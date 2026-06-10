/16 வயதினிலே சுவாரசியங்கள்! மயில், சப்பாணி, பரட்டை.. குருநாதர் பாரதிராஜா பற்றி பாக்கியராஜ்

சென்னை: இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்களைப் பற்றி, அவரிடம் உதவி இயக்குநராகப் பணிபுரிந்து, அவராலேயே செதுக்கப்பட்ட 'திரைக்கதை திலகம்' கே. பாக்கியராஜ் அவர்கள் தன் பாணியில், தனித்துவமான குரலில், பாசத்தோடும் நகைச்சுவையோடும் பாரதிராஜா-வை பற்றி யூடியூப் நேர்காணலில், "என் குருநாதர் பாரதிராஜா" என கே. பாக்கியராஜ் அவர்களின் நெகிழ்ச்சிப் பேச்சு பற்றி தெரிந்துக்கொல்லுவோம்.
இப்ப நீங்க படிச்சீங்களே ஒரு இன்டர்வியூ... அதுல வர்ற அசிஸ்டெண்ட் டைரக்டர் வேற யாரும் இல்ல, இந்த பாக்கியராஜ்தான்! (சிரிப்புடன்). இன்னைக்கு நான் உங்க முன்னாடி ஒரு கதாசிரியரா, இயக்குநரா, நடிகரா நிக்கிறேன்னா... அதுக்கு விதை போட்டவர் என் குருநாதர் பாரதிராஜா அவங்கதான்.
அவரைப் பத்தி பேசணும்னா எனக்கு வார்த்தைகளே பத்தாதுங்க. பாரதிராஜா சாரை நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணேன்னு கேக்குறாங்க... இல்லீங்க, நான் அவரை செலக்ட் பண்ணல. ஒரு நல்ல வேலை... அவர்தான் என்னை செலக்ட் பண்ணாரு. அவரோட சேர்ந்ததுதான் என் வாழ்க்கையில நான் எடுத்த ஆகச்சிறந்த சாய்ஸ்.
நினைச்சுப் பார்த்தா இப்பவும் சிரிப்பு வரும். '16 வயதினிலே' சான்ஸ் கேக்குறதுக்காக ஆபீஸ் போயிருந்தேன். அங்க அசோசியேட் டைரக்டர் பாலகுரு அண்ணன் இல்ல. எப்பவுமே நமக்குன்னு ஒரு மரியாதை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் 'பிஸ்தா'வா சில விஷயங்கள் பண்ணுவோம்ல? நானும் அங்க ஒருத்தர் உட்கார்ந்திருந்ததைப் பார்த்துட்டு, கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பந்தாவா, 'எக்ஸ்கியூஸ் மீ... ஐ ஜஸ்ட் வான்ட் டு மீட் மிஸ்டர் பாலகுரு...' அப்படின்னு ஆரம்பிச்சேன்.
அவரும் சளைக்காம இங்கிலீஷ்லயே பதில் சொன்னாரு. அப்புறம், 'உன் பேர் என்ன?' அப்படின்னு கேட்டாரு. நான், 'இல்ல சார், நான் வெளிலயே வெயிட் பண்றேன்' அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். அப்புறம்தான் தெரியுது, என்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல பேசின அந்த மனுஷன் தான் '16 வயதினிலே' படத்தோட டைரக்டர் பாரதிராஜான்னு. ஆனா பாருங்க, அந்தப் பேச்சு அவருக்குப் பிடிச்சுப் போய், மறுநாளே ஏவிஎம் ஆர்.ஆர் தியேட்டருக்கு சாங் ரெக்கார்டிங்குக்கு வரச் சொல்லிட்டாரு.
ஆர்.ஆர் தியேட்டருக்குப் போன உடனே என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட்டைக் கொடுத்து, 'யோவ் ராசா... இது கொஞ்சம் வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட், நேட்டிவிட்டி டயலாக் எல்லாம் புரியுமான்னு தெரியல. ஒரு தடவை படிச்சு மைண்ட்ல வச்சுக்கோ' அப்படின்னாரு.
எனக்கு உள்ள போய் ரெக்கார்டிங் பார்க்கணும்கிற ஆர்வம் தாங்கல. கடகடவென அவசர அவசரமா அரை மணி நேரத்துல முழு ஸ்கிரிப்ட்டையும் படிச்சுட்டு உள்ள போயிட்டேன். என்னை உள்ள பார்த்த உடனே சாருக்கு பயங்கர கோவம். 'உன்னை படிக்கத்தானே சொன்னேன், ஆரம்ப நாளே இப்படி பண்ற?' அப்படின்னாரு. 'இல்ல சார், படிச்சு முடிச்சுட்டேன்' என்றேன். 'பொய் சொல்லாத, கதை என்ன சொல்லு' அப்படின்ன உடனே, நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கடகடவென கதையைச் சொல்லிட்டேன். அவருக்கு ஒரே ஷாக்! அந்த அரை மணி நேரத்துல நான் காட்டின வேகம் தான், பாரதிராஜா சாருக்கு என் மேல ஒரு தனி நம்பிக்கையை வர வச்சது.
பாரதிராஜா சாரோட ஆகச்சிறந்த முக்கியத்துவமே, அவர் கற்பனை உலகத்துல வாழாம, நிஜ வாழ்க்கையை அப்படியே சினிமா ஆக்குனதுதான். '16 வயதினிலே' படத்தோட மயில் கேரக்டர் அவரோட அண்ணி தங்கைதான். சப்பாணி கேரக்டர் அவங்க ஊர்ல வாழ்ந்த ஒரு நிஜ மனிதர். 'ரயான்ஸ் டாட்டர்' (Ryan's Daughter) இங்கிலீஷ் படத்தோட இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்தாலும், அதை அப்படியே நம்ம ஊர் மண்வாசனைக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்துற வித்தை என் குருநாதருக்கு கைவந்த கலை.
அதே மாதிரிதான் நானும். அசிஸ்டெண்ட் டைரக்டரா வேலை பார்க்கும்போதுதான் எனக்குப் புரிஞ்சது... சும்மா கற்பனையிலயே கதை பண்ணாம, நம்ம ரியல் லைஃப்ல பார்க்குற கேரக்டர்ஸை வச்சு கதை பண்ணா ஜனங்க அதை அவ்ளோ ரசிப்பாங்கன்னு. அப்படி உருவானதுதான் என் 'சுவரில்லாத சித்திரங்கள்' கதையெல்லாம்.
இளையராஜா அண்ணன், கண்ணதாசன் சார், பஞ்சு அருணாசலம் அண்ணன்... இவங்க கூட பாரதிராஜா சார் உட்கார்ந்து கம்போசிங் பண்ற அழகே தனி. எனக்குப் பாட்டுல நேட்டிவிட்டியும், கொஞ்சம் 'கிளு கிளுப்பு'ம் இருந்தா பிடிக்கும்.
அப்படித்தான் ஒரு படத்துல, 'மச்சான் வந்தா ஆக்கி கொடுப்பேன்... மார்கழி முடிஞ்சு தையும் வராதோ...' அப்படின்னு கல்யாணத்தைப் பத்தி பவித்திரமா எழுதின வரிகளை மாத்தி, நம்ம பிரசென்ட் மூடுக்கு ஏத்த மாதிரி, 'விளக்கு வச்ச நேரத்துல மாமா வந்தா மறைஞ்சு நின்னு பார்க்கல... தாகம் பண்ணா அவன் குடுக்க நான் புடிக்க... அந்த நேரம் தேகம் சூடு ஏற...' அப்படின்னு நான் மாத்தி எழுதினேன்.
அங்க பாடிட்டு இருந்த இளையராஜா அண்ணன் மைக்ல கத்துறாரு, 'ஏய்யா, ஆறு டேக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன சேஞ்ச்?' அப்படின்னு. பாரதிராஜா சார்கிட்ட பேப்பரைக் கொடுத்த உடனே, அவருக்கும் அந்த 'கிளு கிளுப்பு' பிடிச்சுப் போச்சு. ராஜா அண்ணன் அன்னைக்கு மாலை போட்டிருந்தார். 'என்னப்பா இது டபுள் மீனிங்ல இருக்கு, நான் மாலை போட்டிருக்கேன், பாட மாட்டேன்' அப்படின்னாரு. உடனே பாரதிராஜா சார் சும்மா விடுவாரா? 'யோவ், நீ மாலை போட்டா நான் என்ன ஐயப்பன் மடமா நடத்த முடியும்? படத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை பாடியா' அப்படின்னு கறாரா சொல்லி, நினைச்சதை வாங்கினாரு. அந்தச் சமரசமில்லாத குணம் தான் பாரதிராஜாவை 'இயக்குநர் இமயம்' ஆக்குச்சு.
எங்களுக்குள்ள சின்னச் சின்ன விவாதங்கள், தயாரிப்பாளர் கூட ஈகோ பிராப்ளம் எல்லாம் வந்தப்ப கூட, பாரதிராஜா சாருக்கு என் மேல ஒரு தனிப் பாசம் எப்பவும் உண்டு. கார்ல போகும்போது கூட 'யோவ் ராசன்... கதையைச் சொல்லுய்யா' அப்படின்பாரு. அவரு பாதியில தூங்கினா கூட, பைனான்சியர்ஸ் வரும்போது 'இந்த பையன் புதுசுதான், ஆனா இவன் கதை சொன்னா கரெக்டா இருக்கும், கேளுங்க' அப்படின்னு என்னை முன்னிறுத்துவார்.
பாரதிராஜா என்ற ஒரு சகாப்தம் இல்லைன்னா... இந்த பாக்கியராஜும் இல்லை, தமிழ் சினிமாவோட இந்த மண்வாசனையும் இல்லை. அவர் விதைச்ச எதார்த்த சினிமா, இன்னும் நூறு வருஷமானாலும் தமிழ் நெஞ்சங்கள்ல பிரகாசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்!
மிக்க நன்றி என இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்களைப் பற்றி திரைக்கதை திலகம் கே. பாக்கியராஜ் பேசினார்.
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மறைந்தாலும், அவர் உருவாக்கிய 'மயில்', 'சப்பாணி', 'பரட்டை' போன்ற பாத்திரங்களும், அவர் விதைத்த மண்வாசனை சினிமாக்களும் தமிழ் நெஞ்சங்களில் என்றும் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கும்.