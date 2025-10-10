English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

த்ரிஷாவிற்கு திருமணத்தில் விருப்பம் இருக்கிறதா-இல்லையா? அவரே சொன்ன பதில்!

Is Trisha Interested In Marriage : நடிகை த்ரிஷாவிற்கு, விரைவில் திருமணம் ஆக இருப்பதாக இணையத்தில் தகவல்கள் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 10, 2025, 12:29 PM IST
  • த்ரிஷாவுக்கு திருமணம் என வைரலாகும் தகவல்!
  • அவருக்கு இதில் விருப்பம் இருக்கா?
  • அவரே சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா?

Is Trisha Interested In Marriage : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர், த்ரிஷா. இவர் திருமணம் செய்து கொாள்ள இருப்பதாக அடிக்கடி இணையத்தில் தகவல் வைரலாவது வழக்கம். அப்படி, இன்றும் ஒரு தகவல் வைரலாகி வருகிறது.

த்ரிஷாவுக்கு கல்யாணமா?

நடிகை த்ரிஷா, கிட்டத்தட்ட 25 வருடங்களுக்கு முன்னர் திரையுலகில் நுழைந்தார். மாடலாக இருந்து, துணை நடிகையாக ஆரம்பித்து, பின்னர் ஹீரோயினாக உருவெடுத்தார். இவர் எப்போது தனது 20 வயதை தொட்டாரோ அப்போதில் இருந்து இவரை சுற்றி வலம் வரும் ஒரே வதந்தி “த்ரிஷாவிற்கு கல்யாணம்” என்பதுதான். 

பெரும்பாலான சமயங்களில் தன்னை சுற்றி வரும் வதந்திகளை அவர் கண்டுகொள்ள மாட்டார். இதனாலேயே, அவை வதந்திகள் என்பது அப்போதே தெரிந்து விடும். தற்போது புதிதாக அதே போன்ற ஒரு புரளி கிளம்பியிருக்கிறது. த்ரிஷா, பிரபல தொழிலதிபர் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக இணையத்தில் சமீப காலமாக தகவல்கள் பரவி வருகிறது.

யார் அவர்?

பிற செய்தி தளங்கள், த்ரிஷா திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக கூறும் தொழில் அதிபர் யார் தெரியுமா? வருண் மணியன் என்பவரைத்தான். இவர் சண்டிகரை சேர்ந்த தொழிலதிபர். இவருக்கும் த்ரிஷாவுக்கு 2015ஆம் ஆண்டில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. ஆனால், திருமணம் நடக்காமல், நிச்சயத்துடன் நின்று போனது. இவர்கள் இருவரின் குடும்பத்தினரும் நெடு நாள் நண்பர்கள் என்றும், த்ரிஷாவை வருணுக்கு பல ஆண்டுகளாக தெரியும் என்றும் அப்போது சொல்லப்பட்டது.

வருண் மணியன், 2017ஆம் ஆண்டில் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ததாக தகவல் வெளியானது. அந்த பெண், திமுக கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களுள் ஒருவரான கே.பி.கந்தசாமியின் பேத்தி என்று கூறப்பட்டது.

Trisha

இப்போது மீண்டும் வருண் மணியனுக்கும் த்ரிஷாவிற்கும் திருமணம் என்பது போன்ற தகவல்கள் வைரலாக தொடங்கி இருக்கின்றன. இது குறித்த எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதற்கு முன்னரே, த்ரிஷாவிற்கு திருமணம் என்கிற செய்தி பரவியபோது, அவர் அதை மறுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இது குறித்தும் விரைவில் விளக்கம் வெளியிடலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

த்ரிஷாவின் நிலைபாடு என்ன?

நடிகை த்ரிஷா, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, திருமணம் குறித்து ஒரு நேர்காணலில் பேசியிருந்தார். அப்போது, தனக்கு திருமணத்தில் நம்பிக்கை இருக்கிறது என்றும், விவாகரத்தில் நம்பிக்கை இல்லை என்றும் கூறினார். தனது நண்பர்கள் பலர் தவறான காரணங்களுக்காக திருமண உறவில் இருப்பதாகவும், அது போன்ற வாழ்க்கை தனக்கு வேண்டாம் என்றும் கூறினார். மேலும், சரியான ஆள் கிடைத்தால் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என்றும் தெரிவித்திருந்தார்.

விஜய்-த்ரிஷா உறவு!

நடிகர் விஜய்க்கு சங்கீதாவுடன் 1999ல் திருமணம் ஆனது. இவர்களுக்கு இரண்டு பிள்ளைகளும் உள்ளனர். கடந்த சில ஆண்டுகளாக, தன் குடும்பத்தினரை விஜய் பிரிந்து வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. அது மட்டுமன்றி, ‘லியோ’ படத்திற்கு பிறகு விஜய்யும் த்ரிஷாவும் நெருங்கிய உறவில் இருப்பதாகவும் சினிமா வட்டாரங்களில் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது. இந்த தகவல்கள், எந்த அளவிற்கு உண்மை என்பது தெரியவில்லை.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், த்ரிஷா விஜய்யுடன் எடுத்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டு அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். அந்த போட்டோக்களும் அவர் வெளியிட்ட கேப்ஷனும் ரசிகர்களுக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும், இருவரும் இது குறித்து இதுவரை வாய்திறந்து பேசவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | 41 வயதில் கல்யாண பொண்ணாகும் த்ரிஷா? வைரலாகும் போட்டோ..!

மேலும் படிக்க | 40 வயதை கடந்தும்..திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும் 7 நாயகிகள்!

Trisha MarriageTrisha Wedding RumorCelebrities NewsTrisha Relationship

