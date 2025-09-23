கைதி 2 கைவிடப்பட்டதா? லோகேஷ் கனகராஜ் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டு!

மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ என தொடர் வெற்றி படங்களை கொடுத்து, தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத இயக்குநராக உயர்ந்தவர் லோகேஷ் கனகராஜ். சமீபத்தில் அவரது இயக்கத்தில் வெளியான கூலி திரைப்படத்திற்கு பிறகு தொடர்ந்து பல வதந்திகளால் சூழப்பட்டுள்ளார். காரணம் கூலி படத்தின் தோல்வி தான். ரஜினி நடிப்பில் வெளியான இப்படம் விமர்சன ரீதியாக தோல்வி அடைந்தது. இதனால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கைதி 2 திரைப்படம் கைவிடப்பட்டதாக பரவும் செய்திகள், அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | காந்தாரா சேப்டர் 1: ஹீரோ ரிஷப் ஷெட்டிக்கு வாய்ஸ் கொடுத்த தமிழ் நடிகர்! யார் தெரியுமா?
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான கூலி திரைப்படம், வசூல் ரீதியாக 500 கோடிக்கு மேல் குவித்தாலும், விமர்சன ரீதியாக பெரும் சறுக்கலை சந்தித்தது. இதை தொடர்ந்து, லோகேஷ் கனகராஜின் அடுத்தடுத்த திரைப்படங்கள் குறித்து பல வதந்திகள் பரவ தொடங்கின. முதலில், இந்தியில் ஆமீர் கானை வைத்து லோகேஷ் இயக்கவிருந்த திரைப்படம் கைவிடப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின. பின்னர், ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை லோகேஷ் இயக்கப்போவதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், சமீபத்தில் பேசிய ரஜினிகாந்த், "இன்னும் படத்தின் இயக்குநரும், கதையும் உறுதியாகவில்லை" என்று கூறியதிலிருந்து அந்த படத்திலிருந்தும் லோகேஷ் நீக்கப்பட்டுவிட்டதாக வதந்திகள் பரவின.
இந்த வரிசையில், தற்போது கைதி 2 படமும் கைவிடப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. கூலி படத்திற்கு பிறகு, லோகேஷ் கைதி 2 படத்தின் பணிகளை தொடங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த வதந்தி அவரது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தொடர்ந்து பரவும் இந்த வதந்திகளை கண்டு கொந்தளித்துள்ள லோகேஷ் கனகராஜின் ரசிகர்கள், சமூக ஊடகங்களில் "லோகேஷ் மீது ஏன் இவ்வளவு வன்மம்?" என்று கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
பீஸ்ட் படத்திற்காக இயக்குநர் நெல்சன் சந்தித்த கடுமையான ட்ரோல்களை போலவே, கூலி என்ற ஒரு படத்திற்காக லோகேஷை இவ்வளவு விமர்சிப்பது சரியல்ல என்று பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். கைதி 2 திரைப்படத்தை எப்போது தொடங்குவார் என்று நடிகர் கார்த்தியும், தயாரிப்பாளரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், எப்படி அந்த படம் கைவிடப்படும்? என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். மேலும், லோகேஷ் கனகராஜ் 75 கோடி வரை சம்பளம் கேட்பதால், தயாரிப்பாளர்கள் அவரை வைத்து படமெடுக்கத் தயங்குகின்றனர் என்றும் வதந்திகள் பரவுகின்றன.
ஆனால், கூலி படத்திற்கே 50 கோடி சம்பளம் வாங்கியதாக லோகேஷே கூறியுள்ள நிலையில், அவர் கேட்கும் சம்பளத்தை கொடுத்து, அவரை வைத்து படமெடுக்க பல தயாரிப்பாளர்கள் தயாராகவே உள்ளனர். இந்த வதந்திகள் அனைத்தும், வேண்டுமென்றே ஒரு சிலரால் பரப்பப்படும் பொய்யான தகவல்கள் என ரசிகர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். இதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், லோகேஷ் தனது அடுத்த படத்தை வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் ஒரு மாபெரும் வெற்றிப்படமாக கொடுத்து, தான் யார் என்பதை மீண்டும் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
மேலும் படிக்க | மூன்றாம் பிறை படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தவர்.. ஸ்ரீதேவி இல்லை! யார் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ
கைதி 2 கைவிடப்பட்டதா? லோகேஷ் கனகராஜ் மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டு!
கைதி 2 படம் இல்லையா?
சிக்கலில் லோகேஷ் கனகராஜ்.
அடுத்து என்ன செய்ய போகிறார்?