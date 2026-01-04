அஜித் ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்! ரீ-ரிலீஸாகும் பிளாக்பஸ்டர் 'மங்காத்தா'

Mankatha Re-release: வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் அஜித் நடிப்பில் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் மங்காத்தா. இந்த திரைப்படம் இம்மாதம் ரீரிலீஸ் ஆகும் என படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
வெங்கட் பிரபுவின் படங்களுக்கு எப்போதுமே இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு உண்டு. அவர் இயக்கத்தில் வெளியான சென்னை 600028, சரோஜா, கோவா, மங்காத்தா, மாநாடு போன்ற படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றன. அதிலும் குறிப்பாக, அஜித் குமாரை வைத்து அவர் இயக்கிய 'மங்காத்தா' திரைப்படம் ரசிகர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்து பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டானது.
அஜித் குமாரின் திரைப்பயணத்தில் 'மங்காத்தா' ஒரு முக்கிய மைல்கல். அதுவரை அவரை நேர்மையான கதாநாயகனாகவே பார்த்து ரசித்த ரசிகர்களுக்கு, இப்படத்தில் அவர் ஏற்றிருந்த வில்லத்தனம் கலந்த கதாபாத்திரம் ஒரு புதிய அனுபவத்தைத் தந்தது. யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில், ஒரு தொழிலதிபரின் கணக்கில் வராத பந்தயப் பணத்தைக் கொள்ளையடிக்கத் திட்டமிடும் ஊழல் நிறைந்த போலீஸ் அதிகாரியாக அஜித் மிரட்டியிருப்பார்.
இப்படத்தின் பாடல்களும் பின்னணி இசையும் பட்டிதொட்டியெங்கும் பிரபலமானது. படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ரசிகர்கள் பலரும் அதன் இரண்டாம் பாகத்திற்காக (மங்காத்தா-2) ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். வெங்கட் பிரபு பொது இடங்களுக்குச் செல்லும் போதெல்லாம், அவரிடம் ரசிகர்கள் கேட்கும் முதல் கேள்வி மங்காத்தா-2 எப்போது வரும் என்பதுதான்.
இதனிடையே தற்போது மங்காத்தா திரைப்படம் மீண்டும் வெளியாக உள்ளது. இது அஜித் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபகாலமாக முன்னணி நடிகர்களின் வெற்றிப் படங்கள் 'ரீ-ரிலீஸ்' (Re-release) செய்யப்பட்டு வருகின்றன. விஜய்யின் கில்லி, ரஜினியின் பாட்ஷா, கமலின் வேட்டையாடு விளையாடு, விஜயகாந்தின் கேப்டன் பிரபாகரன் எனப் பல படங்கள் மீண்டும் வெளியாகி வசூலில் சாதனை படைத்தன. அந்த வரிசையில், தற்போது மங்காத்தா திரைப்படம் இணைந்துள்ளது.
Mankatha daa The Kingmaker is back to meet you all #Mankatha Re-releasing from January 23 in theatres near you#AjithKumar @vp_offl @thisisysr @akarjunofficial @trishtrashers @actor_vaibhav @Premgiamaren @AshwinKakumanu @MahatOfficial @andrea_jeremiah @iamlakshmirai… pic.twitter.com/duMk855DrH
— Sun Pictures (@sunpictures) January 4, 2026
வருகிற ஜனவரி 23-ஆம் தேதி மங்காத்தா ரீ-ரிலீஸ் ஆகப்போவதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. 2011-ஆம் ஆண்டு வெளியான இப்படத்தில் அஜித் குமாருடன் அர்ஜுன், திரிஷா, ஆண்ட்ரியா, ராய் லட்சுமி, வைபவ், அஷ்வின், பிரேம்ஜி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். யுவன் சங்கர் ராஜாவின் இசை இப்படத்திற்குப் பெரும் பலமாக அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
