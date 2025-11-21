English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • இளையராஜாவின் புகைப்படங்களை பயன்படுத்த தடை! நீதிமன்றம் அதிரடி..என்ன விஷயம்?

இளையராஜாவின் புகைப்படங்களை பயன்படுத்த தடை! நீதிமன்றம் அதிரடி..என்ன விஷயம்?

Ilaiyaraaja Photos Interim Ban Madras HC : இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் போட்டோக்கள் மற்றும் பெயரை பயன்படுத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 21, 2025, 12:50 PM IST
  • இளையராஜா புகைப்படங்களை பயன்படுத்த தடை!
  • சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
  • முழு விவரம், இதோ

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பைசன் to டீசல்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon9
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! பைசன் to டீசல்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
இந்த வார டாப் 5 சீரியல்கள்! பின்னுக்கு சென்ற ‘சிறகடிக்க ஆசை’..முதல் இடத்தில் யார்?
camera icon7
Tamil Serials
இந்த வார டாப் 5 சீரியல்கள்! பின்னுக்கு சென்ற ‘சிறகடிக்க ஆசை’..முதல் இடத்தில் யார்?
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும்... கப்புனு பிடிச்சுக்கோங்க!
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும்... கப்புனு பிடிச்சுக்கோங்க!
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?
இளையராஜாவின் புகைப்படங்களை பயன்படுத்த தடை! நீதிமன்றம் அதிரடி..என்ன விஷயம்?

Ilaiyaraaja Photos Interim Ban Madras HC : யூ  டியூப், பேஸ்புக், எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்த இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இளையராஜா மனுதாக்கல்:

யூடியூப், பேஸ்புக், எக்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் தனது புகைப்படத்தை அனுமதி இன்றி பயன்படுத்த தடை விதிக்க கோரி பிரபல இசையமைப்பாளர் இளையராஜா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் புதிய வழக்கை தாக்கல் செய்துள்ளார். 

அந்த மனுவில், தன்னை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் தனது புகைப்படம், பெயர், இசைஞானி என்ற பட்டப் பெயர், குரல் என எதையும் பயன்படுத்தக் கூடாது எனவும், சமூக வலைதளங்களில் ஏற்கனவே பதிவிடப்பட்ட புகைப்படங்களை நீக்க வேண்டும். அனுமதியின்றி தனது  புகைப்படத்தை பயன்படுத்தியதன் மூலம் கிடைத்த வருமான விவரங்களை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது.

விசாரணை:

பல்வேறு யூடியூப் சேனல்கள், சோனி உள்ளிட்ட  இசை நிறுவனங்கள், பேஸ்புக் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கு, நீதிபதி என் செந்தில்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, இளையராஜா தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பிரபாகரன் மற்றும் சரவணன் ஆகியோர், இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை மார்ஃபிங் செய்தும், ஏ ஐ தொழில் நுட்பத்தின் பயன்படுத்தி மாற்றியும் பயன்படுத்தி வருவாய் ஈட்டுவதாக குற்றம் சாட்டினர். அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, பெயரை, புகைப்படங்களை பயன்படுத்துவதால் இளையராஜாவுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுகிறது எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

இடைக்கால தடை:

இதற்கு பதிலளித்த இளையராஜா தரப்பு மூத்த வழக்கறிஞர், தனது புகைப்படத்தையோ, பெயரையோ வணிக ரீதியாக பயன்படுத்தி வருவாய் ஈட்டுகின்றனர்.  இது தனது தனிப்பட்ட உரிமையை பாதிக்கும் செயல் என்பதால், youtube, பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் ரீல்ஸ், மீம்ஸ்களில் அனுமதி இன்றி இளையராஜா புகைப்படத்தை பயன்படுத்துவதாகவும், சில நேரங்களில் அவதூறான கருத்துக்களும் பதிவிடப்படுவதாகவும் வாதிடப்பட்டது. இளையராஜா தரப்பு வாதத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, சமூக வலைதளங்களில் இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை அனுமதி இன்றி பயன்படுத்த இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.  மேலும் மனுவுக்கு பதில் அளிக்கும்படி யூடியூப் சேனல்களுக்கும் நீதிபதி உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளி வைத்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | 82 வயதில் இளையராஜாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | இளையராஜா 50 முறைக்கு மேல் பார்த்த ஒரே படம் எது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
IlaiyaraajaMadras High CourtInterim BanIlaiyaraaja Photos

Trending News