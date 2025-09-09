English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மோதலில் தொடங்கும் இசை-விஷால் சந்திப்பு..பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil arijatham Serial: Zee தமிழ் பாரிஜாதம் சீரியலில், இசைக்கும் விஷாலுக்கும் மோதலில் துவங்கும் கதை மேலும் சுவாரஸ்யம் பெறுகிறது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 9, 2025, 11:21 PM IST
    • இசை விஷால் மோதல் : முதல் சந்திப்பிலேயே ஆணி அடிக்கும் சம்பவத்தில் இசைக்கும் விஷாலுக்கும் வாக்குவாதம்.
    • சுப்ரதா குடும்பம் : தேவகி பாட்டி பூஜை செய்கிறார், விஷால் கான்சர்ட் காரணமாக கோவிலுக்கு வராமல் விட்டதால் அப்பா பாஸ்கரன் கோபம்.
    • பல்லவி சப்போர்ட் : விஷாலின் இசை மீது உள்ள அக்கறையை பல்லவி ஆதரிக்கிறாள்.

Zee Tamil arijatham Serial: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை தினமும் இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் புத்தம் புதிய சீரியல் பாரிஜாதம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சீரியலில் நேற்றைய எபிசோடில் இசைக்கு அவளது சித்தி ருக்மணி 45 வயது உள்ள ஒருவரை மாப்பிள்ளையாக கொண்டு வந்து அதிர்ச்சி கொடுத்த நிலையில் இன்று நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க.

அதாவது, சுப்ரதா குடும்பம் காட்டப்படுகிறது. தேவகி என்ற பாட்டி பூஜை அறையில் சாமி கும்பிட்டுக் கொண்டிருக்க அப்போது காரில் இருந்து இறங்கி மாஸாக என்று கொடுக்கிறார் ஹீரோ விஷால். வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் எல்லோருக்கும் ஹாய் சொல்ல அவனது அப்பா பாஸ்கரன் கோவிலுக்கு வராமல் எங்கடா போன என்று திட்ட விஷால் தனக்கு கான்சர்ட் இருந்ததாக சொல்கிறான். பல்லவி அண்ணனுக்கு எல்லாவற்றையும் விட மியூசிக் தான் பெருசுனு உங்களுக்கு தெரியாதா? என்று சப்போர்ட் செய்து பேசுகிறாள்.

பிறகு ஜோசியர் சில ஜாதகங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்க விஷாலின் அண்ணன் ராகவ் அவன் எப்படியும் எதையும் செலக்ட் பண்ண போறதில்லை என்று கலாய்க்கிறான். இன்னும் கொஞ்சம் ஜாதகத்தை சேர்த்து கொண்டு வந்தீங்களா ஆயிரம் ஜாதகம் கொண்டு வந்த மாதிரி ஆயிடும் என்று ஜோசியரையும் கலாய்க்கின்றனர்.

அதன் பிறகு பிளாஷ்பேக் ஓபனாக சுப்ரதாவை வீட்டுக்கு அழைத்து வந்த பார்த்திபன் ஒருகட்டத்தில் ரயில்வே தண்டவாளத்தில் இறந்து கிடக்க அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைகிறார்கள். அதன் பிறகு குடும்பத்தில் ஜாதகத்தை முழுமையாக நம்ப தொடங்குகின்றனர்.

அடுத்து விஷால் தனது நண்பர்களுடன் மியூசிக் பிராக்டிஸ் செய்ய வருகிறான். அதே அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இசை பிரேம் டெலிவெரி செய்ய வருகிறாள். அப்போது ஆணி அடிக்கும் சத்தம் கேட்டு விஷாலின் நண்பன் ஆணி அடிக்க வேண்டாம் என சொல்ல காது கேட்காத இசை புரியாமல் தலை ஆட்டுகிறாள். ஆனால் மீண்டும் இசை ஆணி அடிக்க விஷால் அங்கு வந்து சொல்லிட்டே இருக்கோம். ஆணி அடிக்கிற, காது கேட்காதா என கேட்க இசை ஆமாம் என சொல்ல இருவருக்கும் மோதல் உருவாகிறது.

அதன் பிறகு இசைக்கு தாத்தாவை காணவில்லை என தகவல் வர அவள் தாத்தாவை தேடி செல்கிறாள். இப்படியான நிலையில் அடுத்ததாக நடக்க போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.

சுருக்கமாக:

மேலும் படிக்க | ஆலியா மானசாவின் புதிய சீரியல்? ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகும்பாரிஜாதம்”!

மேலும் படிக்க | பிறந்தநாளில் நடிகை ஆல்யா மானசா வெளியிட்ட வீடியோ... வாயைப்பிளந்த ரசிகர்கள்

 

