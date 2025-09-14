English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

‘காதலின் தீபம் ஒன்று..’ பாடலை ரசித்து கேட்ட ரஜினி! வைரலாகும் வீடியோ..

Rajinikanth Kadhalin Deepam Ondru Reaction Video : இளையராஜாவிற்கு, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பாராட்டு விழா நடைப்பெற்றது. இதில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசிய விஷயங்களும், அவர் ஒரு பாடலுக்கு கொடுத்த ரியாக்ஷனும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:31 AM IST
  • இளையராஜா 50 விழா
  • காதலின் தீபம் ஒன்று பாடலை ரசித்து கேட்ட ரஜினி
  • வைரலாகும் வீடியோ..இதோ!

Trending Photos

கோடி கோடியாக கொட்டி வீடு கட்டிய நடிகை ஜான்வி கபூர்!
camera icon7
Janhvi Kapoor house
கோடி கோடியாக கொட்டி வீடு கட்டிய நடிகை ஜான்வி கபூர்!
8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: இனி ATM மூலமே பணம் எடுக்கலாம்
camera icon10
EPFO
8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: இனி ATM மூலமே பணம் எடுக்கலாம்
சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: அதிகம் படுத்தாமல் அருள் மழை பொழிவார் சனி
camera icon11
Lord Shani
சனி பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்: அதிகம் படுத்தாமல் அருள் மழை பொழிவார் சனி
8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய ToR அப்டேட், ஊதிய உயர்வின் முழு அட்டவணை இதோ
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய ToR அப்டேட், ஊதிய உயர்வின் முழு அட்டவணை இதோ
‘காதலின் தீபம் ஒன்று..’ பாடலை ரசித்து கேட்ட ரஜினி! வைரலாகும் வீடியோ..

Rajinikanth Kadhalin Deepam Ondru Reaction Video : இளையராஜா, தமிழ் திரையுலகில் அரை நூற்றாண்டை கடந்த நிலையில், அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் பாராட்டு விழா நடந்தது. இந்த விழாவில் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். இதில், இளையராஜாவின் சில பாடல்கள் பாடப்பட்டன. குறிப்பாக, காதலின் தீபம் ஒன்று பாடலுக்கு ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ரியாக்ஷன் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

‘காதலின் தீபம் ஒன்று’ பாடல்..

1984ல் வெளியான படம், தம்பிக்கு எந்த ஊரு. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக மாதவி மற்றும் சுலோக்‌ஷனா ஆகியோர் நடித்திருப்பர். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் ஜனகராஜ் மற்றும் கோவை சரளா ஆகியோர் நடித்திருப்பர். இப்படத்திற்கு, இளையராஜா இசையமைத்திருப்பார். ராஜசேகர் இயக்கிய இந்த படம், அப்போது பெரிய ஹிட் ஆனது. இந்த படத்தில்தான், ‘காதலின் தீபம் ஒன்று’ பாடல் இடம் பெற்றிருக்கும். இதனை எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் பாடியிருப்பார்.

இளையராஜாவின் பாராட்டு விழாவில்..

இளையராஜாவின் பாராட்டு விழாவில், அவரது ஹிட் பாடல்கள் பல பாடப்பட்டன. இதில், குறிப்பாக “காதலின் தீபம் ஒன்று” பாடலை பாடும் பாேது, ரஜினிகாந்த் அதனை மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்த வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள், இதனை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | ரஜினி ரொம்ப ஆசைப்பட்ட நடிகை..இவருடன் நடிக்க தவமாய் தவமிருந்தார்! யார் தெரியுமா?

ரஜினிகாந்த் பேசிய விஷயங்கள்..

இளையராஜாவின் பாராட்டு விழாவில், அவரது ரசிகர்கள் அப்படியே மனதில் பதித்து வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பல விஷயங்கள் நடைப்பெற்றது. கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த், முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் ஒரே மேடையில் அமர்ந்து, இளையராஜாவை பற்றி வரிசையாக பேசினர்.

நிகழ்ச்சியில் பாடப்பட்ட பாடல்கள் குறித்து பேசிய கமல், இந்த லிஸ்டை முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டுக்கொடுத்ததாக கூறினார். அதே போல ரஜினிகாந்தும் இளையராஜாவை கடின உழைப்பாளி என்றும், இசை மேதை என்றும் புகழாரம் சூட்டினார்.

ரஜினி-இளையராஜா சொன்ன உண்மைகள்..

இளையராஜா பேசுகையில், தான் ரஜினிகாந்த் படத்திற்கு இசையமைத்த போது ஏற்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பகிர்ந்தார். அப்போது ‘ஜானி’ படம் நடித்து கொண்டிருந்த சமயத்தில், ரஜினிகாந்துடன் அமர்ந்து மது அருந்தியதை பகிர வந்தார். அப்போது கீழே அமர்ந்திருந்த ரஜினியை பார்த்து, ‘சொல்லிடவா..சொல்லிரட்டுமா..’ என்று நகைச்சுவையாக மிரட்டினார். உடனே மேடைக்கு வந்த ரஜினிகாந்த், இளையராஜா பற்றிய விஷயங்களை பகிர்ந்தார். 

ஜானி படத்தின் இயக்குனர் மகேந்திரன், ரஜினி மற்றும் இளையராஜா ஆகியோர் மது அருந்த சென்றார்களாம். அப்போது, இளையராஜா அரை பீரை குடித்து விட்டு ரொம்ப ஆட்டம் போட்டாராம். அது மட்டுமன்றி, ஹீரோயின்களை பற்றி கிசுகிசுக்களை கேட்டாராம். இதை ரஜினி சொல்லிவிட்டு சென்ற பின், “உண்மைய சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு, இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்லிட்டு போறாரு..” என்றார் இளையராஜா.

மேலும் படிக்க | விஜய்யை அவமதித்த ரஜினி? கூலி பட விழா பேச்சில் ‘இதை’ கவனித்தீர்களா?

மேலும் படிக்க | Fact Check: தோட்டத்தில் வழுக்கி விழுந்த ரஜினி? வைரலாகும் வீடியோ..இது உண்மையா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ilayaraja 50rajinikanthKadhalin Deepam OndruViral Video

Trending News