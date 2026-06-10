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16 வயதினிலே சுவாரசியங்கள்! மயில், சப்பாணி, பரட்டை.. குருநாதர் பாரதிராஜா பற்றி பாக்கியராஜ்

Bhagyaraj Reveals Secrets of Bharathiraja: இயக்குநர் பாக்கியராஜ், தன் குருநாதர் பாரதிராஜாவுடன் பணியாற்றிய ஆரம்பகால அனுபவங்களை விவரிக்கிறார். முதல் சந்திப்பில் ஆங்கிலத்தில் பேசிய சுவாரசியம், '16 வயதினிலே' ஸ்கிரிப்ட்டை அரை மணி நேரத்தில் படித்து பாரதிராஜாவை வியக்க வைத்தது, மற்றும் நிஜ மனிதர்களை (மயில், சப்பாணி) எப்படி பாரதிராஜா திரைக்குக் கொண்டுவந்தார் என்பதைப் பாசத்தோடு நினைவுகூர்கிறார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:40 PM IST
16 வயதினிலே சுவாரசியங்கள்! மயில், சப்பாணி, பரட்டை.. குருநாதர் பாரதிராஜா பற்றி பாக்கியராஜ்
Image Credit: 16 Vayathinile Facebook Page

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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