/இளையராஜாவின் 50 ஆண்டு திரையுலக பயணம்! பிரம்மாண்ட இசை கொண்டாட்டம்!

இசைஞானி இளையராஜாவின் 50 ஆண்டு திரையுலக பயணத்தை கௌரவிக்கும் வகையில் கனெக்ட் மீடியா, மெர்குரி மூவீஸ் மற்றும் WPP புரொடக்ஷன் இணைந்து உருவாக்கியுள்ள பிரம்மாண்ட சினிமா அஞ்சலி.
இந்திய இசை வரலாற்றில் மறக்க முடியாத பெயராக திகழும் இசைஞானி இளையராஜாவின் திரையுலக பயணத்திற்கு 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அவரை கௌரவிக்கும் வகையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான சினிமா அஞ்சலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கனெக்ட் மீடியா, மெர்குரி மூவீஸ் மற்றும் WPP புரொடக்ஷன் இணைந்து இந்த சிறப்பு முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளன. கலாசாரம், சினிமா மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பம் ஒன்றிணைந்த இந்த முயற்சி, இளையராஜாவின் இசைப் பங்களிப்பை உலக அரங்கில் புதிய கோணத்தில் கொண்டாடும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 1976 மே 14ஆம் தேதி வெளியான அன்னக்கிளி திரைப்படம், தமிழ் சினிமாவுக்கு மட்டுமல்லாது இந்திய திரையுலகிற்கே புதிய இசை மொழியை அறிமுகப்படுத்திய படைப்பாக கருதப்படுகிறது. அந்த படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான இளையராஜா, அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் இந்திய சினிமாவின் ஒலி உலகையே மாற்றியமைத்தார். ஐந்து தசாப்தங்களை கடந்தும் அவரது இசை இன்றும் புதுமை, உயிர்ப்பு, உணர்ச்சி ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே வெளிப்படுத்தி வருகிறது.
இதுவரை 9 மொழிகளில் 1,500க்கும் அதிகமான திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து, 9,000க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை உருவாக்கியுள்ள இளையராஜாவின் சாதனை, ஒரு தனிப்பட்ட கலைஞரின் வெற்றியை கடந்தது. அது ஒரு தலைமுறை முழுவதற்குமான நினைவாகவும், பல கோடி ரசிகர்களின் உணர்வோடும் இணைந்த ஒரு இசை வரலாறாகவும் மாறியுள்ளது. அவரது பாடல்கள் காதல், துயரம், மகிழ்ச்சி, உற்சாகம், ஆன்மிகம் என மனித உணர்வுகளின் பல்வேறு பரிமாணங்களையும் துல்லியமாக பதிவு செய்துள்ளன.
இந்த நினைவு அஞ்சலி குறித்து கனெக்ட் மீடியா நிறுவனத்தின் நிறுவனர் வருண் மாதூர் கூறியதாவது, இளையராஜாவின் இசை வெறும் பின்னணி இசை அல்ல; அது தலைமுறைகளின் உணர்ச்சி நினைவகம். அவரது 50 ஆண்டு திரையுலக பயணம் ஒரு மைல்கல்லை விட அதிகம் எனவும், அதைக் கொண்டாடுவதற்காக உலகத் தரத்தில் ஒரு படைப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதே தங்களது நோக்கம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார். சினிமா மொழி, உணர்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை இணைத்து இந்த அஞ்சலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மெர்குரி மூவீஸ் தரப்பிலும் இந்த திட்டம் ஒரு சாதாரண நினைவுப் படைப்பு அல்ல, மாறாக ஒரு பெரிய கலாசாரக் கொண்டாட்டம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரி ஸ்ரீராம் பக்திசரண், இளையராஜாவின் பாரம்பரியம் என்பது இசையமைப்பாளரின் சாதனை மட்டும் அல்ல; அது அரை நூற்றாண்டாக மக்கள் மனதில் வாழும் ஒரு உணர்வு என்று கூறியுள்ளார். நாளைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அந்த உணர்வை புதிய தலைமுறைக்கு கொண்டுசெல்லுவதில் பெருமை உள்ளதாகவும், அதேசமயம் தயாரிப்பு செலவுகளை குறைக்கும் வாய்ப்பையும் இந்த முயற்சி காட்டுகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த அஞ்சலியின் முக்கிய சிறப்பம்சம், முன்னணி AI தொழில்நுட்பங்களும் அடுத்த தலைமுறை திரைப்பட உருவாக்க முறைகளும் இதில் பயன்படுத்தப்படுவதாகும். சாதாரணமாக ஒரு கலைஞரின் பங்களிப்பை பதிவு செய்வதற்காக உருவாக்கப்படும் உள்ளடக்கங்களை விட, இது காட்சி, ஒலி, உணர்ச்சி என மூன்று நிலைகளிலும் சிறப்பு அனுபவமாக வடிவமைக்கப்படுகிறது. இளையராஜாவின் இசை கடந்த காலத்தின் நினைவாக மட்டுமல்லாமல், இன்று மற்றும் நாளைய தலைமுறைக்கும் அதே வலிமையுடன் உணரச் செய்யும் நோக்கத்துடன் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
WPP புரொடக்ஷன் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி கார்த்திக் நாகராஜன் கூறுகையில், நிலைத்திருக்கும் சிறந்த படைப்புகள் அனைத்தும் உணர்வு, கலாசாரம் மற்றும் புதுமை ஆகியவற்றின் சந்திப்பில் உருவாகின்றன என்று தெரிவித்துள்ளார். இந்த அஞ்சலி அதற்கான சிறந்த உதாரணம் என அவர் கூறியுள்ளார். மிக முன்னேறிய AI தொழில்நுட்பங்கள் வெறும் காட்சி அழகுக்காக அல்லாமல், பல தலைமுறைகளின் வாழ்வில் பின்னணி இசையாக இருந்த ராஜா அவர்களின் இசையை கௌரவிக்கவே பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அவர் விளக்கியுள்ளார்.
இளையராஜாவின் திரையுலகப் பயணம் வெறும் திரைப்படங்களுக்கான இசையோடு மட்டுப்படவில்லை. அது தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளின் ரசிகர்களை இணைத்த ஒரு பண்பாட்டு பாலமாகவும் அமைந்துள்ளது. அவரது இசை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் புதிய தலைமுறையால் மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறது. அதற்குக் காரணம், காலத்தைத் தாண்டி நிற்கும் அதன் எளிமையும் ஆழமும் தான்.
இந்த புதிய சினிமா அஞ்சலி, இளையராஜாவின் இசைப் பயணத்தை நினைவுகூரும் ஒரு நிகழ்வாக மட்டுமல்ல; இந்திய சினிமா எப்படி ஒரு இசைஞானியை கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்கான முன்னுதாரணமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. பாரம்பரியம், தொழில்நுட்பம், கலை மற்றும் உணர்வு ஆகியவை ஒரே மேடையில் இணையும் இந்த முயற்சி, இளையராஜாவின் பெயரை அடுத்த தலைமுறை ரசிகர்களிடமும் இன்னும் வலுவாகப் பதிவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முக்கிய புள்ளிகள்
- இளையராஜாவின் திரையுலகப் பயணத்திற்கு 50 ஆண்டுகள் நிறைவு.
- கனெக்ட் மீடியா, மெர்குரி மூவீஸ், WPP புரொடக்ஷன் இணைந்து அஞ்சலி தயாரிப்பு.
- 1976 மே 14 அன்று வெளியான அன்னக்கிளி மூலம் இசைப் பயணம் தொடங்கியது.
- 9 மொழிகளில் 1,500க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார்.
- 9,000க்கும் அதிகமான பாடல்களை உருவாக்கியுள்ளார்.
- இந்த அஞ்சலி AI தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்படுகிறது.
- இசையை தலைமுறைகளுக்கான உணர்ச்சி நினைவாகக் கொண்டாடும் முயற்சி இது.
- உலகத் தரத்தில் ஒரு சினிமா அஞ்சலியாக இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.