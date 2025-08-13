English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

துணிக்கடையில் பிரபல நடிகைக்கு நடந்த அநீதி! மன்னிப்பு கேட்ட நிறுவனத்தின் MD! நடந்தது என்ன?

Injustice Faced By Actress: Heart Beat சீரியலில் நர்ஸ் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த பிரபல நடிகை தாப்பா பாடி போத்தீஸ் கடையில் அவமதிப்பு சந்தித்தார்.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:30 PM IST
    • அவமதிப்பு: நடிகை தாப்பா பாடி போத்தீஸ் கடையில் சேல்ஸ் பணியாளர்களால் அவமதிக்கப்பட்டார்.
    • மன்னிப்பு: Pothys MD தொலைபேசியில், எழுத்து மற்றும் Instagram-ல் மன்னிப்பு தெரிவித்தார்.
    • தாப்பா கருத்து: ஒவ்வொருவரும் கடையில் மதிப்பற்றவர் போல உணரக்கூடாது; இப்படியான நடத்தை மீண்டும் சரியல்ல.

துணிக்கடையில் பிரபல நடிகைக்கு நடந்த அநீதி! மன்னிப்பு கேட்ட நிறுவனத்தின் MD! நடந்தது என்ன?

Injustice Faced By Actress: கடையில் சேல்ஸ் பணியாளர் தவறான நடத்தை காட்டினர், தேர்வு செய்யாத சாரிகளை கட்டணத்தில் சேர்க்க வலியுறுத்தினர்; பின்னர் Pothys MD மன்னிப்பு தெரிவித்தது.

நடந்தது என்ன:
சமீபத்தில், Heart beat சீரீஸில் Nurse கதாபாத்திரத்தில் நடித்தி கொண்டிருக்கின்ற சினிமா பிரபலர் ஷர்மிதாப்பா (வாக்கமாக அழைப்பது தாப்பா) , தங்கள் சகோதரி மற்றும் ஒரு பெண் நண்பருடன் பாடி போத்தீஸ் கடைக்கு சென்றனர். அங்கு சேல்ஸ் பணியாளர் அவர்களை அவமதித்தனர், “இவங்கலாம் எங்க ஸாரி எடுக்க போறாங்க” போன்ற கேலி செய்யும் விதத்தில்,  கருத்துகள் கூறினர். மேலும், அவர்கள் தேர்வு செய்யாத இரண்டு சாரிகளை பில்லிங் கௌண்ட்டரில் சேர்க்க சொல்லி வலியுருத்தினர். அந்த கடையில் 500க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இருந்த சூழலில், இப்படி நடந்தது என்பது தெளிவாக Racism தாக்குதல் என்பது தெரியவந்தது. 

சம்பவம் குறித்து பேசினதும், Pothys நிறுவனத்தின் MD அவரை தொலைபேசியில் மன்னிப்பு கேட்டு, எழுத்து மன்னிப்பும் அனுப்பியுள்ளார், Instagram-லும் மன்னிப்பு தெரிவித்துள்ளார் என்று தாப்பா தனது Instagram போஸ்ட் மூலம் தெரிவித்துள்ளார்.

Racism

தாப்பா அவர்கள் Pothys நிறுவனத்தின் மன்னிப்பை மதித்து பதிவு செய்துள்ளார்:
முக்கியமாக, இது தனிப்பட்ட சம்பவம் மட்டுமல்ல; ஒவ்வொருவரும் கடையில் மதிப்பற்றவர் போல உணரக் கூடாது. மரியாதை, கண்ணியம், அன்பு எல்லா வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும். மன்னிப்பு சொல்லப்படுவது நல்லது, ஆனால் இப்படியான நடத்தை மீண்டும் நடந்தால் சரியல்ல. என்று அவர் Instagram-ல் கூறியுள்ளார்.

யார் இந்த தாப்பா?
பிரபல நடிகரான தாப்பா, அஜித் நடித்த வேதாலம் படத்தில் சூரியின் மனைவியாக காமெடி கதாபாத்திரம் மூலம் மக்கள் மனதை பிடித்தார். மேலும், விஜய் டிவியின் Mr & Mrs. Chinnathirai Entertainment நிகழ்ச்சி மூலமும் பிரபலமானார். பின்னர் சமீபத்தில், Hotstar-இல் வெளிவந்த Heart Beat சீரியலில்  Nurse கதாபாத்திரத்தில் நடித்தும் மீண்டும் மக்கள் மனதை வென்றுள்ளார். 

Thapa

