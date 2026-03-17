இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்ட முதல் LGBTQ திரைப்படம்! 55 வருடங்களுக்கு முன்பே எடுக்கப்பட்ட கதை..

தன்பாலின உறவு கொள்பவர்களுக்காக, இப்போது எடுக்கப்படும் படங்களே, பல இடங்களில் கத்தரிக்கப்பட்டு, வெட்டப்பட்டு, ஒட்டப்பட்டுதான்   வெளியிடப்படுகின்றன. ஆனால், இங்கு 55 வருடங்களுக்கு முன்பு வெளியான ஒரு படம், இப்போதும் புரட்சி மிக்கதாக பார்க்கப்படுகிறது.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:16 PM IST
Indias First LGBTQ Movie Badnam Basti : உலகம் முழுவதும், தன் பாலின ஈர்ப்பாளர்களின் பட்டியலை எடுத்துப்பார்த்தால் அதில் அவர்கள் சிறுபான்மையினராகத்தான் இருக்கின்றனர். இதனாலேயே, சட்ட ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் ஒதுக்கப்பட்டவர்களாகவும், ஒடுக்கப்பட்டவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக படங்கள், பாடல்கள் எடுக்கப்படும் போதுதான், அவர்களும் அந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்களாக உணர்கின்றனர். இதனை, 55 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு இயக்குநர் செய்திருக்கிறார்.

முதல் LGBTQ திரைப்படம்:

இந்த படத்தின் பெயர், பத்னாம் பாஸ்தி. இந்த பாலிவுட் படத்தை பிரேம் க்பூர் இயக்கியிருந்தார். கம்லேஷ்வர் எழுதியிருந்த ஒரு நாவலை தழுவி இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது. இந்த படத்தில்னிதின் சேத்தி, அமர் காக்காட் மற்றும் நந்திதா தாக்கூர் உள்ளிட்டோர் நடித்திருப்பர். இதைத்தான், இந்தியாவின் முதல் தன் பாலின உணர்வு கொண்டவர்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படம் என்று கருதப்படுகிறது. 

இந்த படம் எடுக்கப்பட்ட பிறகும், இதன் ப்ரிண்ட் கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டு காலமாக காணாமல் போய் இருந்தது. இப்படிப்பட்ட படம் ஒன்று வந்தது என்பதே பலருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது. இறுதியில், 2019ஆம் ஆண்டில்தான் இந்த படத்தின் ப்ரிண்டை கண்டுபிடித்தனர்.

கதை என்ன?

மனிபுரியில் நடப்பது போல, இந்த கதை அமையக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில், சர்நம் சிங் என்பவர்தான் லீட். பஸ் ஓட்டுநரான இவர், திருடுபவராகவும் இருக்கிறார். சர்நம், பன்சூரி என்பவரை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படுவதில் இருந்து காப்பாற்றுகிறார். பன்சூரி அவர் மீது காதலில் விழுகிறார். ஒரு திருட்டு கேசில், சர்நம் ஜெயிலுக்கு செல்கிறார். ரிலீஸ் ஆகி வந்ததும், சர்நம் பன்சூரியை தேடுகிறார். ஆனால், அவரை காணவில்லை. இதன்பிறகு கோவிலில் வேலை பார்க்கும் சிவ்ராஜ் என்பவரை இவர் சந்திக்கிறார். இவர்கள் இருவரும் காதலிக்கின்றனர். 

சர்நம், மீண்டும் பன்சூரியை சந்திக்கிறார். அவர் இப்போது சிவ்ராஜ்ஜை காதலிக்கிறார் என்பது தெரிந்து மனம் நொந்து போகிறார். இதற்கிடையில், சர்நம்மும், பன்சூரி மற்றும் சிவ்ராஜ் மீது கொண்டுள்ள காதலால் தவிக்கிறார். 

சிவ்ராஜ், கமலா என்கிற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்கிறார். கடைசியில் பன்சூரியை சர்நம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். இப்படியாக கதை முடிகிறது. 

பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட படம்!

அந்த காலத்திலேயே, மேற்கூறிய படம் பெரிய பட்ஜெட்டுகளில் எடுக்கப்பட்டவைகளுள் ஒன்றாகும். இந்த படத்தை, ஃபில்ம் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன், சுமார் 2,50,000 பட்ஜெட்டில் எடுத்தது. மனிபுரியில் இப்படம் சுமார் நான்கு வாரத்திற்குள் எடுத்து முடிக்கப்பட்டது. 

இரண்டு ஆண் கதாபாத்திரங்களுக்கு இடையிலான ஓரின ஈர்ப்பை மையமாகக் கொண்டிருந்ததால், கமலேஷ்வரின் நாவல் பல சர்ச்சைகளை சந்திக்க நேர்ந்தது; திரைப்படத் தணிக்கைக் குழுவின் ஒப்புதலைப் பெறுவதற்காக, பிரேம் கபூர் அந்நாவலிலிருந்து சில காட்சிகளை நீக்கியதுடன், அந்த கதாபாத்திரங்களின் உறவை வெறும் குறிப்புணர்த்தும் வகையிலேயே அமைத்துக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்படி இருந்தும், கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகளாக, இப்படிப்பட்ட படம் ஒன்று வந்தது வெளியில் தெரியாத அளவிற்கு காணாமல் போய் இருந்தது.

இந்த படத்தை, இந்தியாவின் முதல் ஓரின சேர்க்கை படம் என்று கூறினாலும், இந்த படம் ஆண் கதாப்பாத்திரங்களை ஓரின சேர்க்கையாளர்களாக சித்தரிக்கவோ, அடையாளம் காட்டவோ இல்லை. அவர்கள் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்களை விட இருபாலின ஈர்ப்பாளர்கள் என்றே கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர்களின் உறவு அவர்களின் எதிர்பாலின உறவுகளுக்கு இரண்டாம் பட்சமானது என்றும் தெரிகிறது.

முக்கிய கதாப்பாத்திரங்கள்:

இந்த படத்தில் சர்நம் சிங் ஆக, நிதின் சேத்தி நடித்திருக்கிறார். பன்சூரியாக நந்திதா தாக்கூர் நடித்துள்ளார். சிவ்ராஜ் ஆக அமர் கக்கட் நடித்துள்ளார். நந்தலால் ஷர்மா முக்கிய பாத்திரமாக வருகிறார்.

