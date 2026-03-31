  • ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் த்ரில் வெற்றி - குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஏமாற்றம்

ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் த்ரில் வெற்றி - குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஏமாற்றம்

IPL 2026 : ஐபிஎல் இன்றைய திரில் போட்டியில் பஞ்சாப் அணி கடைசி ஓவரில் குஜராத் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 1, 2026, 12:00 AM IST
விஜய்யிடம் கடன் வாங்கியவர்கள் யார் யார்? குடும்பமே கடனாளிகள்.. எவ்வளவு கோடி?
camera icon7
vijay
விஜய்யிடம் கடன் வாங்கியவர்கள் யார் யார்? குடும்பமே கடனாளிகள்.. எவ்வளவு கோடி?
IPL 2026: பிரெவிஸ் இல்லாத CSK... பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கும்?
camera icon8
IPL
IPL 2026: பிரெவிஸ் இல்லாத CSK... பிளேயிங் 11 எப்படி இருக்கும்?
சிஎஸ்கே செய்த 3 பெரிய தவறுகள்! தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்!
camera icon6
CSK
சிஎஸ்கே செய்த 3 பெரிய தவறுகள்! தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்!
வெறும் 10 நாட்களில் காஷ்மீர் முதல் கோவா வரை! IRCTC அதிரடி சலுகை - முழு விவரம் இதோ!
camera icon6
Kashmir to Goa tour
வெறும் 10 நாட்களில் காஷ்மீர் முதல் கோவா வரை! IRCTC அதிரடி சலுகை - முழு விவரம் இதோ!
ஐபிஎல் 2026: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் த்ரில் வெற்றி - குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஏமாற்றம்

IPL 2026 : 2026 ஐபிஎல் திருவிழாவின் நான்காவது ஆட்டம் இன்று சண்டிகரில் உள்ள முல்லன்பூர் மைதானத்தில் நடந்தது. சம பலம் கொண்ட பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதிய இந்தப் போட்டியில், கடைசி ஓவர் வரை நீடித்த பரபரப்பில் பஞ்சாப் அணி 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

டாஸ்

சண்டிகர் மைதானத்தின் புதிய ஆடுகளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டது. டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஸ்ரேயஸ் ஐயர், பனிப்பொழிவு மற்றும் சேஸிங் செய்வதற்கு இருக்கும் சாதகமான சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். குஜராத் அணியைத் குறைந்த ரன்களில் கட்டுப்படுத்தி எளிதாக வெற்றி பெறலாம் என்பதே பஞ்சாப் அணியின் திட்டமாக இருந்தது.

குஜராத் அணியின் பேட்டிங் தடுமாற்றம்

முதலில் களமிறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்குத் தொடக்கம் அவ்வளவு சிறப்பாக அமையவில்லை. கேப்டன் சுப்மன் கில் நிதானமாக ஆடி 27 பந்துகளில் 39 ரன்கள் எடுத்தார். இருப்பினும், பஞ்சாப் அணியின் பந்துவீச்சாளர் விஜய் குமார் வைஷாக் தனது துல்லியமான பந்துவீச்சால் குஜராத் அணியின் விக்கெட்டுகளை அடுத்தடுத்து வீழ்த்தினார். ஒரு கட்டத்தில் 180 ரன்களை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட குஜராத் அணி, 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 162 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. பஞ்சாப் தரப்பில் விஜய் குமார் வைஷாக் 34 ரன்கள் கொடுத்து 3 முக்கிய விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.

கூப்பர் கானோலியின் அதிரடி

163 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களம் புகுந்த பஞ்சாப் அணிக்குத் தொடக்கமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. குஜராத் அணியின் பிரசித் கிருஷ்ணா தனது அபாரமான வேகத்தால் பஞ்சாப் அணியின் முன்வரிசை வீரர்களைத் திணறடித்தார். இதனால் ஒரு கட்டத்தில் பஞ்சாப் அணி தோல்வியின் விளிம்பிற்குச் சென்றது. ஆனால், அப்போது இளம் வீரர் கூப்பர் கானோலி களம் புகுந்து ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றினார். மைதானத்தின் அனைத்து திசைகளிலும் பந்துகளைச் சிதறடித்த அவர், 44 பந்துகளில் 72 ரன்கள் குவித்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றார். அவருக்கு ஈடுகொடுத்து மற்ற வீரர்களும் கணிசமான ரன்களைச் சேர்த்தனர்.

கடைசி ஓவர் பரபரப்பு

வெற்றிக்குக் கடைசி ஓவரில் ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், பஞ்சாப் அணி நிதானமாக விளையாடி 19.1 ஓவர்களிலேயே 165 ரன்கள் எடுத்து இலக்கை எட்டியது. குஜராத் அணியின் பிரசித் கிருஷ்ணா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திப் போராடிய போதிலும், கூப்பர் கானோலியின் அதிரடி ஆட்டத்தால் அந்த முயற்சி பலனளிக்கவில்லை. ஆட்ட நாயகனாக கூப்பர் கானோலி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

அடுத்த போட்டி

இந்த வெற்றியின் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் தனது கணக்கைத் தொடங்கியுள்ளது. குஜராத் அணி தனது தவறுகளைத் திருத்திக் கொண்டு அடுத்த போட்டியில் மீண்டு வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

நாளை நடைபெறும் போட்டி:

ஐபிஎல் தொடரின் அடுத்த ஆட்டத்தில் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி, இரவு 7.30 மணி லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் லக்னோவில் உள்ள ஏகானா மைதானத்தில் மோதவுள்ளன. ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான டெல்லி அணியும், கே.எல். ராகுல் தலைமையிலான லக்னோ அணியும் மோதும் இந்தப் போட்டி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: ரியான் பராக் கேப்டனாக இதுதான் காரணம்.. உண்மையை உடைத்த குமார் சங்கக்காரா!

மேலும் படிக்க: ராஜஸ்தான் போட்டியை தோற்றாலும்.. சிஎஸ்கே அணிக்கு நடந்த நல்ல விஷயம்!

