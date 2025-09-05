English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கடத்தப்படும் உதயபெருமாள்..காப்பாற்ற போராடும் சிவா - அயலி சீரியல் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Ayali Serial: உதயபெருமாளை கடத்தியது யார்? சிவா அவரை காப்பாற்ற முடியுமா? என்ன நடக்கும் என்பதை பார்போம்!

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 5, 2025, 04:38 PM IST
  • ரித்திகா – இந்திராணி சண்டை: இருவரும் வாக்குவாதத்தில், அயலி சமாளிக்கிறாள்.
  • இந்திராணி அறிவுரை: "அவ உன் அக்கா, இப்படிச் சொல்லக்கூடாது" என்று கூறிச் செல்கிறாள்.
  • கல்யாண ஊர்வலம்: அயலி & சிவா, வர்மாவை தேட ஆரம்பிக்கிறார்கள்.

கடத்தப்படும் உதயபெருமாள்..காப்பாற்ற போராடும் சிவா - அயலி சீரியல் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Ayali Serial: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 8:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல் அயலி. 

இந்த சீரியலின் நேற்றைய எபிசோடில் ரித்திகா இந்திராணி உள்ளே வந்ததும் ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது உள்ள வாறீங்களே மேனஸ் இல்லையா என்று கோபப்பட்ட நிலையில் இன்று நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க. 

அதாவது, இந்திராணி யாரை திட்டுற என்று கேள்வி கேட்க இதையெல்லாம் பார்த்த அயலி உள்ளே வந்து அவ என்ன தான் திட்டினா என்று நிலைமையை சமாளிக்கிறாள். இந்திராணி அவ உன் அக்கா, இப்படியெல்லாம் பேச கூடாது என்று சொல்லி செல்கிறாள்.

இதையடுத்து கல்யாண ஊர்வலம் தொடங்க அயலி மற்றும் சிவா வர்மா வர வாய்ப்பிருக்கு என்று தீவிர தேடுதலில் ஈடுபடுகின்றனர். ஆனால் வர்மா பேண்ட் வாத்தியக்காரன் கெட்டப்பில் வந்து கபிலனை சந்தித்து நீ சீரியஸ் தெரியாமல் பண்ணிட்டு இருக்க என்று கோபப்படுகிறான். 

அடுத்து ஊர்வலம் எல்லாம் நடந்து முடிய வர்மா மண்டபத்திற்குள் புகுந்து கரண்ட் கட்டாக்க வைத்து உதயபெருமாளை கடத்துகிறான். கபிலன் அப்பாவை காணோம் என்று பதறுகிறான். இதெல்லாம் வர்மாவின் வேலையா இருக்கும் என சிவாவும் அயலியும் சந்தேகப்படுகின்றனர். 

சிவா உதயபெருமாளை கடத்தி வைத்திருக்கும் இடத்திற்கு வந்து வர்மாவின் ஆட்களை சிதற விடுகிறான். ஒரு கட்டத்தில் சிவா கையில் இருக்கும் துப்பாக்கியை தட்டி விட்டு அவனை மடக்கி பிடிக்கின்றனர். இப்படியான நிலையில் அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய அயலி சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.

சுருக்கமாக:

  • ரித்திகா – இந்திராணி சண்டை: இருவரும் வாக்குவாதத்தில், அயலி சமாளிக்கிறாள்.
  • இந்திராணி அறிவுரை: "அவ உன் அக்கா, இப்படிச் சொல்லக்கூடாது" என்று கூறிச் செல்கிறாள்.
  • கல்யாண ஊர்வலம்: அயலி & சிவா, வர்மாவை தேட ஆரம்பிக்கிறார்கள்.
  • வர்மாவின் வேடம்: பேண்ட் வாத்தியக்காரன் கெட்டப்பில் கபிலனைச் சந்திக்கிறார்.
  • மண்டபத்தில் கலக்கம்: வர்மா மின்சாரம் துண்டித்து உதயபெருமாளை கடத்துகிறான்.
  • கபிலன் பதற்றம்: "அப்பா காணோம்" என்று கலங்குகிறான்.
  • சந்தேகம்: சிவா & அயலி – வர்மாவே காரணமா என சந்தேகிக்கிறார்கள்.
  • சண்டை காட்சி: சிவா கடத்தல் இடத்துக்கு சென்று வர்மாவின் ஆட்களை விரட்டுகிறார்.
  • சிவா சிக்கல்: துப்பாக்கியை தட்டி பிடித்துக் கொள்கிறார்கள்.
  • சஸ்பென்ஸ்: அடுத்தது என்ன நடக்கும்? – தொடரை பாருங்கள்!

Ayali Serial Zee Tamil Episode update

