/‘இந்தியன் 3’ வருமா? வராதா? எல்லாரும் இந்த படத்தை மறந்தே போயிட்டாங்களே..

Indian 3 : தமிழ் திரையுலகில் ஒரு காலத்தில் டாப் இயக்குநராக இருந்தவர், ஷங்கர். யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை, எந்திரன் படத்திற்கு பிறகு ஷங்கர் எடுத்த படங்கள் பெரிதாக ஓடவில்லை. தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆன பின்பு அவருடைய படங்களை அனைவரும் தாறுமாறாக விமர்சித்தனர். இதில் பலமாக அடி வாங்கிய படமாக இருந்ததுதான், இந்தியன் 2.
1996ல் வெளியான படம், இந்தியன். இந்த படத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்திருந்தார். இப்படத்தில், ஊழலுக்கு எதிராக இருக்கும் இந்தியன் தாத்தா மற்றும் ஊழல் மிக்க உலகை சுற்றிய கதையாகத்தான் இருக்கும். இதில் கமல் இரட்டை வேடங்களில் நடித்திருந்தார். இதில் மனிஷா கொய்ராலா, கவுண்டமனி, செந்தில், சுகன்யா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது பாகம், இன்னும் சில கதை மாற்றங்களுடன் உருவானது.
இந்தியன் 2 திரைப்படத்தையும் ஷங்கர்தான் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட 5 வருடங்களாக எடுத்து வந்தனர். தொடர் விபத்துகள், ப்ரொடக்ஷனில் பிரச்சனை, இயக்குநருக்கும் நடிகருக்குமான சில கருத்து வேறுபாடுகள் என பல விஷயங்கள் நடந்தததால், இந்தியன் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பை முடிக்கவே ரொம்ப காலம் தேவைப்பட்டது. இப்படத்தில் கமலுடன் சேர்ந்து சித்தார்த், ரகுல் ப்ரீத் சிங், பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர், முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 12ஆம் தேதி வெளியானது.
இந்தியன் 2 திரைப்படம், பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாகி, பாக்ஸ் ஆபிஸில் படுதோல்வி அடைந்தது. இந்த படத்தின் கதைக்களமே பழையதாகவும், சுவாரஸ்யம் இல்லாததாகவும் இருந்ததாகவும், மோசமான திரக்கதை அக்கியவை இந்த படத்தின் தோல்விக்கு காரணம் என்றும் விமர்சகர்களால் சொல்லப்பட்டது.
இயக்குநர் ஷங்கர், இந்த படத்தை பிரம்மாண்டமாக காட்ட வேண்டும் என்று முக்கியத்துவம் கொடுத்த அளவிற்கு, கதையில் கொடுக்கவில்லை என்றும் பலர் கூறினர். இதற்காக அவர் ரசிகர்கள் மத்தியில் கடுமையாக ட்ரோல் செய்யப்பட்டார். இந்த விமர்சனங்கள் பற்றி பேசிய ஷங்கர், தான் சமூகத்திற்கு ஒரு நல்ல சிந்தனையை மட்டுமே சொல்ல நினைத்ததாகவும், மக்கள் மத்தியில் இந்த அளவிற்கு இது எதிர்மறையான விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்தியன் படத்தின் 2ஆம் பாகத்தை எடுக்கும் போதே, அதன் 3ஆம் பாகத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகளை எடுத்து முடித்து விட்டனர். இந்தியன் 2 படத்தின் முன் கதையாக வரும் இதில், கமல் ஹீரோவாகவும் கமலுக்கு ஜோடியாக காஜல் அகர்வாலும் நடித்துள்ளார்.
இந்தியன் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தின் முடிவில், மூன்றாம் பாகத்தின் ட்ரெயிலர் போல சில காட்சிகள் வெளியானது. ஒட்டுமொத்த படத்திலேயே இந்த காட்சிகள் மட்டும்தான் தேறும் என்று ரசிகர்கள் கூறினர். இதையடுத்து, இந்தியன் 2 படம் வெளியான அடுத்த ஆண்டே அதன் 3ஆம் பாகமும் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், நினைத்ததற்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஆக நடந்தது. அந்த படம் வெளியாகி 2 ஆண்டுகள் முடிந்திருந்தாலும், இன்னும் அடுத்த பாகம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை கூட நடக்கவில்லையாம். இதுவரை அந்த படம் குறித்த எந்த தகவலும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது.
இந்தியன் 2 திரைப்படத்தை லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் திரைப்படம் இயக்கியிருந்தது. இந்த படத்தால் பெரும் நஷ்டத்தை கண்ட அந்த நிறுவனம் அடுத்து பரிமளா அண்ட் கோ மற்றும் சிக்மா உள்ளிட்ட படங்களை தயாரித்தது. இதில், விஜய்யின் மகனான ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியிருக்கும் சிக்மா திரப்படத்தின் படப்பிடிப்பும் முடிவடைந்த நிலையில், இம்மாத இறுதியில் இப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த நிறுவனம், இதற்கு மேல் இந்தியன் படத்தின் எந்த பாகத்தையும் எடுக்க முன்வரவில்லை என்று சந்தேகிகப்படுகிறது.