்கு 4 மார்க் கொடுத்துள்ளார். இது கிராமப்புற மக்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த கதையாக இருக்கும் என்றும், சிம்பிளான ஸ்டோரி மற்றும் திரைக்கதையாக இருந்தாலும், இயக்குநர் தனுஷ் வசனத்தால் அதை உணர்ச்சிப்பூர்வமானதாகவும், நகைச்சுவை மற்றும் காதலுடன் மாற்றியிருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். 

இதுவரை தனுஷின் இட்லி கடை படத்திற்கு பாசிடிவ் விமர்சனங்களே வந்துள்ளன. இருப்பினும், கொஞ்ச நாட்கள் பொருத்திருந்தால்தான் உண்மையான விமர்சனம் என்ன என்பது தெரியும்.

மேலும் படிக்க | இட்லி கடை தயாரிப்பாளர் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு? சிக்கும் முக்கிய புள்ளிகள்?

மேலும் படிக்க | பசி இருக்கும்..கையில் காசு இருக்காது..! இட்லி கடை விழாவில் தனுஷ் பேச்சு!

Idli KadaiX ReviewTamil ReviewMovie reviewDhanush

