/இளையராஜாவுடன் இணையும் கார்த்திக் சுப்புராஜ்! மாஸ் அறிவிப்பு இதோ!

Ilaiyaraja Music: இளையராஜாவுடன் இணையும் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் புதிய படம்: படப்பிடிப்பு நிறைவு, ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பு! முழு விவரம் இதோ!
தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தனது பத்தாவது திரைப்படத்திற்காக இசைஞானி இளையராஜாவுடன் கை கோத்துள்ளார். பல வெற்றி படங்களை இயக்கிய கார்த்திக் சுப்புராஜின் இந்த புதிய முயற்சி, அவரது திரையுலக பயணத்தில் முக்கியமான கட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தொடங்கிய நிலையில், தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக நிறைவடைந்துள்ளது. இந்த படத்தை சிக்யா என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் குனீத் மோங்கா கபூர் மற்றும் அசின் ஜெயின் தலைமையில் தயாரிக்கிறது. அவர்களுடன் ஜியோ ஸ்டுடியோஸும் இணைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உலகளவில் பாராட்டுகளை பெற்ற தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் ஒன்றாக இணைந்து உருவாக்கும் இப்படம், தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், உள்ளடக்க ரீதியாகவும் உயர்ந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கிய ‘பீட்சா’, ‘ஜிகர்தண்டா’, ‘இறைவி’, ‘பேட்ட’, ‘மகான்’, ‘ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ்’, ‘ரெட்ரோ’ உள்ளிட்ட பல படங்கள் ரசிகர்களிடையே தனித்துவமான இடத்தை பிடித்துள்ளன. அதே வரிசையில் தற்போது உருவாகும் அவரது பத்தாவது படம், உணர்வுப்பூர்வமான கதைக்களம் மற்றும் வலுவான இசை இணைப்புடன் உருவாகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இம்முறை இளையராஜா இசையமைப்பாளராக இணைந்திருப்பது, படத்தின் முக்கியமான பலமாக கருதப்படுகிறது.
இளையராஜாவுக்கு இது அவரது 1540வது படம் என்பதும் சிறப்பு. பல தசாப்தங்களாக தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழி படங்களுக்கு இசையமைத்து வரும் இளையராஜா, இன்னும் அதே உற்சாகத்துடன் புதிய தலைமுறை இயக்குநர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருகிறார். கார்த்திக் சுப்புராஜ் போன்ற தனித்துவமான கதை சொல்லலுக்குப் பெயர் பெற்ற இயக்குநருடன் அவர் இணைவது, இசை ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆவலை உருவாக்கியுள்ளது.
படம் குறித்து இளையராஜா பகிர்ந்த கருத்தில், சினிமா மற்றும் இசை தனக்கு பெரும் உணர்வு பிணைப்பைக் கொண்டவை என தெரிவித்துள்ளார். ஒரு கதையின் நேர்மை, அதனை சொல்லும் மனிதர்களின் உண்மை மனம் ஆகியவையே தன்னை அதிகம் ஈர்க்கும் விஷயங்கள் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். கார்த்திக் சுப்புராஜுடன் பணியாற்றுவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும், அவரது சினிமா பற்றிய ஆர்வம் பணிகளில் தெளிவாக வெளிப்படுகிறது என்றும் இளையராஜா குறிப்பிட்டுள்ளார். படத்தின் பின்னணி இசை உருவாக்கும்போது, அதனை தனி ஆல்பமாக வெளியிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்ட அளவுக்கு இசை அமைப்பு சிறப்பாக உருவாகியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் மூலம் இப்படத்துக்கான இசை பகுதி தனியாகவே ரசிகர்களிடையே பேசப்படும் அம்சமாக மாறும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இளையராஜாவின் பின்னணி இசை மற்றும் பாடல்கள், கதையின் உணர்வை உயர்த்தும் வகையில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரது இசையின் தனித்துவம் பல தலைமுறைகளை கடந்தும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், இந்த கூட்டணி மேலும் ஆர்வத்தை கூட்டியுள்ளது.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் தனது பத்தாவது படத்தில் இளையராஜாவுடன் இணைந்திருப்பது தனது நீண்ட நாள் கனவு நனவான தருணம் என தெரிவித்துள்ளார். கலை மனிதனைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது என்ற கருத்து பலமுறை சொல்லப்படுவதாகவும், தனது பயணமே அதற்கான சாட்சி என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். சிறுவயது முதல் இளையராஜாவின் இசையை கொண்டாடி வந்த தனக்கு, அவருடன் நேரடியாக பணியாற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பது மிகுந்த உணர்வுப்பூர்வமான அனுபவம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் சிக்யா என்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் ஜியோ ஸ்டுடியோஸுடன் இணைந்து இப்படத்தை உருவாக்குவது தமக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை தருகிறது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். இப்படம் ரசிகர்களை பெரிய திரையில் சந்திக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் முழு குழுவும் செயல்பட்டதாகவும், தற்போது படப்பிடிப்பு முடிந்திருப்பது ஒரு முக்கியமான கட்டமாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் தலைவர் ஜோதி தேஷ்பாண்டே கூறுகையில், கார்த்திக் சுப்புராஜ், இளையராஜா மற்றும் சிக்யா என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகியோருடன் இணைந்து இப்படத்தை உருவாக்குவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். கதை சொல்லலும் இசையும் ஒன்றாக இணையும் ஒரு சிறப்பான திரைப்பயணமாக இது அமையும் என்றும், பெரிய திரையில் ரசிகர்களுக்கு புதிய அனுபவத்தை வழங்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல் தயாரிப்பாளர் குனீத் மோங்கா கபூர், இந்த திரைப்படம் தங்களுக்கு மிக நெருக்கமான திட்டம் எனக் கூறியுள்ளார். இந்திய சினிமாவின் முக்கிய இயக்குநர்களில் ஒருவரான கார்த்திக் சுப்புராஜ், பல தலைமுறைகளை இசையால் கட்டிப்போட்ட இளையராஜாவுடன் இணைவது சிறந்த சேர்க்கை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜியோ ஸ்டுடியோஸுடன் முதல் முறையாக இணைந்து பணியாற்றுவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும், இப்படம் நிச்சயம் சிறப்பாக உருவாகும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மொத்தத்தில், கார்த்திக் சுப்புராஜ்-இளையராஜா கூட்டணி தமிழ் சினிமாவில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியுள்ளது. இயக்குநரின் புதுமையான கதை சொல்லல், இளையராஜாவின் காலத்தைக் கடந்து நிற்கும் இசை, வலுவான தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் ஆதரவு ஆகியவை இப்படத்தை சிறப்பு வாய்ந்த திட்டமாக மாற்றியுள்ளன. படப்பிடிப்பு முடிந்திருப்பதால், அடுத்த கட்ட பணிகள் தீவிரமாக நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரசிகர்கள் தற்போது இப்படத்தின் தலைப்பு, முதல் பார்வை மற்றும் வெளியீட்டு தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளனர்.
