‘காதலின் தீபம் ஒன்று..’ பாடலை ரசித்து கேட்ட ரஜினி! வைரலாகும் வீடியோ..

Rajinikanth Kadhalin Deepam Ondru Reaction Video : இளையராஜா, தமிழ் திரையுலகில் அரை நூற்றாண்டை கடந்த நிலையில், அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் பாராட்டு விழா நடந்தது. இந்த விழாவில் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். இதில், இளையராஜாவின் சில பாடல்கள் பாடப்பட்டன. குறிப்பாக, காதலின் தீபம் ஒன்று பாடலுக்கு ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ரியாக்ஷன் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
‘காதலின் தீபம் ஒன்று’ பாடல்..
1984ல் வெளியான படம், தம்பிக்கு எந்த ஊரு. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக மாதவி மற்றும் சுலோக்ஷனா ஆகியோர் நடித்திருப்பர். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் ஜனகராஜ் மற்றும் கோவை சரளா ஆகியோர் நடித்திருப்பர். இப்படத்திற்கு, இளையராஜா இசையமைத்திருப்பார். ராஜசேகர் இயக்கிய இந்த படம், அப்போது பெரிய ஹிட் ஆனது. இந்த படத்தில்தான், ‘காதலின் தீபம் ஒன்று’ பாடல் இடம் பெற்றிருக்கும். இதனை எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் பாடியிருப்பார்.
இளையராஜாவின் பாராட்டு விழாவில்..
இளையராஜாவின் பாராட்டு விழாவில், அவரது ஹிட் பாடல்கள் பல பாடப்பட்டன. இதில், குறிப்பாக “காதலின் தீபம் ஒன்று” பாடலை பாடும் பாேது, ரஜினிகாந்த் அதனை மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
Superstar #Rajinikanth Enjoying Kaathalin Deepam Ondru song at #Ilaiyaraaja50..pic.twitter.com/ap9vVg8XvG
இந்த வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள், இதனை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.
ரஜினிகாந்த் பேசிய விஷயங்கள்..
இளையராஜாவின் பாராட்டு விழாவில், அவரது ரசிகர்கள் அப்படியே மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பல விஷயங்கள் நடைப்பெற்றது. கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த், முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் ஒரே மேடையில் அமர்ந்து, இளையராஜாவை பற்றி வரிசையாக பேசினர்.
நிகழ்ச்சியில் பாடப்பட்ட பாடல்கள் குறித்து பேசிய கமல், இந்த லிஸ்டை முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டுக்கொடுத்ததாக கூறினார். அதே போல ரஜினிகாந்தும் இளையராஜாவை கடின உழைப்பாளி என்றும், இசை மேதை என்றும் புகழாரம் சூட்டினார்.
ரஜினி-இளையராஜா சொன்ன உண்மைகள்..
இளையராஜா பேசுகையில், தான் ரஜினிகாந்த் படத்திற்கு இசையமைத்த போது ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பகிர்ந்தார். அப்போது ‘ஜானி’ படம் நடித்து கொண்டிருந்த சமயத்தில், ரஜினிகாந்துடன் அமர்ந்து மது அருந்தியதை பகிர வந்தார். அப்போது கீழே அமர்ந்திருந்த ரஜினியை பார்த்து, ‘சொல்லிடவா..சொல்லிரட்டுமா..’ என்று நகைச்சுவையாக மிரட்டினார். உடனே மேடைக்கு வந்த ரஜினிகாந்த், இளையராஜா பற்றிய விஷயங்களை பகிர்ந்தார்.
ஜானி படத்தின் இயக்குனர் மகேந்திரன், ரஜினி மற்றும் இளையராஜா ஆகியோர் மது அருந்த சென்றார்களாம். அப்போது, இளையராஜா அரை பீரை குடித்து விட்டு ரொம்ப ஆட்டம் போட்டாராம். அது மட்டுமன்றி, ஹீரோயின்களை பற்றி கிசுகிசுக்களை கேட்டாராம். இதை ரஜினி சொல்லிவிட்டு சென்ற பின், “உண்மைய சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு, இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்லிட்டு போறாரு..” என்றார் இளையராஜா.
