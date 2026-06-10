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‘இந்தியன் 3’ வருமா? வராதா? எல்லாரும் இந்த படத்தை மறந்தே போயிட்டாங்களே..

Indian 3 : ஷங்கர் இயக்கத்தில் உருவான இந்தியன் 2 திரைப்படம் பெரும் தோல்வியடைந்தது. இதையடுத்து, இந்த படத்தின் அடுத்த பாகம் குறித்து மக்கள் மறந்தே போய் விட்டனரா என்கிற கேள்வி அனைவருக்கும் எழுந்துள்ளது.

Written ByYuvashree
Published: Jun 10, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:42 PM IST
‘இந்தியன் 3’ வருமா? வராதா? எல்லாரும் இந்த படத்தை மறந்தே போயிட்டாங்களே..
Image Credit: Indian 3 | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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